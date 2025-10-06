Chaos ve Francii: Francouzský premiér rezignoval po necelém měsíci v úřadu kvůli rozsáhlé kritice nového kabinetu
6. 10. 2025
Sébastien Lecornu odstoupil poté, co Emmanuel Macron představil téměř beze změny složení kabinetu
Politická krize ve Francii se prohloubila poté, co nový premiér dramaticky rezignoval několik hodin po jmenování nové vlády.
Sébastien Lecornu byl třetím francouzským premiérem za poslední rok, zatímco země pokračovala v kolísání od jedné politické krize k druhé. Odstoupil několik hodin před svým prvním zasedáním vlády v pondělí odpoledne. Macron přijal Lecornuovu rezignaci v pondělí ráno.
Lecornu čelil zuřivé kritice opozičních politiků, když oznámil novou vládu, která se prakticky nezměnila od minulého měsíce, kdy byl sesazen jeho předchůdce François Bayrou.
Navrhovaná nová vláda byla ovládána spojenci prezidenta Emmanuela Macrona, takže se vláda téměř nezměnila.
Opoziční strany uvedly, že Lecornu ustoupil od „hlubokého zlomu“ s minulou politikou, který slíbil, když převzal funkci po nepopulárním Bayrouovi, který byl 9. září odvolán kvůli navrhovaným rozpočtovým škrtům.
Otázkou nyní je, zda se prezident rozhodne rozpustit parlament a vyhlásit další předčasné volby.
Jordan Bardella, předseda krajně pravicové strany Národní shromáždění Marine Le Penové, řekl: „Není možné se vrátit ke stabilitě bez návratu k volebním urnám a rozpuštění národního shromáždění.
„Bylo zcela jasné, že o této vládě rozhodl sám Emmanuel Macron. Nechápe nic z politické situace, ve které se nacházíme.“
Národní shromáždění tlačí na další volby, protože věří, že může zvýšit počet svých křesel a posílit svou přítomnost v parlamentu.
Francie prošla obdobím nestability a politické krize od loňských předčasných voleb, které vyhlásil centristický Macron a které nepřinesly jednoznačný výsledek. Parlament zůstává rozdělený mezi tři bloky: levici, krajní pravici a střed, přičemž žádný z nich nemá jasnou většinu.
Většina významných vládních postů oznámených v neděli večer zůstala beze změny, včetně Géralda Darmanina jako ministra spravedlnosti a Rachidy Dati jako ministryně kultury.
Funkce ministra hospodářství, která je klíčová v situaci, kdy se rozdělený parlament snaží dohodnout na rozpočtu, připadla Rolandovi Lescureovi, Macronovu spojenci, který již na začátku Macronova druhého funkčního období zastával funkci ministra průmyslu a energetiky.
