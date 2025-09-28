Trump a Putin útočí z obou stran proti evropským demokraciím. Najednou to všechno připomíná rok 1939
28. 9. 2025
Zapomeňte na zdánlivý obrat amerického prezidenta v otázce Ukrajiny v tomto týdnu: on a Putin se v zásadě shodují, že problémem je evropská liberální demokracie, varuje Simon Tisdall
Pro mnoho lidí ve východní Evropě nemusí být srpen 1939 tak dávnou záležitostí. To byl okamžik, kdy se Hitlerovo Německo a Stalinův Sovětský svaz tajně dohodly na rozdělení Polska a násilném začlenění suverénních pobaltských republik a Finska do svých totalitních „sfér vlivu“. Svět ví, co následovalo.
Nyní vyvstává otázka: děje se to znovu? Tentokrát jsou to Spojené státy Donalda Trumpa a Rusko Vladimira Putina, které hrají velkou geopolitickou hru o moc – a opět je potenciální kořistí celá Evropa. Navzdory minulotýdenním sporům o Ukrajinu se zdá, že základní cíle obou lídrů jsou velmi podobné.
Fyzické podrobení evropského kontinentu není Trumpovým cílem (na rozdíl od Venezuely, Kanady nebo Grónska). Ale snahy USA ovládnout kontinent prostřednictvím politického vměšování, ideologické subverze, ekonomického vydírání, neregulovaného vykořisťování velkých technologických společností a prosazování konzervativních, křesťanských nacionalistických kulturních přesvědčení vedou v podstatě ke stejnému výsledku.
Putinovy metody jsou hrubší, ale jeho agenda odráží Trumpovu. Ukrajinu nepustí. Zesiluje a využívá ruskou vojenskou hrozbu od pobaltských států po Černé moře, včetně Moldavska, Rumunska a Gruzie. Ruská hybridní válka – sabotáže, kybernetické útoky, trollování a dezinformace na internetu – je nyní součástí každodenního života v západní Evropě.
Trump, neúspěšný vůdce puče, a Putin, obviněný válečný zločinec, zatím nemají formální spojenectví. Neuzavřeli pakt o neútočení ve stylu Molotov-Ribbentrop z roku 1939. Mají však mnoho společného. Oba pohrdají evropskou liberální demokracií, rovnými právy a multikulturalismem. Oba jsou instinktivně nepřátelští vůči EU. Oba touží po minulé imperiální slávě; oba odmítají „globalismus“ OSN a mezinárodní právo. Jejich antidemokratický ultranacionalismus živí odporné myšlenky etnické a rasové nadřazenosti, které většina Evropanů již dávno odsunula do historie.
Trump se netají svým přáním normalizovat vztahy USA s Ruskem. Tvrdí, že by to vedlo k obrovským, vzájemně výhodným příležitostem k vydělávání peněz. Když si minulý týden stěžoval, že Putin ho „zklamal“, nemluvil ani tak o svém trapném neúspěchu na mírovém summitu na Aljašce, jako spíše o odmítnutí ruského prezidenta uzavřít dohodu a vydělat na tom.
Trumpův údajný posun ve prospěch Kyjeva je typickým příkladem jeho zmatené politiky, která náhodně přeskakuje z jedné bláznivé myšlenky na druhou. To dlouho nevydrží. Jeho varování, že Rusko čelí „velkým ekonomickým potížím“, bylo jeho způsobem, jak přimět Putina k obchodu, zatímco Ukrajina a evropští členové NATO budou muset čelit dlouhodobé ruské hrozbě sami.
Americký prezident vyzývá ostatní, aby zastavili dovoz ruské ropy, ale samotné USA nic nedělají. Slíbené přísnější sankce jsou jen prázdnými slovy. Odmítá obnovit přímou vojenskou pomoc Kyjevu nebo potrestat ruské vpády na území NATO. V této souvislosti je jeho předpověď, že Ukrajina nějakým způsobem získá zpět všechna ztracená území, krutou ironií.
Politické nátlakové kampaně Trumpa a Putina se vzájemně posilují. Oba podporují evropské krajně pravicové, populisticko-nacionalistické strany a politiky. V únoru zasáhl americký viceprezident JD Vance přímo do německých voleb, když se postavil na stranu krajně pravicové strany Alternative für Deutschland. Trumpova podpora polského prezidentského kandidáta Karola Nawrockého mohla konzervativnímu nacionalistovi pomoci k těsnému vítězství.
Podobné ruské vlivové kampaně, spolu s nečistými triky a údajným kupováním hlasů, poznamenaly volby v Rumunsku a Moldavsku, které se konají tento víkend. Spiknou se Trump a Putin, aby zajistili, že v roce 2027 nahradí Emmanuela Macrona ve funkci francouzského prezidenta populista z krajní pravice? Je to oprávněná obava.
Oba lídři využívají otevřené společnosti v Evropě, rozvíří politické vody a podporují své favority. V případě Trumpa je jedním z nich Giorgia Meloni, italská pravicová premiérka. Dalším je britský populista Nigel Farage, který je proti migrantům a je typickým příkladem užitečného idiota. V případě Putina jsou to pro-moskevští lídři, jako je maďarský Viktor Orbán a slovenský Robert Fico.
Znepokojivá zpráva Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR) a Evropské kulturní nadace tvrdí, že USA vedou proti Evropě rozsáhlou kulturní válku. Její hlavní zjištění – že Trump podporuje politické a ideologické spojence a zároveň se snaží odsunout EU na vedlejší kolej a rozdělit ji – však platí stejně tak pro Putinovo Rusko.
Obrana „svobody slova“, kterou Vance prosazoval během svého nechvalně známého útoku na evropský údajný ústup od „některých svých nejzákladnějších hodnot“ na bezpečnostní konferenci v Mnichově, je klíčovým kulturním bojištěm. A zde je další shoda. Pro Trumpa a Putina je řeč svobodná – pokud souhlasí s řečníkem. Ale jinak ne. (Zeptejte se Jimmyho Kimmela nebo zesnulého Alexeje Navalného.) Trump a Putin: dva klauni připomínající Laurela a Hardyho – až na to, že jejich vtipy nejsou vtipy.
Zpráva ECFR optimisticky naznačuje, že dvojí útok z východu a západu sbližuje Evropany. Stejně jako vždy v Evropě však chybí naléhavost a silné, jednotné vedení. Chybí jasné pochopení toho, že tato americká administrativa, která již není důvěryhodným přítelem, se mění v přímého nepřítele a že ruský medvěd, druh, který byl kdysi považován za vyhynulý, se vrací s pomstou.
Diskuse