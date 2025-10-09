Jsme na cestě k totalitarismu v USA?
9. 10. 2025
V důležitých ohledech obsahuje Trumpův autoritářský styl znaky totalitarismu, protože se snaží zajistit, aby existoval pouze jeden přípustný způsob uvažování.
Američané určitého věku jsou dobře obeznámeni s pojmem totalitarismus – režimem nebo formou vlády, která vykonává totální kontrolu nad všemi aspekty života ve společnosti. Byli jsme bombardováni varováními o totalitním Sovětském svazu a nacistickém Německu. George Orwell ve svém románu 1984 ukázal svět, ve kterém lidé nemohli uniknout vševidoucímu oku „Velkého bratra“. Pokud se chovali způsobem, který strana považovala za podezřelý nebo podvratný, byli podrobeni vymývání mozků nebo zlikvidováni, připomíná Ted Morgan.
Spojené státy byly obecně považovány za protiváhu těchto totalitních systémů, vzhledem k principům liberalismu – vlády omezené individuálními právy lidí s ochranou před svévolným výkonem moci –, které legitimizovaly náš ústavní systém vlády. Přesto sám Orwell kritizoval západní skupinové myšlení během studené války a USA zahájily dlouhou éru poválečného imperialismu a kapitalismu řízeného spotřebou.
V současné době žijeme v autoritářském režimu. Na národní úrovni žijeme v jednopartajním státě. Všechny tři složky vlády jsou kontrolovány Republikánskou stranou – systém brzd a protivah je bezvýznamný nebo je ignorován. Prezident vládne podle svých osobních rozmarů. Sestavil si administrativu z outsiderů a neschopných lidí, kteří nikdy veřejně nezpochybní jeho názory. Vláda Donalda Trumpa je ze své podstaty svévolná. Namísto toho, aby předložil rozumné argumenty a důkazy na podporu svých tvrzení, si prostě vymýšlí. Dostal se tam, kde je, tím, že zesměšňoval a útočil na ostatní, zejména na ty, kteří jsou zranitelní.
V roce 1951, kdy studená válka vrhala obrovský stín na americký život a začínala vlna strachu z komunismu, napsala politická filozofka Hannah Arendtová knihu The Origins of Totalitarianism (Původ totalitarismu), která se zaměřuje na nacistické Německo a stalinistický Sovětský svaz. Zde jsou tři krátké citáty z Arendtové:
„Než se masoví vůdci chopí moci, aby přizpůsobili realitu svým lžím, jejich propaganda se vyznačuje extrémním pohrdáním fakty jako takovými, protože podle jejich názoru fakta zcela závisí na moci člověka, který je může vymyslet.“
„Ideálním subjektem totalitní vlády není přesvědčený nacista nebo oddaný komunista, ale lidé, pro které již neexistuje rozdíl mezi skutečností a fikcí, pravdou a lží.“
„Totalitarismus u moci vždy nahrazuje všechny prvotřídní talenty, bez ohledu na jejich sympatie, podivíny a hlupáky, jejichž nedostatek inteligence a kreativity je stále nejlepší zárukou jejich loajality.“
Ptám se vás, připomínají vám tato slova něco, co se děje za vlády Donalda Trumpa?
Autoritarismus se opírá o izolaci, rozdělení a strach lidí, což podtrhuje význam společenství, která se spojují, chrání cenné instituce a účinně zvedají svůj hlas. V důležitých ohledech však Trumpův autoritářský styl nese znaky totalitarismu, protože se snaží zajistit, aby existoval pouze jeden přípustný způsob myšlení.
Proto dochází k zastrašujícím útokům na univerzity, které se snaží přepsat jejich osnovy a přijímací agendy, aby odpovídaly „hodnotám“ administrativy. Proto také dochází k zastrašování korporací, zejména masových médií, včetně snah Trumpových přisluhovačů převzít vlastnictví CBS a CNN. A také snahy o ostrakizaci, ne-li uvěznění, kritiků Izraele – nemluvě o kriticích samotného Trumpa. Proto také snahy Ministerstva pro efektivitu vlády o přístup k údajům o sociálním zabezpečení jednotlivců a snahy republikánů o získání údajů o hlasování. A samozřejmě, korporace již roky shromažďují údaje o důvěřivých spotřebitelích. Dokonce i naše telefony mohou být použity ke špehování našich myšlenek a rozhovorů.
Poté, co před Valným shromážděním OSN (nemluvě o vojenských špičkách) vyřkl Trump jedno pobuřující tvrzení za druhým, Trump prohlásil: „Vy ostatní národy světa půjdete do pekla.“
Realita je taková, že Spojené státy pod Trumpovým totalitarismem půjdou do pekla. Politika, kterou jeho administrativa zavedla, nevyhnutelně povede k rychlému poklesu kvality života ve Spojených státech i jinde po celém světě. Krátkozraká hloupost spočívající v podpoře fosilních paliv a co největším omezení obnovitelných zdrojů energie a ve snižování financování vědeckého a lékařského výzkumu povede k tomu, že nespočet lidí zbytečně zemře na nemoci, epidemie nebo stále strašnější ekologické katastrofy.
A samozřejmě existují i speciální cíle Trumpovy agendy. Jeho administrativa nejen jasně dává najevo svůj záměr znepříjemnit život všem, kdo jsou v této zemi ekonomicky nebo sociálně zranitelní, ale republikáni jim také aktivně brání v hlasování.
Nakonec je na nás, americkém lidu, abychom se sjednotili kolem vize humánní, plně demokratické společnosti a vzepřeli se těmto silám, které tak nebezpečně ohrožují náš svět.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse