Tržní ekonomika koexistovala s totalitarismem už za Stalina. Uspořádání, které pokračuje v Putinově Rusku
8. 10. 2025
Upozorňuje na případ Nikolaje Pavlenka, který vytvořil soukromou stavební firmu, která působila v SSSR mezi lety 1948 a 1952, což je případ popsaný ruským historikem Olegem Chlevňukem v knize z roku 2023 Korporace podvodníků.
To co Pavlenko udělal bylo zločinné "pouze" v oficiálním sovětském chápání. Ve skutečnosti, to znamenalo založit soukromý stavební podnik maskovaný jako vojenská instituce a v průběhu několika let úspěšně provádět komerční činnosti v totalitním státě.
Jakkoli se to může zdát fantasmagorické, mechanismy soužití s totalitním státem u soukromého obchodního podniku, které Pavlenko rozvíjel, jsou v mnoha ohledech typické a později byly použity nejen v Sovětském svazu, ale také v Severní Koreji a od 90. let podnikateli v Rusku.
Krátce po německé invazi v roce 1941 Pavlenko náhle objevil, že pokud má člověk papíry a známky, mohl by fungovat jako jakýsi skrytý hráč na volném trhu. Vedl jeden takový podnik během války a druhý založil v roce 1948, kdy byl běžně vyhledáván úředníky kvůli své dobré a rychlé práci.
Nakonec ho vedení strany dohnalo. V roce 1952 byla operace ukončena a on byl zastřelen. Ale jeho činnost, která jistě nebyla zdaleka ojedinělá, se odehrála se čtyřmi charakteristikami, které pomáhají vysvětlit, proč se takové věci znovu objevily v některých jiných komunistických zemích, postsovětském SSSR, a zejména v Putinově době.
V první řadě Pavlenkova organizace nebyla politická, ale obchodní v tom nejčistším smyslu. Za druhé, jeho organizace napodobovala státní instituce; za třetí, neudělal nic zločinného, kromě toho, že fungovala jako soukromá firma v systému, který tuto možnost popíral; a za čtvrté, kdyby vedení nebylo posedlé obranou socialismu, co by se stalo? Mohl pokračovat.
Vidíme, že malé ostrůvky tržního uspořádání jsou přirozené pro člověka a lidstvo a objevují se v komunistických a dalších totalitních státech. To je vzorec, který od nás vyžaduje, abychom si uvědomili, že se správným maskováním mohou jevy volného trhu existovat a budou v totalitarismu přežívat, spíše než aby z něj byly zcela vyloučeny.
V 90. letech mnoho západních lídrů věřilo, že že pokud by v Ruské federaci udělali správnou ekonomiku, totalitarismus by byl vyloučen. Ale ve skutečnosti to nebyla pravda.
Kdyby se takoví lídři více zaměřili na demokratické procedury a zákony a o něco méně se obávali o ekonomiku o které očekávali, že udělá veškerou těžkou práci, pak by Rusové a svět mohli byli nyní ušetřeni vzestupu nového totalitarismu za Vladimira Putina.
