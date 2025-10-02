Flotila Global Sumud: Thunbergová byla Izraelem zatčena
2. 10. 2025
Izrael zadržuje lodě a aktivisty
Greta Thunbergová mezi aktivisty zadrženými izraelskou armádou po zadržení flotily
Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová byla zadržena izraelskými silami po zadržení plavidel z flotily s pomocí pro Gazu.
Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že „několik plavidel flotily Hamas-Sumud bylo bezpečně zastaveno a jejich pasažéři jsou převáženi do izraelského přístavu“ a dodalo: „Greta a její přátelé jsou v bezpečí a zdraví.“
Ministerstvo také zveřejnilo video, na kterém je vidět, jak je Thunbergová odvedena. Izrael neposkytl žádné důkazy na podporu tvrzení, že flotila je spojena s Hamásem.
Aktivisté označili zadržení za nelegální a „pirátství“.
„Toto je únos“: Koalice Freedom Flotilla kritizuje Izrael za zadržení lodí s humanitární pomocí
Koalice Freedom Flotilla, která se již sedmkrát pokusila prolomit izraelskou blokádu Gazy, obvinila Izrael z útoku na flotilu Global Sumud v mezinárodních vodách a z únosu osob na palubě.
Ve svém prohlášení ze dne X skupina uvedla: „Byli uneseni lidé se svědomím. Flotila neporušila žádné zákony. Nelegální je genocida ze strany Izraele, nelegální blokáda Gazy ze strany Izraele a používání hladomoru jako zbraně ze strany Izraele.“
Koalice incident označila za „pirátství“ a „únos“ a uvedla: „Neozbrojení lidé s svědomím, unesení v mezinárodních vodách. To je pirátství. To je únos. Flotila neporušila žádné zákony.
„Nelegální je: genocida, smrtící blokáda Gazy, použití hladomoru jako válečné zbraně a pirátství civilních plavidel a únos všech osob na palubě.“
Prohlášení vyzvalo příznivce, aby vyvinuli tlak na vlády, aby jednaly, a napsalo: „Požadujte, aby vaše vláda přerušila vztahy s Izraelem.“
Bývalý předseda britské Labouristické strany odsuzuje izraelské zadržení flotily směřující do Gazy
Jeremy Corbyn odsoudil izraelské zadržení flotily Global Sumud a označil jej za „flagrantní porušení mezinárodního práva“.
V prohlášení zveřejněném na X nezávislý poslanec uvedl: „Izrael nelegálně zadržel flotilu Global Sumud. Tento hanebný útok je flagrantním porušením mezinárodního práva.
Je to urážka naší společné lidské slušnosti. A je to další ponižování palestinského lidu, který Izrael nechává umírat hlady.“
Kritizoval britskou vládu za to, že ignorovala varování, že flotila bude napadena. „Opět vyzýváme vládu, aby bránila mezinárodní právo, uvalila rozsáhlé sankce a přestala Izrael vyzbrojovat,“ napsal.
Corbyn dodal, že „historie se postaví na stranu flotily – a jejich statečnost jen inspiruje více lidí, aby se připojili k našemu globálnímu hnutí za Palestinu“.
Po izraelském zadržení lodí flotily propukly po celé Itálii protesty
Po zprávách, že lodě flotily byly zadrženy vojenským personálem, propukly v řadě italských měst protesty.
V Neapoli demonstranti vnikli do hlavního nádraží a zastavili provoz vlaků, zatímco policie obklíčila nádraží Termini v Římě poté, co se protestující shromáždili u vchodů.
Italské odbory mezitím vyhlásily stávku na protest proti zacházení s flotilou.
„Agrese proti civilním lodím, které přepravovaly italské občany, je velmi závažná záležitost,“ uvedla odborová organizace CGIL a vyhlásila stávku, ke které se připojily i další menší odbory.
Oznámení přichází po předchozí generální stávce na podporu Gazy a GSF, kterou 22. září vyhlásila grassrootsová organizace Unione Sindacale di Base (USB).
Právní expert nastínil možné scénáře pro zadržené aktivisty flotily směřující do Gazy
Hassan Jabareen, ředitel právního centra Adalah, které v minulosti zastupovalo aktivisty flotily, řekl Al Jazeera, jak by mohly vypadat nadcházející dny pro mezinárodní aktivisty na palubě konvoje s pomocí směřujícího do Gazy.
„Zákon říká, že do 72 hodin je můžete deportovat; pokud je však chcete zatknout, musíte je do 96 hodin předvést před soud,“ vysvětlil Jabareen.
Varoval však, že „tentokrát nevíme, co Izrael udělá“.
Dodal, že někteří aktivisté by mohli být zatčeni, ale poznamenal, že Izrael se obvykle rozhodne pro okamžité propuštění.
„Pokud je zatknou a zadrží, může to vést ke ztrátě, protože mediální pokrytí bude pokračovat, dokud budou ve vazbě,“ řekl.
„Pokud je předvedete před soud, mezinárodní média budou pokračovat v pokrytí a budou se zabývat právními argumenty,“ dodal.
Také varoval, že izraelský svátek Jom Kipur by mohl oddálit jakékoli soudní řízení proti zadrženým aktivistům.
Americká aktivistka tvrdí v předem nahraném videu, že byla unesena
Americká občanka a aktivistka Leila Hegazy, která se nachází na jedné z lodí flotily Sumud, zveřejnila na sociálních médiích předem nahranou zprávu, ve které uvádí, že sdílení tohoto videa znamená, že byla „unesena izraelskými okupačními silami a proti své vůli převezena do Izraele“.
„Prosím, pochopte, že se jedná o nelegální čin podle mezinárodního práva a mělo by se s ním tak zacházet,“ říká.
„Žádám vás všechny, abyste vyvinuli tlak na vládu Spojených států, aby ukončila svou spoluúčast na genocidě palestinského lidu v Gaze a také zajistila bezpečný návrat všech humanitárních pracovníků na této misi.“
Flotily svobody: Historie pokusů prolomit izraelskou blokádu Gazy
Od roku 2008 se několik plavidel flotily svobody pokusilo prolomit blokádu Gazy, kterou Izrael uvalil v roce 2007 a která spočívá v přísné kontrole vzdušného prostoru a teritoriálních vod Gazy a omezení pohybu zboží a osob do a z Gazy.
Zde je seznam pokusů různých flotil o prolomení blokády za posledních 18 let.
V roce 2008 se dvě lodě hnutí Free Gaza Movement úspěšně dostaly do Gazy, což znamenalo první prolomení izraelské námořní blokády.
