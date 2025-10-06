Channel 4 News: "Byl můj [Izraelem zavražděný] šestiletý syn bojovníkem? Všechny cíle izraelské armády jsou děti"
6. 10. 2025
Foto: "Tohle je Emir, můj šestiletý syn. Je členem odporu? Je bojovník? Všechny cíle izraelské armády jsou děti.“
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 5. října 2025: Snad jen dny od potenciálního míru, ale válka v Gaze stále pokračuje, přičemž Donald Trump hrozí úplným zničením Hamásu, pokud ten rychle nepodepíše dohodu. Dobrý večer. Mohli bychom být jen pár dní od potenciální mírové dohody v Gaze. Donald Trump se nadále snaží tuto dohodu prosadit a údajně řekl Binjaminu Netanjahuovi, proč jste pořáfd tak zatraceně negativní, až na to, že slovo „zatraceně“ nepoužil. Zítra se vyjednavači setkají v Káhiře, mohlo by to brzy skončit?
V posledních několika minutách Donald Trump hovořil o svém plánu na příměří v Gaze a tvrdil, že s ním všichni v podstatě souhlasí. Trump novinářům řekl, že jednání pokračují a potrvají několik dní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se dnes večer setká se svým týmem vyjednavačů a nejvyššími bezpečnostními poradci, než odletí do Káhiry na jednání. Z Izraele se hlásí náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien. Upozorňujeme, že jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry:
Reportér: Takto dnes vypadala obranná pozice izraelské armády v Gaze. Zatímco se vyjednavači scházeli v Egyptě, Shadi Mansour po včerejším leteckém útoku prohrabával trosky holýma rukama. Nakonec našel tělo svého šestiletého syna.
„Toto je Amir, můj syn. Měl jsem ho po 40 letech. Je členem odporu? Je bojovník? Všechny cíle izraelské armády jsou děti.“
Od té doby, co Donald Trump v pátek vyzval Izrael, aby zastavil bombardování Gazy, aby se tak otevřela cesta k pokroku v dohodě o rukojmích, bylo zabito nejméně 85 obyvatel Gazy. Včera izraelská vláda nařídila armádě, aby upustila od ofenzivních operací. Dnes však přišlo toto upřesnění:
„Zatímco některé bombardování v pásmu Gazy skutečně ustalo, v tuto chvíli neplatí žádné příměří, i když došlo k dočasnému zastavení některých bombardování. Pan premiér vydal rozkaz, aby armáda v případě nutnosti odpověděla palbou.“
Souběžně s děním na místě se v Egyptě sešli vysoce postavení vyjednavači, aby se pokusili dosáhnout dohody s Trumpem, nebo alespoň její části týkající se výměny rukojmích za vězně a zadržené osoby. Dnes americký ministr zahraničí:
„A mluvíte o několika dnech. Máme to očekávat příští týden, pokud se to stane tento týden?“
„No, vlastně, jednání, ano, některé technické rozhovory již probíhají. Doufáme, že do doby, než náš tým dorazí do Káhiry, bude 90 % dohody vyřešeno a my už jen dokončíme logistickou část.“
Washington a Jeruzalém chtějí, aby byli rukojmí rychle propuštěni, ale Hamás, který se zdráhá vzdát se všech svých pák najednou, bude chtít větší jasnost v otázkách, jako je stažení izraelských vojsk a budoucí správa země. Donald Trump chce, aby tato dohoda byla jeho významným úspěchem v oblasti zahraniční politiky, a při demonstraci za propuštění rukojmích včera večer věděli, na jaká tlačítka mají stisknout. Za touto dohodou nestojí jen diplomatický impuls. Impuls přichází i z ulic. Na náměstí Rukojmích se konala obrovská demonstrace na podporu dohody o propuštění rukojmí. Uprostřed je velký nápis, který říká: „Teď, nebo nikdy.“ Podle Trumpova plánu by mělo být propuštěno také 250 palestinských vězňů odsouzených na doživotí spolu se stovkami dalších zadržených. Izraelský kanál Channel 12 uvádí, že na tomto seznamu je i Marwan Barghouti. Pokud je to pravda, má to velký význam. Izraelský soud mu uložil pět doživotních trestů za zorganizování smrtelných útoků během druhé intifády. Jeho propuštění by pro mnoho lidí v Izraeli bylo hořkou pilulkou. Palestinci je však považován za osobu, která by mohla sjednotit a stabilizovat palestinskou politickou scénu. Zítřek v Gaze může být velmi podobný dnešku, ale to, co se děje v Egyptě, by mohlo učinit nadcházející dny jedněmi z nejdůležitějších v regionu od 7. října před dvěma lety.
Moderátorka: Paraic se k nám nyní připojuje živě z Tel Avivu. Paraicu, zítra začnou vážné rozhovory, ale představitelé se již setkali v Egyptě. Dejte nám tedy představu o tom, kde se nyní nacházíme.
Reportér: Ano, Kathy, myslím, že zítra na konci dne začneme mít nějaké vodítko o pokroku nebo jeho absenci. Zajímavé je sledovat, kdo a kdy na tyto rozhovory přijede. Izraelská média dnes například informují, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner ještě nejsou na místě a dorazí až zítra, až dojde k určitému vývoji. To jsou tedy náznaky, na které se zaměřujeme, což znamená, že v tuto chvíli izraelský vyjednávací tým a vyjednávací tým Hamásu stále řeší některé neuvěřitelně složité detaily. Za zmínku stojí také to, že egyptská média dnes informují, že do centra pásma Gazy dorazily desítky buldozerů, které začaly stavět to, co je popisováno jako největší dočasné uprchlické ubytování na světě. To je dobré znamení, protože zaplavení pásma Gazy pomocí je samozřejmě jedním z hlavních bodů Trumpovy dohody.
