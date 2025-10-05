Pár bodů k volbám
5. 10. 2025
Také si dovolím pár bodů k volbám, píše Dušan Radovanovič:
1) produkt ANO stale funguje a vyluxoval i extremisty. Největším otazníkem je, co Andrej Babiš předvede, když ho nebude brzdit žádná víceméně státotvorná strana typu socdem. Přišla hodina triumfu a osobní odplaty jako v případě Fica a Trumpa, nebo se bude chtít držet svého byznysu a "dobré západní společnosti", s kterou je tak rád viděn? Doufejme to druhé.
2) Piráti se vzkřísili díky dobré kampani, ale především proto, že z nouze zbyli lidem, kteří neměli koho volit na liberální levici, zvláště pak ženám. Důsledkem je nucený rebrend, když voliči(ky) kroužkováním zcela překopali kandidátky. Dlouholeté tváře a tahouni zůstali zhusta mimo, z 18 mandátů je 15 žen pro stranu, která ještě nedávno vypadala jako spolek kluků z IT kroužků. Bude zajímavé sledovat, co to udělá s jejich real politikou.
3) Fiasko Maláčové se Zaorálkem, kteří prodali nejstarší českou stranu za vidinu 2 fleků a neuvěřitelně nedůstojně podlézali dezoscéně může být pro mnohé uspokojující. Já jen doufám, že to definitivně ukončilo "pragmatické" představy, že levici může zachránit národovectví. A že se socialní demokracie ještě pokusí nějak vzpamatovat.
4) Česko se svým fetišem aut je asi jediná země, kde může uspět strana jako Motoristé. A to napříč od vesnice po města. Zajímalo by mě, jestli core voličů byli skutečně mladí incelové, nebo spíš sentimentální devadesátkoví páprdové. Zjevně je zachránil politický přemet od provokujících dezonácíčků k "jediné konzervativní pravici" během 2 měsíců. Pozoruhodné, jak mají tyto dvě scény k sobě reálně blízko, že...
Tak nám všem hodně štěstí a sil do následujících 4 let...
