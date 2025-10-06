Trump vyzývá vyjednavače, aby „jednali rychle“, zatímco v Egyptě mají začít rozhovory o příměří v Gaze
6. 10. 2025
Rozhovory v pondělí se budou pravděpodobně zaměřovat na propuštění rukojmí a ukončení války poté, co Izrael za poslední den zabil v Gaze 63 lidí
Donald Trump vyzval vyjednavače, aby „jednali rychle“ v jednáních zaměřených na propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem v Gaze a na širší ukončení války, zatímco zástupci dorazili do Egypta k jednání, které má začít v pondělí.
Jednání se zaměří na první fázi Trumpova plánu na ukončení války v Gaze, uvedl egyptský ministr zahraničí, a to na propuštění zbývajících 48 rukojmích zadržovaných Hamásem výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli.
V příspěvku na sociálních sítích v neděli večer americký prezident uvedl, že jednání rychle postupují, a dodal, že první fáze „by měla být dokončena tento týden“. Jeho povzbuzení přišlo v době, kdy Izrael pokračoval v útocích na Gazu, při nichž za 24 hodin do nedělního večera zahynulo 63 lidí.
Podle izraelských médií se k jednání v Šarm aš-Šajchu připojí kromě izraelských vyjednavačů a palestinské delegace vedené Khalilem al-Hayyou, zástupcem vedoucího politického úřadu Hamásu, také americký vyslanec Steve Witkoff.
Mluvčí izraelské vlády Shosh Bedrosian novinářům sdělil, že jednání v Egyptě budou „omezena na maximálně několik dní“.
Podle Trumpa by propuštění rukojmích a výměna vězňů znamenaly okamžité ukončení bojů v Gaze. Od pátečního částečného přijetí jeho plánu na ukončení téměř dvouleté války v Gaze ze strany Hamásu USA, Izrael i Hamás prohlásily, že věří, že příměří je na dohled.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v nedělním rozhovoru pro ABC uvedl, že egyptské rozhovory jsou „nejblíže, jak jsme se kdy dostali k propuštění všech rukojmích“. Varoval však, že rozhovory mohou stále ztroskotat na logistice a že je třeba vyřešit podrobnosti propuštění rukojmích.
Rubio uvedl, že realizace dohody s sebou nese dlouhodobé výzvy, zejména vytvoření technokratického správního orgánu, který by nahradil Hamás v dohledu nad Gazou. Zdůraznil, že současnou prioritou je propuštění rukojmích a zajištění stažení izraelských vojsk na dohodnutou linii v Gaze.
Trumpův plán by znamenal, že Hamás propustí všechny rukojmí do 72 hodin, předá vládní moc nadnárodní autoritě v čele s americkým prezidentem a složí zbraně. Na oplátku by Izrael postupně stáhl své jednotky z Gazy a vrátil více než 1 000 palestinských vězňů. Dohoda by uvolnila vlnu humanitární pomoci pro Gazu, jejíž části trpí hladomorem, a také prostředky na obnovu.
V sobotu večer Trump zveřejnil mapu Gazy, na které byla vyznačena počáteční linie stažení izraelských jednotek z Gazy, která se nacházela v hloubce 1,2 míle (2 km) až 4 míle do vnitrozemí. Uvedl, že pokud Hamás souhlasí s linií stažení, okamžitě začne platit příměří.
Podle podmínek plánu by se izraelské síly měly zcela stáhnout do nárazníkové zóny na okraji Gazy, ačkoli premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že bez ohledu na jakoukoli dohodu zůstanou jednotky ve většině Gazy.
Optimismus ohledně možného příměří roste po celém světě a západní i arabští lídři vyzývají Hamás a Izrael, aby se dohodli. V neděli německý kancléř Friedrich Merz zavolal Netanjahuovi a vyjádřil podporu Trumpovu plánu, který podle prohlášení označil za „nejlepší šanci na mír“.
Izraelští představitelé také uvedli, že doufají, že v nejbližších dnech oznámí konec války.
Vysoký představitel Hamásu řekl agentuře Agence France-Presse, že skupina je „velmi zainteresována na dosažení dohody o ukončení války a okamžitém zahájení procesu výměny vězňů v souladu s podmínkami v terénu“.
Trump v rozhovoru pro CNN pohrozil Hamásu „úplným zničením“, pokud nedosáhne dohody o Gaze. Uvedl také, že Netanjahu souhlasí s ukončením bombardování Gazy.
Navzdory Trumpově žádosti, aby Izrael zastavil útoky, a navzdory rozkazům armádě provádět pouze „obranné operace“ pokračuje bombardování palestinského území. Nejméně osm lidí bylo zabito při samostatných útocích na město Gaza, další čtyři lidé byli zastřeleni, když hledali pomoc na jihu pásma.
„I když některé bombardování v pásmu Gazy skutečně ustalo, v tuto chvíli neplatí žádné příměří,“ řekl Bedrosian.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo při izraelské vojenské kampani v Gaze zabito nejméně 67 139 lidí a asi 170 000 bylo zraněno. Ministerstvo uvedlo, že přibližně polovina z nich byly ženy a děti. Izrael zahájil kampaň jako odvetu za útok militantů vedených hnutím Hamas, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a dalších 251 bylo vzato jako rukojmí.
