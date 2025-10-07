Většina Česka chce prozápadní směřování? A tam se nově chodí přes Rusko?

Nestačil jsem se divit, kolik různých lidí, včetně prezidenta Petra Pavla, po volbách prohlásilo, že se na prozápadní orientaci Česka nic nemění, respektive, že si ji voliči přejí (komentář prezidenta).
Nejsem si jist, jestli po sněmovních volbách stále ještě sdílíme alespoň přibližně tutéž realitu, nebo jestli těm lidem někdo pustil jiný příběh. Anebo možná začali používat jiný kompas a západ se nyní nalézá jinde, než jsme byli doposud zvyklí. Možná je to ten trumpovský „západ“, k němuž člověk dospěje pouze tehdy, půjde-li přes Rusko.
Vzpomínáte určitě moc dobře, když se chtěl prezidentem stát Andrej Babiš a namlouval svým důvěřivým voličům, že zařídí mír v Ukrajině, tak trochu podobně, jak to předstíral Donald Trump. Nezapomněl u toho lhát a manipulovat.
O míru ale blouzní příležitostně dál, protože se snaží vyjít vstříc sentimentu svých voličů v tom, že i oni touží po míru. A tak jim jejich dobrý Andrej dále nalhává, že když chceme mír, budeme mít mír.
V Polsku, Švédsku nebo pobaltských zemích se přitom chystají na válku, protože nejen válka v Ukrajině, ale řada ruských provokací proti členským státům NATO, potvrzuje snahu najít hranici toho, co všechno si nechá Západ líbit. Ale Babiš chce mír, protože jeho voliči chtějí mír a tak se budeme tvářit, že se nás problémy Západu netýkají. Budeme je popírat a pomohou nám v tom další dobří lidé z naší „prozápadně“ orientované koalice „národní oběti“ (termín z kampaně hnutí Ano), tedy stranický výhonek nejvlivnější politické neziskovky v Česku, tedy Institutu Václava Klause, a dále suma těch nejohebnějších proruských pomocníků ve sněmovně, tedy SPD plus její sněmovní přívěsky.
O postojích tlupy komerčních oportunistů z SPD, jejichž strategie je dlouhodobě postavena na vytěžování strachu a nízké občanské gramotnosti jejich voličů, není třeba sáhodlouze mluvit: nejen že chtějí okamžitý „mír“, rozuměj zbabělé zastavení jakékoliv pomoci Ukrajině. Chtějí vystoupit z EU a NATO a efektivně tak zničit to, co Česko k Západu poutá na úrovni ekonomické i bezpečnostní.
Mnoho lidí se chlácholí tím, že jde přece jen o předvolební rétoriku a že k vystoupení z EU a NATO nedojde, jak ostatně Babiš opakuje. Nebo že nedojde k zastavení tzv. muniční iniciativy, tedy dávek dělostřeleckých granátů Ukrajině, kterou pro konsorcium západních zemí realizuje převážně česká zbrojovka CSG. Je skutečně vysoce pravděpodobné, že Babiš, který na území EU podniká, nemá žádný osobní zájem (žádný jiný u něj nehraje roli) o vystupování ze západních struktur a že muniční iniciativa bude pokračovat, jen bude muset majitel CSG Strnad přistoupit na „nové“ podmínky diktované soudruhem - oligarchou u moci. Radikálně populističtí podporovatelé Ano, tedy Motoristé a SPD, sklapnou patky a budou hledat nějaký laciný způsob, jak před svými voliči odůvodnit svou loajalitu Babišovi za držhubné v podobě postů ve sněmovně, ve správních radách a v případě Motoristů možná i přímo ve vládě.
Jde o něco jiného, jde o étos, který tahle koalice národní ostudy během období své vlády vytvoří. Bude to zase lhaní a dvojí rétorika směrem ke svým voličům a směrem k západním partnerům. Bude to nízké hledání děr v mezinárodních dohodách a úmluvách k tomu, aby se Česko nemuselo podílet na přípravě obrany proti eminentnímu nebezpečí, které Babiš a jeho suita prodají svým voličům stylem „podívejte se, kolik jsme ušetřili pro vás“, přičemž to zase bude jen lež a možná nějaké drobné v podobě nesystémové almužny. Jde o ten normalizační princip, kterým na jedné straně budeme jakože „prozápadní“, ale mezi tím se tu bude lhát a předstírat, že funguje nějaká ekonomická a bezpečnostní spolupráce na platformě Visegradu. Nefunguje, nikdy taková spolupráce nefungovala více než jako blok postkomunistických zemí v rámci EU a postojů k migraci a na všech relevantních úrovních je „neživá“, jelikož se nikdy neměla z čeho zrodit. Je to prostě jen jedna z mnoha lží, kterými Ano, SPD a další populisté krmí své neznalé voliče, kteří většinou ani netuší, co ta zkratka V4 znamená.
Odklon od Západu neproběhne jen na úrovni normalizace étosu postaveného na lavírování a podlém hledání způsobu, jak se tvářit západně jednat čistě sobecky, jako v případě bezpečnosti. Dojde taky na řadu konkrétních kroků, které oslabí funkčnost demokracie v Česku.
Babiš na mnoha místech veřejně prohlašoval, že bude chtít sloučit ČT a ČRo do jednoho veřejnoprávního média. Vůbec mu přitom nejde o nějakou úsporu, ale o změnu financování, tedy zrušení koncesionářských poplatků. S dalšími populisty, kterým vadí kritika jejich permanentního lhaní, démonizace, xenofobie a dalších neodmyslitelných prvků jejich politické rétoriky, se na tom velmi snadno shodne. Nový subjekt bude podřízen rozhodování parlamentu o rozpočtu a populisté do jeho čela i do rady jmenují své loajální „místodržící“. Co se pak stane? Nový subjekt bude hledat co možná nejméně třecích ploch, bude informovat o úrodách a silnicích a počasí a sportu. Jako za starých dobrých normalizačních časů. Když už se bude snažit poskytnout politickou debatu, bude důsledně dodržovat rozložení „50 % žida - 50 % nacisty“, samozřejmě v rámci objektivity. Čeho se tím podaří docílit? No přece upevnění populistického étosu, který bude všechno možné, ale ne kulturně hodnotově prozápadní.
Podle stejného dokumentu chce hnutí Ano také novelizovat zákon o státní službě a podřídit státní tajemníky plně politické moci, čímž by omezilo nezávislost úřadů a jejich odolnost vůči populistickým čistkám a politickým nesmyslům. To vše prodá hnutí Ano jako cestu ke „zvýšení efektivity práce úřadů“ a jako „zvýšení kvality personálního obsazení úřadů“, konkrétní korky ale povedou proti takovým tvrzením. Cílem bude vytvořit co největší armádu státních zaměstnanců, kteří nebudou loajální státu, ale oligarchovi, který drží moc.
Vinou odcházející české vlády nemáme jako členská země EU prováděcí zákon k Digital Services Act (zákon o digitálních službách) a zřejmě ho ani mít nebudeme. Babiš už dříve blábolil o omezování slova a kuloární se nechává slyšet, že klidně nechá český stát platit pokuty za nedodržování unijních pravidel. Následně to prodá svým voličům jako zlou EU, vůči které se musel postavit, protože chtěla omezovat svobodu našeho vyjadřování. Bude to další lež, která mimo jiné postaví předstírané zájmy Česka do sporu se západní částí EU.
Vedle toho se Babiš společně s uboze oportunistickými Motoristy Václava Klause a dezinformačně řádně vyztuženého SPD svorně postaví proti Green Dealu, který je demagogicky vykládán jako snaha ekonomicky zničit Česko. Budou před svými nepříliš informovanými voliči „bojovat za spalovací motory“ a nakonec možná dokonce dosáhnou vítězství, protože racionální pohled na věc říká, že trh si tento problém vyřeší sám i bez regulací: trajektorie vývoje elektromobility totiž říká, že spalovací motory odejdou přirozenou cestou. Nicméně čeští populisté budou budit vášně a budou posilovat dojem, že ten zlý Západ chce nám, hodnému malému Česku, ublížit.
Nejsou to zdaleka všechny kroky, kterými nás Babišova vláda podporovaná radikálními populisty, dohromady tedy vláda krajně demagogická, bude vzdalovat od Západu. Příští rok bude vláda jmenovat nového ombudsmana, který bude mít nově na starosti každoroční report o dodržování lidských práv v Česku. Babiš si nepochybně pohlídá, aby to byl někdo loajální, komu nepůjde o dodržování lidských práv, nýbrž o maximálně efektivní předstírání, že v Česku je vše v nejlepším pořádku. Přesně tak, jak je vše v nejlepším pořádku v otázce lidských práv třeba v Rusku. Dále přijde na řadu jmenování nového ředitele Bezpečnostní informační služby, která dokázala pod současným vedením odolávat jak tlaku kremelského proxy důchodce Zemana, tak neochotě Babiše 1.0. vyjít ven s informacemi o sabotáži ruské GRU ve Vrběticích. Můžete si sami domyslet, jaké vedení si nová koalice „chcimírů“ bude přát a koho se bude snažit prosazovat.
Mohli bychom si tedy společně s Cimrmanem říct „teď jdu na východ, a teď jdu na západ“. Humorné to ale rozhodně nebude.
Diskuse