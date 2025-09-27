Channel 4 News: Jak se Izrael proměňuje v policejní stát
27. 9. 2025
čas čtení 3 minuty
Pozn. JČ: Podívejte se na toto video. Brutalita izraelské policie vůči zcela pokojné skupině demonstrantů je neuvěřitelná. Policie útočí i na britského televizního reportéra!
Moderátor, Channel 4 News, sobota 27. září 2025: Zdravotničtí představitelé v Gaze uvedli, že izraelské útoky a střelba dnes zabily nejméně 57 lidí. V Izraeli jsou protesty proti válce často okamžitě potlačeny. Jedním z významných odpůrců násilí je izraelský dirigent Ilan Volkov. Po skončení svého vystoupení na Proms s BBC Scottish Symphony Orchestra minulý měsíc pronesl projev, který se stal virálním a v němž vyzval svou vládu, aby ukončila, cituji, „hrozné útoky na Gazu“. Po návratu do Izraele se připojil k malé demonstraci, ale byl zatčen. Náš korespondent Secunder Kermani se s ním setkal, když se pokoušel znovu protestovat.
Reportér: Potlesk pro vášnivé vystoupení pod vedením izraelského dirigenta Ilana Volkova. Poté vášnivá výzva k ukončení krveprolití v Gaze:
"Izraelci, židé a Palestinci, sami to nedokážeme zastavit. Žádám vás, prosím vás všechny, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, abyste zastavili toto šílenství."
"Když jsem začal tento projev v Londýně, lámal se mi hlas."
Setkali jsme se s Ilanem v jeho domě nedaleko Tel Avivu:
"Mám pocit, že zevnitř je teď tak těžké něco změnit, protože společnost je v jakémsi stavu šoku, traumatu, nenávisti a strachu a je tak těžké tu dýchat, víte. Takže jsem měl pocit, že je důležité vyjádřit tuto prosbu o pomoc a pokusit se pohnout lidi správným směrem, ale také se pokusit pohnout ostatní Izraelce, aby pocítili, že mohou říkat věci, o kterých možná dosud mlčeli."
"Jste zklamaný postojem lidí odtud?"
"Poslyšte, je to místo, kde stále probíhá okupace a apartheid. Není to nic nového. Ale to, co se stalo v posledních dvou letech, je jakási exploze. Nakonec je můj hněv namířený na vrchol pyramidy. Mám hodně kritiky vůči ostatním lidem, kteří žijí kolem mě, ale vím, že to je vrchol pyramidy, který to vlastně způsobuje."
Odpoledne se Ilan chystá na protiválečnou demonstraci. Stal se součástí malé, ale stále hlasitější komunity levicových izraelských aktivistů. Dnes se připojují k demonstraci v arabském městě na severu Izraele. Na rozdíl od velkých izraelských protivládních protestů se zde soustředí na životy Palestinců. Je to pokojné, ale policie to rozhání.
"Jak se cítíte, když to vidíte?"
"Policie je šílená. Vypadá to, že to musíte zdokumentovat."
Mladá žena je spoutaná. Není jasné proč.
!Proč zatýkáte tuto ženu? Proč? Myslíte si, že je to vtipné? Myslíte si, že je to vtipné?"
Agresivita je namířena i proti nám. To vám asi dává představu o tom, proč jsou protesty malé, protože jakmile začnete něco říkat... Policie zasahuje velmi tvrdě. Zase se pohybují. Najednou je mladý muž vytažen z auta a násilím přitlačen k zemi. To vše zřejmě jen proto, že jen zatroubil na podporu protestu.
Policie vrhá oslepující granáty a rozhání malý dav.
"Jak se cítíte, když vidíte svou zemi v tomto stavu?"
"Co se s ní děje? Poslyšte, stydím se. Opravdu se stydím za to, co se děje. Víte, lidé, kteří zde žijí, trpí tím, co se děje, mnohem víc než já. Mají rodiny v Gaze, mají rodiny na Západním břehu. Je to hanba, víte. Nemůžeme tu stát a říkat, co cítíme. No, tohle je tedy demokracie. Co se tu stalo, co bylo nebezpečné pro stát Izrael? To je šílenství."
268
Diskuse