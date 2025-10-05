Britská labouristická vláda omezí právo na veřejné protesty
5. 10. 2025
Opatření následují po častých pro-palestinských demonstracích, včetně sobotní akce v Londýně, při které bylo zatčeno téměř 500 osob.
Britská ministryně vnitra Shabana Mahmoodová tvrdila, že opakované rozsáhlé protesty vyvolaly „značný strach“ u židovské komunity, přestože demonstranti opakovaně vysvětlovali, že jejich pokojné demonstrace nejsou nijak zaměřeny proti individuálním židům žijícím v Británii.
Vláda bude novelikzovat § 12 a 14 zákona o veřejném pořádku z roku 1986, aby výslovně umožnila policii zohlednit kumulativní dopad častých protestů na místní oblasti s cílem uložit podmínky pro veřejné průvody a shromáždění.
Ministryně vnitra také přezkoumá stávající legislativu, aby zajistila, že pravomoci jsou dostatečné a jsou policií důsledně uplatňovány – to bude zahrnovat pravomoci k úplnému zákazu protestů.
Uvedla: „Právo na protest je v naší zemi základní svobodou. Tato svoboda však musí být vyvážena svobodou sousedů žít svůj život bez strachu.“
Celkem 492 lidí bylo v sobotu zatčeno při pro-palestinském pochodu v Londýně, který se konal navzdory výzvám policie a politiků.
Organizátoři protestu uvedli, že se na Trafalgarském náměstí shromáždilo více než tisíc lidí, aby uspořádali hromadnou tichou vigilii na protest proti zákazu organizace Palestine Action, přičemž byla přečtena jména palestinských dětí zabitých Izraelem.
Někteří lidé z davu nazvali policii „hanebnou“ a jeden z nich řekl policistům „děkujeme, že nás chráníte“, když ženu odváděli.
Bylo také vidět, jak dva starší muži byli odneseni za ruce a nohy na jihozápadní stranu náměstí, kde na ně čekali policisté a policejní vozy, aby provedli zatčení.
V Manchesteru se konala podobná akce pořádaná organizací Greater Manchester Friends of Palestine.
