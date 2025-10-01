Dánsko zakazuje civilní drony

Dánská armáda naléhavě povolává záložníky
1. 10. 2025V Dánsku po opakovaném výskytu neznámých dronů ve vzdušném prostoru země začali "naléhavě" povolávat záložníky.
Dánsko v neděli nařídilo zákaz civilních letů dronů poté, co bylo v noci na sobotu ve vojenských zařízeních pozorováno několik bezpilotních letounů, a to po týdnu, kdy lety dronů způsobily dočasné uzavření několika letišť v této severské zemi.
Dánská armáda uvedla, že v reakci na noční pozorování dronů nasadila "několik kapacit".
Začátkem minulého týdne donutily drony Dánsko uzavřít svá letiště, včetně kodaňského letiště, které bylo v pondělí uzavřeno téměř čtyři hodiny.
Dánsko označilo drony za součást "hybridního útoku", ale vláda se zastavila před tím, aby definitivně řekla, kdo podle ní za misemi stojí.
Dánská premiérka Mette Frederiksen nicméně prohlásila, že Rusko je hlavní "zemí, která představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost".
"V současné době se nacházíme v obtížné bezpečnostní situaci a musíme zajistit co nejlepší pracovní podmínky pro ozbrojené síly a policii, když jsou zodpovědné za bezpečnost během summitu EU," uvedl v nedělním prohlášení ministr obrany Troels Lund Poulsen.
Civilní bezpilotní letouny budou v dánském vzdušném prostoru zakázány od pondělí do pátku nadcházejícího týdne.
Severská země zastává rotující předsednictví Evropské rady ve druhé polovině roku 2025. Dánsko bude ve středu hostit vedoucí představitele EU, po nichž bude ve čtvrtek následovat summit širšího Evropského politického společenství se 47 členy, které bylo zřízeno za účelem sjednocení bloku s dalšími spřátelenými evropskými zeměmi po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Německá fregata se systémem protivzdušné obrany dorazila do Kodaně v neděli, aby pomohla se střežím vzdušného prostoru.
Není jasné, kdo za misemi bezpilotních letounů stojí, ale premiérka Mette Frederiksen a generální tajemník NATO Mark Rutte uvedli, že nelze vyloučit možnost, že pachatelem je Rusko.
Mezitím ruské velvyslanectví v Dánsku minulý týden odmítlo tvrzení o zapojení Moskvy.
Zdroj v angličtině: ZDE
