Ochránci lidských práv odsuzují „nepopsatelné utrpení“ v Gaze, kde genocida vstupuje do třetího roku
9. 10. 2025
„Toto musí skončit hned teď,“ prohlásila organizace Amnesty International. „Lidstvo už to nemůže déle snášet.“
V úterý, kdy genocida Izraele v Gaze vstupila do třetího roku, odsoudili obhájci lidských práv po celém světě to, co jeden představitel OSN nazval „nevýslovným utrpením“ palestinského lidu a spoluvinou Spojených států a dalších zemí, a zároveň vyzvali k okamžitému příměří a propuštění všech rukojmích zadržovaných oběma stranami, informuje na webu Common Dreams Brett Wilkins.
„Dnes uplynuly dva roky od smrtících útoků Hamásu na jihu Izraele, při nichž bylo zabito nejméně 1 200 Izraelců a dalších státních příslušníků – většinou civilistů – a 251 lidí bylo zajato jako rukojmí, z nichž 20 je stále naživu a držených v Gaze,“ uvedla Amnesty International na sociálních médiích.
„Dnes uplynuly dva roky od začátku brutálního útoku Izraele na Palestince v okupovaném pásmu Gazy,“ pokračovala Amnesty. „Bylo zabito přes 67 000 Palestinců – většinou civilistů. 90 % domů bylo zničeno nebo poškozeno. Většina obyvatelstva byla násilně vysídlena, hladověla a byla záměrně vystavena životním podmínkám, které měly za cíl zničit Palestince v Gaze. Jedná se o genocidu.“
„Tato hrůza je realizována díky podpoře USA a dalších spojenců a zpřísnění 18 let trvající nelegální blokády Izraele, která způsobila nepředstavitelné utrpení,“ dodala organizace. „To musí skončit hned. Lidstvo to už nemůže déle snášet.“
„V Gaze lidé již dva dlouhé roky neznají nic jiného než ničení, vysídlení, bombardování, strach, smrt a hlad,“ uvedl na sociálních médiích Philippe Lazzarini, který vede Agenturu OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě. Od října 2023 bylo v Gaze izraelskými silami zabito nejméně 370 zaměstnanců UNRWA.
Lazzarini vyzval k „propuštění všech rukojmích a palestinských vězňů“, „okamžitému příměří“, „neomezenému dodávání základních humanitárních potřeb do Gazy“ a „zodpovědnosti a spravedlnosti, aby byli všichni zodpovědní za zvěrstva spáchaná 7. října a po tomto datu“.
„Neexistuje žádný jiný způsob, jak se dostat z této propasti a chaosu,“ dodal.
Ricardo Pires, manažer komunikace a zástupce mluvčího Dětského fondu OSN (UNICEF), tvrdil, že „nepřiměřená reakce“ Izraele na útok Hamásu způsobila dětem „příliš dlouhé utrpení na těle i na duši“.
Pires vyjádřil lítost nad tím, že v Gaze bylo zabito nebo zmrzačeno nejméně 61 000 palestinských dětí, což UNICEF označil za „nejnebezpečnější místo na světě pro děti“.
Zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci Tom Fletcher v prohlášení uvedl: „Desítky tisíc Palestinců byly zabity. Stovky tisíc trpí hladem a jsou vysídleny. Proto znovu vyzýváme k okamžitému příměří v Gaze, k ochraně všech civilistů a k volnému proudění humanitární pomoci v potřebném rozsahu.“
Fletcher také uvedl, že „viděl a slyšel... přeživší a rodiny“ Izraelců a dalších osob unesených bojovníky odporu vedenými hnutím Hamás 7. října 2023.
„Bolest je nepopsatelná,“ řekl. „Dnes znovu vyzývám k bezpodmínečnému a okamžitému propuštění všech rukojmích – a do té doby s nimi musí být zacházeno humánně.“
Zatímco americký prezident Donald Trump vede snahy o ukončení války tím, že nutí Izrael i Hamás k významným ústupkům, ředitel Human Rights Watch pro Izrael a Palestinu Omar Shakir uvedl, že „dva roky od 7. října 2023 přinesly zdánlivě nekonečný proud zvěrstev proti civilistům.“
„Vlády by neměly čekat na přijetí Trumpova 20bodového plánu nebo jakéhokoli jiného mírového plánu, aby podnikly kroky k zabránění dalšímu násilí,“ dodal.
Ačkoli Trump vyzval Izrael, aby „okamžitě zastavil“ bombardování Gazy poté, co Hamás minulý týden podmínečně souhlasil s jeho plánem, izraelské síly pokračovaly v bombardování a invazi do pásma s cílem dobýt, obsadit a etnicky vyčistit palestinskou exklávu. Podle představitelů Gazy bylo od Trumpovy páteční výzvy zabito více než 100 Palestinců při více než 130 izraelských útocích.
„Zabíjení v Gaze pokračuje,“ uvedla izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem před úterním výročím a ostře kritizovala Izrael za to, že útok z října 2023 použil jako „spouštěč genocidy“ a „eskalaci zakořeněnou v desetiletích apartheidu a okupace“.
B'Tselem má jednoduché poselství: „Zastavte genocidu. Hned.“
Celý text v anglickém originále ZDE
