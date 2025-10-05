Britská labouristická vláda omezí právo na veřejné protesty

5. 10. 2025

Britská policie dostane větší pravomoci k omezení veřejných protestů, zatímco při demonstraci na podporu Palestiny bylo zatčeno téměř 500 osob


V sobotu se v Londýně a Manchesteru konaly demonstrace, a to navzdory odsuzujícím reakcím policie i politiků.

Policie dostane větší pravomoci k omezení protestů, protože dostane právo  zohlednit „kumulativní dopad“ opakovaných demonstrací.

Opatření následují po častých pro-palestinských demonstracích, včetně sobotní akce v Londýně, při které bylo zatčeno téměř 500 osob.

Britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová tvrdila, že opakované rozsáhlé protesty vyvolaly „značný strach“ u židovské komunity, přestože demonstranti opakovaně vysvětlovali, že jejich pokojné demonstrace nejsou nijak zaměřeny proti individuálním židům žijícím v Británii. 

 
Vláda bude novelikzovat § 12 a 14 zákona o veřejném pořádku z roku 1986, aby výslovně umožnila policii zohlednit kumulativní dopad častých protestů na místní oblasti s cílem uložit podmínky pro veřejné průvody a shromáždění.

Ministryně vnitra také přezkoumá stávající legislativu, aby zajistila, že pravomoci jsou dostatečné a jsou policií důsledně uplatňovány – to bude zahrnovat pravomoci k úplnému zákazu protestů.

Uvedla: „Právo na protest je v naší zemi základní svobodou. Tato svoboda však musí být vyvážena svobodou sousedů žít svůj život bez strachu.“

Celkem 492 lidí bylo v sobotu zatčeno při pro-palestinském pochodu v Londýně, který se konal navzdory výzvám policie a politiků.

Organizátoři protestu uvedli, že se na Trafalgarském náměstí shromáždilo více než tisíc lidí, aby uspořádali hromadnou tichou vigilii na protest proti zákazu organizace Palestine Action, přičemž byla přečtena jména palestinských dětí zabitých  Izraelem.

Drtivá většina zatčených byla zadržena za podporu zakázané organizace, věk zatčených se pohyboval od 18 do 82 let.

Demonstrace se v sobotu konaly v Manchesteru a Londýně, a to navzdory výzvám organizátorům, aby své rozhodnutí přehodnotili po čtvrtečním smrtelném útoku na synagogu v Manchesteru.

Premiér Keir Starmer vyzval skupiny stojící za demonstracemi a účastníky, aby „respektovali smutek britských židů“ způsobený čtvrtečním násilným útoikem, kdy u synagogy útočník zabil jednoho člověka, a nezpůsobovali truchlícím další bolest.

Mezi zatčenými a odvedenými policií byla i farářka, která seděla se zavřenýma očima a držela plakát s nápisem „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action“.

Někteří lidé z davu nazvali policii „hanebnou“ a jeden z nich řekl policistům „děkujeme, že nás chráníte“, když ženu odváděli.

Bylo také vidět, jak dva starší muži byli odneseni za ruce a nohy na jihozápadní stranu náměstí, kde na ně čekali policisté a policejní vozy, aby provedli zatčení.

V Manchesteru se konala podobná akce pořádaná organizací Greater Manchester Friends of Palestine.

Vedoucí představitelé metropolitní policie a policie Greater Manchester uvedli, že pokrytí takových protestů by vyčerpalo zdroje, protože policie nasazuje další policisty do synagog a dalších židovských budov, aby jim poskytla ochranu a jistotu po útoku.

Zákaz organizace Palestine Action se v posledních měsících stal ústředním bodem kampaně aktivistů.

Při předchozích dvou akcích bylo zatčeno celkem 1 422 osob, většina z nich za podporu zakázané organizace. Organizace Palestine Action neorganizuje násilné akce proti osobám, ale postříkala nedávno červenou barvou motory dvou britských vojenských letadel, poskytujících vojenskou pomoci při vraždění Izraeli, a proto byla za tento "teroristický čin" zakázána. 

