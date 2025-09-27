Channel 4 News: Ruský vliv v Británii a před volbami v republice Moldova
27. 9. 2025
čas čtení 7 minut
Moderátor, Channel 4 News, pátek 26. září 2025, 19 hodin: Nathan Gill, bývalý předseda strany Reform UK ve Walesu, se přiznal k osmi případům úplatkářství souvisejícím s proruskými výroky, které pronesl v Evropském parlamentu a napsal v novinových článcích. Soud vyslechl, že jeden prokremelský politik pověřil Gilla, aby pronesl výroky, které měly, cituji, „prospěch Rusku v souvislosti s událostmi na Ukrajině“, a to vše výměnou za hotovost. Referuje Andy Davis:
Nathan Gill dnes opustil londýnskou soudní síň v Old Bailey bez jediného slova.
"Litujete, že jste přijal úplatky, pane Gille?"
Bývalý vůdce ultrapravicové strany Reform UK ve Walesu.
"Kolik peněz jste dostal, pane Gille?"
Na svém profilu na sociálních sítích prohlašuje, že se nestydí a nebojí být vlastenec. Ukazuje se, že se také nebojí prosazovat proruské zájmy výměnou za peníze.
"Reformní strana je tu, aby navždy změnila politiku ve Walesu."
Strana, která se již nezabývá reformami, dnes nevydala žádné prohlášení. Byl významnou postavou waleské politiky a v roce 2016 vedl Farageovu stranu UKIP v Seneddu.
Tady je s Nigelem Faragem, který o tři roky později vedl kampaň Brexit Party ve waleských parlamentních volbách.
Toto vyšetřování se však zaměřilo na jeho působení jako člena Evropského parlamentu. Když mu policie před čtyřmi lety zabavila telefon, objevila zprávy z WhatsAppu mezi ním a údajně mužem jménem Oleg Veloršin.
Valoršin je bývalý ukrajinský politik, který byl dříve obviněn z účasti na ruských pokusech destabilizovat Ukrajinu.
"Předložil jsem rezoluci o svobodě tisku na Ukrajině, kterou podepsalo 43 poslanců z všech skupin v tomto parlamentu."
Gill, jak soud vyslechl v letech 2018 a 2019, učinil v parlamentu prohlášení a položil otázky, které byly v kontextu Ukrajiny proruské, a byl za to, jak dnes uvedla Scotland Yard, placen za šíření takových narativů. Přiznal se k 8 obviněním z úplatkářství. Muž, který kdysi rád přednášel studentům o etice v politice.
Šéf protiteroristického velitelství Metropolitní policie to označil za případ, který se dotýká samotné podstaty našich demokratických hodnot. Nathan Gill bude odsouzen příští měsíc. Jeho advokát dnes připustil, že trest odnětí svobody je nevyhnutelný.
Moderátor: A na podobné téma: moldavská vláda obvinila Rusko, že před víkendovými volbami utratilo stovky milionů eur na úplatky a dezinformace, aby zmařilo její cestu k přistoupení k EU. Moldavsko zaujímá strategicky důležitou pozici ve východní Evropě. tento bývalý sovětský stát hraničí s Rumunskem, členem NATO, kde ruský dron porušil vzdušný prostor na začátku tohoto měsíce na východě Moldavska v Podněstří, separatistické oblasti loajální Moskvě, kde je přímo na hranicích s Ukrajinou rozmístěno 1 500 ruských vojáků. Vláda v hlavním městě Kišiněvu bije na poplach ohledně toho, co by se mohlo stát, pokud se k moci dostanou ruští politici. Informuje Kieran Moodley:
Reportér: Pro vládnoucí stranu v Moldavsku je poselství těchto voleb jasné. A tak se na Evropském náměstí konalo toto shromáždění. Strana prezidenta a předsedy vlády Pas staví tyto parlamentní volby do kontextu nutnosti Moldavska vstoupit do Evropské unie a zabránit jakékoli šanci, že by se tato bývalá sovětská republika vrátila do sféry vlivu Moskvy.
"Vidíte hodně ruské dezinformace, propagandy na svém telefonu?"
"Ano, hodně v Telegramu, v TikToku. Pokud prohrajeme tyto volby, nemáme, nebudeme mít budoucnost pro naši zemi."
Vláda tvrdí, že tyto volby jsou ohroženy ruským vměšováním. Úřady již prohledaly více než 200 nemovitostí a v posledních týdnech zadržely přes 70 lidí. Prezidentka Maya Sandhu varovala, že Moskva pumpuje do Moldavska miliony eur, aby podplatila lidi, aby hlasovali, protestovali a šířili falešné zprávy online. Think tank Watchdog uvedl, že objevil rozsáhlý propagandistický aparát řízený Kremlem, přičemž pouze jedna síť na platformě Telegram je zodpovědná za masovou dezinformaci.
"Počet příspěvků jsme počítali celý týden a ukázalo se, že jich je více než 10 000, z nichž 80 % obsahuje nějaký druh dezinformací, nepravdivých informací nebo zavádějících informací. Za jeden den."
"Za jeden den?"
"Za jeden den. Jde o zneužití... sociálních nespokojenosti lidí v Moldavsku. Zaměřují se na mnoho LGBTQI+ komunit a hanobí je."
Moldavské úřady zakázaly některé politické strany a zatkly politiky, jako například tuto guvernérku, která použila ruské finanční prostředky k financování své strany. To však rozhněvalo opozici. Před vězením, kde jsou uvězněni lidé obvinění z toho, že jsou ruskými agenty, se shromáždily desítky lidí, aby protestovali. Kritici tvrdí, že tito lidé jsou za demonstrace placeni. To popírá například Andre Popper, člen zakázané strany, který má vazby na moldavského oligarchu žijícího v Moskvě. A policie tvrdí, že existují důkazy o tom, že peníze putují z ruského bankovního účtu.
Platit lidem, aby volili určitým způsobem.
"Platí Rusko za protesty? Za strany, za vás, za jiné lidi"
"Platí, že ano?"
Ruská propaganda je zde úspěšná kvůli historii Moldavska. V Komratu, hlavním městě jižní oblasti , má Lenin stále velký vliv. Moldavsko bylo kdysi součástí Sovětského svazu a loni zde 95 % lidí hlasovalo proti vstupu do EU. Stěžují si na upadající ekonomiku. Maya Sandhu by řekla, že ceny rostou kvůli ruské válce na Ukrajině. Názory lidí na jihu se výrazně liší od názorů lidí v hlavním městě Kišiněvě. Je to rozdělená krajina v mladé demokracii.
Moldavské volby se řídí moskevským scénářem, který jsme již viděli, naposledy v Rumunsku. Úřady předkládají důkazy o ruském vměšování a snaží se proti němu zakročit, aby ochránily demokracii. To však umožňuje protistraně, která je proruská, argumentovat, že to je Západ, kdo umlčuje lidi a potlačuje svobodu slova. Je to začarovaný kruh, který trápí demokracie po celém světě. Hranice mezi pravdou a lží se stírají, šíří se dezinformace a budoucnost se stává naprosto nepředvídatelnou.
Průzkumy naznačují těsný souboj a že vládnoucí strana Paz bude možná potřebovat koalici, aby mohla vládnout.
"Pokud v těchto volbách nezískáte většinu, jaká je budoucnost Moldavska?"
Premiér: "Podívejte, máme proevropskou společnost."
"Ale obáváte se, že pro některé voliče to může znít jako... s špatnou ekonomikou a nepříznivou situací v oblasti životních nákladů. Pořád jen obviňujete Rusko."
"Podívejte, lidé mají skutečné obavy o životní náklady, o ekonomické vyhlídky, ale největším problémem je zlovolné zasahování Ruska."
Další důležité volby v Evropě. Moldavští představitelé bijí na poplach, protože vědí, že tyto volby mohou rozhodnout o tom, zda Moskva získá nového spojence na východní frontě, kde v posledních týdnech ukázala, že se nebojí nepřátelství.
