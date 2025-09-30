Tisková zpráva: O našem těle se rozhoduje u volebních uren: happening na Vltavské žádal ústavní ochranu interrupcí
Praha 30. září 2025
Právo žen rozhodovat o svém mateřství patří do ústavy. To je hlavní vzkaz happeningu, který včera v Praze uspořádaly organizace Konsent a Amnesty International k připomenutí Dne za bezpečné interrupce, který spadá na 28.9. Předvolební akce upozornila, že o reprodukčních právech budou rozhodovat poslanci a poslankyně zvolení už v říjnových volbách. Podle loňského průzkumu NMS Research si ústavní ochranu interrupcí přeje 68 % obyvatel Česka.
Akce na Vltavské připomněla, že téma interrupcí není jen osobní otázkou, ale i politickým tématem, které mají voliči a voličky možnost ovlivnit v blížících se volbách. „Ptali jsme se kandidátů a kandidátek do Sněmovny, zda jsou pro ústavní ochranu interrupcí. XY řeklo, že je pro. Stejnou otázku jsme dnes kladli i veřejnosti a seznamovali je s tím, jak se k otázce staví politické strany a jednotliví kandidující,“ říká Johanna Nejedlová, ředitelka Konsentu.
„Interrupce jsou v Česku legální více než 70 let. Snahy o omezování interrupcí vidíme ale ve světě i v Česku. Za posledních 15 let u nás bylo minimálně 7 pokusů o restrikce. Nechceme, aby i tady zbytečně umíraly ženy kvůli zákazům interrupcí, jako například v sousedním Polsku. Řešení je snadné: můžeme následovat Francii, Srbsko a Slovinsko a zajistit právu žen rozhodovat o svém mateřství nejvyšší - tedy ústavní ochranu,” dodává Barbora Hudečková, vedoucí advokačního týmu Amnesty International. Podle informací Konsentu a Amnesty international podobné iniciativy momentálně pracují na ústavní ochraně práva na interrupce v minimálně 6 dalších evropských státech například Belgii, Švédsku, Dánsku, a Lucembursku.
Happening na Vltavské upozornil i na to, že téma interrupcí je v české společnosti stále provázené stigmatem a nevhodnými komentáři. Organizace proto chtějí změnit atmosféru veřejné debaty. „Stejně jako jsme společně prosadili redefinici znásilnění v roce 2024, a změnili pohled společnosti na sexuální násilí, usilujeme teď o nejvyšší možnou právní ochranu zdraví, důstojnosti a svobody žen,“ vysvětluje Barbora Hudečková. Podle jejích slov je lepší dělat proaktivní kroky teď, dokud je to možné. „Nedávná analýza ukázala, že ultrakonzervativní oligarchové z Ruska, USA i Evropy do snahy sebrat nám naše práva pumpují stovky miliard dolarů1,” doplňuje Johanna Nejedlová další důvod, proč je potřeba právo na interrupce chránit ústavně i v Česku.
K petici Interrupce do ústavy se dosud připojilo téměř 35 000 lidí. Organizace věří, že i díky této občanské podpoře a jasné vůli veřejnosti se podaří získat pro změnu také politickou podporu. Kampaň řeší i širší reprodukční práva, jako zlepšení dostupnosti antikoncepce, upravení podmínek pro podání interrupční pilulky nebo vytvoření webových stránek spravovaných Ministerstvem zdravotnictví, kde budou na jednom místě přehledné, objektivní a srozumitelné informace o interrupční péči.
