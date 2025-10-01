Politico: V českých předvolebních průzkumech vede strana "Putinversteherů"

"Česká republika je na pokraji změn v zahraniční politice"
26. 9. 2025Politik, který se těší pověsti odpůrce pomoci Ukrajině, aspiruje na křeslo premiéra, píše Naděžda Melnikova.
1. 10. 2025
V jeho prospěch pracuje obří dezinformační mašinérie podporovaná Ruskem, která v počtu publikací předstihla tradiční česká média. Babiš může vytvořit jakýsi blok s vůdci Maďarska a Slovenska, kteří brání EU v pomoci Ukrajině a prosazují appeasement vůči Vladimiru Putinovi, který vede agresivní válku. Babiš se ale více zajímá o vlastní kapsu a je podle některých odborníků spíše pragmatický než ideologický.
Současný premiér České republiky Petr Fiala označil volby za bitvu o geopolitickou budoucnost země. "Je to o tom, kam se bude ubírat Česká republika. Zůstaneme silnou demokracií, s úplnou svobodou, prosperitou, zemí, která je pevně zakořeněna na Západě... nebo se posuneme někam na východ," uvedl na předvolebním shromáždění. Populistické ANO (což je zkratka českého názvu "Akce nespokojených občanů"), kterou Babiš vede, je nyní připraveno volit 32 % oprávněných voličů, vyplývá z souhrnných výsledků průzkumů sestavených serverem Politico. Vládnoucí středopravicová Občanská demokratická strana a její koaliční partneři získávají 19 %.
Babiš slíbil uzavřít mezinárodní program dodávek dělostřeleckých granátů Ukrajině, který realizuje současná vláda, a kritizoval náklady, které Česko nese kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků (ti nyní tvoří 5 % obyvatel země a jejich podíl je v přepočtu na obyvatele nejvyšší v EU). V souvislosti se zemědělskou politikou Babiš, který vlastní největší zemědělsko-průmyslovou společnost Agrofert, hovořil o naději, že Ukrajina nevstoupí do EU. V rozhovoru vyzval ke "kompromisu" na Ukrajině, aby se zabránilo válce s Ruskem, a odmítl zvýšit výdaje na obranu na cíl NATO.
Fiala obvinil Babiše z podpory Putina. "Je proti muničnímu programu, je proti výdajům na obranu, mluví o míru bez jakýchkoli podmínek. Pomáhá Vladimiru Putinovi, to je naprosto jasné," řekl premiér v květnovém rozhovoru pro Financial Times.
Babiš obvinil Fialu z eskalace konfliktu na Ukrajině a řekl, že premiér "sní o válce s Ruskem".
Volební kampaň se odehrává na pozadí masivního dezinformačního útoku, jehož rozsah odhaduje Vojtěch Boháč, investigativní novinář české edice Voxpotu, na 5 000 publikací měsíčně. Jak ukázala jeho nedávná analýza, 16 největších dezinformačních webů produkuje více obsahu než všechna česká tradiční média dohromady.
Proruské dezinformace nejsou zaměřeny ani tak na podporu konkrétního kandidáta, jako na podkopání důvěry a institucionálních základů České republiky jako celku, říkají analytici. V poslední době většina politických publikací zasela pochybnosti o legitimitě voleb a zpochybnila samotnou hodnotu demokracie, říká Kristina Šefčíková, vedoucí programu informační odolnosti na pražském Institutu bezpečnostních studií. "V informačním prostoru sledujeme, jak je kremelský scénář uplatňován," řekla.
Pokud se Babiš dostane k moci, bude ještě obtížnější rozhodovat v Evropské unii "v konkrétních politických oblastech, jako je obrana, migrace a ekonomika", vzhledem k jeho možnému spojenectví s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem, řekl agentuře Reuters Vladimir Bilčik, vedoucí pracovník think-tanku Globsec.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse