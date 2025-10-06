Češka unesená v Izraeli: Zpráva přátel Šárky Přikrylové českým médiím a osobnostem
6. 10. 2025
čas čtení 2 minuty
Dobrý den,
náš kolektiv byl kontaktován skupinou přátel a blízkých Šárky Přikrylové, kterou nedávno unesl Izrael. Přeposíláme Vám jejich sdělení v plném znění:
Vážená redakce,
jsme skupina přátel Šárky Přikrylové. Jak jistě víte, Šárka byla izraelskými ozbrojenými silami nezákonně unesena při plavbě v mezinárodních vodách, kde se účastnila humanitární mise. Stále je nezákonně vězněna ve věznici s nejvyšší ostrahou, Ketziot, která je nechvalně známá opakovaným porušováním lidských práv.
Bohužel, dosavadní pokrytí v českých médiích zkresluje skutečnost a nezmiňuje právní protiprávnost tohoto zásahu ani nezákonné zadržování aktivistů izraelskou vládou. Podle informací, které jsme obdrželi, Šárka odmítla podepsat nepravdivé prohlášení, že údajně vstoupila na izraelské území. Jak však všichni víme a viděli jsme i v přímém přenosu, k zadržení a únosu humanitárních aktivistů došlo v mezinárodních vodách.
Jsme vážně znepokojeni zprávami o špatném zacházení a násilí, které popsali již propuštění aktivisté. Ti hovoří o nedostatku pitné vody či pouze zkažené kohoutkové vodě, nekvalitním jídle konzumovaném na zemi a opakovaném slovním i fyzickém napadání.
Je nezbytné, aby se o situaci dozvěděli Šárčini spoluobčané, mohli vyjádřit svůj nesouhlas a vyvinout tlak na vládu. Mlčení musí být prolomeno. Občané České republiky mohou být hrdí na Šárčinu odvahu a velkorysost, s níž se postavila do první linie, aby upozornila svět na genocidu páchanou v Gaze izraelským vojenským aparátem. Nyní je Šárka v ohrožení a potřebuje naši podporu. Musíme požadovat, aby ona i všichni ostatní zadržovaní aktivisté byli chráněni, co nejdříve propuštěni a vráceni domů — a aby jejich požadavky byly vyslyšeny.
Prosíme Vás, dejte tomuto příběhu prostor, sdělte jej věrně a oslovte srdce i svědomí, aby bylo toto ohlušující mlčení prolomeno.
Pokud zvažujete zveřejnění článku na toto téma, rádi vám poskytneme jakékoli další informace či podklady, které budete potřebovat.
s pozdravem,
Kontaktní osoby:
Ilaria Fornacciari, PhD: fornacciari@fss.muni.cz
Dr. Jana Bartáková: jana.bartakova@unibas.ch
361
Diskuse