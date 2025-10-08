Z vnitřní politiky se stává trumpovský cirkus
8. 10. 2025 / Boris Cvek
Kalousek považuje volby za úspěch, protože jen patnáct mandátů připadlo těm, kdo chtějí vystoupit z EU a NATO. Asi si nevšiml, že Babiš je jedna ruka s Orbánem a chce zásadní reformu EU. Proč by si měl zkušený politik, bojovník za demokracii a prozápadní směřování země, všímat takových detailů, že? O Trumpovi jako garantovi efektivity NATO nemluvě. Jestli chceme EU a NATO v té podobě, jak je chce Orbán, tak volby dopadly výborně. Putin nepotřebuje žádné vystupování z EU nebo NATO, tohle by mu naprosto stačilo. Kalousek a Putin se pak dokonale shodnou.
Ono je možné po vzoru Trumpa (a k němu se hlásí vřele ANO, SPD i motoristé, takže můžeme mluvit o Trumpově koalici… skvěle by tam zapadal např. i Alexandr Vondra z ODS) plácat cokoli bez ohledu na realitu. Poslanec za motoristy Gregor tvrdí, jak říká titulek na iRozhlasu, že nová vláda dosáhne vyrovnaného rozpočtu. Škoda, že neslíbí rovnou přebytkový do roka a čtyři bloky nových jaderek k tomu. Proč ne? Když už, tak už. Odbory zároveň doufají ve vyšší platy ve veřejné sféře, předvolební sliby ANO jsou vypočítány na nějakých sto miliard ročně dluhu navíc, různí komentátoři tvrdí, že vznikne nakonec vláda ANO s demokraty. Budeme mít přebytkový rozpočet se 400 miliard schodkem a vládu Babiše s demokraty a demokraté kvůli prozápadní orientaci přestoupí do Orbánových patriotů. Cvičte doublethink a duckspeak, bude to potřeba. Média jsou toho plná jako těžce metastazující rakoviny. Cokoli chcete… metastáze mají nestabilní genom.
Slyšel jsem také, že Petr Fiala vstoupí do dějin jako skvělý premiér. Říkal to na Radiožurnálu Alexandr Vondra. Jistě se bude analyzovat, pokud vydrží svobodné bádání (říkám si, že jednu z prvních věcí, jakou bude nová vláda muset udělat, je likvidace CERGE a PAQ Research, třeba je prohlásí za zahraniční agenty), jak je možné, že po Fialově vládě nastupuje k moci poprvé v dějinách ČR krajní pravice. Jak je možné, že demokraté nejednali včas, chytře a soustředěně tak, aby to ani nehrozilo. Velmi znepokojující otázka je, co si demokraté nyní počnou sami se sebou. Fialova rezignace je logická, ale co dále?
Alexandr Vondra několikrát po sobě v Radiožurnálu zopakoval, že ODS bude třeba naleštit. Co tím myslel, není jasné. Lesklá ODS jako leklá ryba? Nebo okno, přes které není vidět? Prý ODS musí být strana se třiceti procenty hlasů. No, to by musela nejprve požrat aspoň STAN (u lidovců a topky není o co stát, možná dohromady pět šest procent), čili čeká nás skvělá, férová spolupráce mezi demokraty. Souboj o post předsedy prý proběhne mezi Kubou a Kupkou. Ministr financí Stanjura, který se ani nedostal do Sněmovny, nás ujistil, že kandidovat už nebude. To bylo velké překvapení.
Vysoce jsem ocenil, když Rakušan v Radiožurnál tvrdil, že je třeba pomoci těm lidem, kteří jsou na tom špatně, aby volili pro demokracii. Velmi kontroverzní a odvážný výrok. Vlastně neomarxistický. Bezbřehý a fanatický progresivismus. Typický Konrad Adenauer, ten hnusný progresivistický levičák. Já myslel, že je třeba ždímat chudé ve prospěch bohatých, a pak jim kázat s plným břichem a škytáním svobodu, demokracii, volbu za plentou atd. Rakušan asi netušil vůbec nic o vládní politice v oblasti daní, vlastně o vládní politice jako takové. Byl přece jen místopředseda vlády s jedním z nejsilnějších klubů ve Sněmovně. Taky si jen těžko mohl všimnout, že v minulých sněmovních volbách propadl milion hlasů a že republika je akutně ohrožena Putinem. A jak by mu mohlo dojít, co se děje v západní Evropě, v USA, o Maďarsku ani nemluvě? To bychom chtěli opravdu moc. Nyní v opozici pomalu otevírá oči a je rád, že objevuje nová, dříve netušená moudra.
Stačilo dostane od státu za svá procenta desítky milionů korun. Nic z toho ale nepůjde ani komunistům, ani sociálním demokratům. Dostane to Sterzikovo hnutí, přičemž Sterzik sám prosí na sítích o jídlo pro své děti. Není on jen bílý kůň? Kam ty prachy asi půjdou? Bývalí voliči levice drží Babiše u moci, nyní vlastně celou tu rýsující se tvrdě pravicovou vládu, a není žádná levice, která by se s ním dokázala efektivně o ty voliče utkat.
