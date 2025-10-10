Temná doba nenastává. Ale líp taky nebude
10. 10. 2025 / Jiří Hlavenka
čas čtení 7 minut
Češi to opět dokázali. Sestava ve Sněmovně (která postaví budoucí vládu) není dobrá, ale ani není příšerná. Stejně jako ve volbách předchozích a ve všech před nimi. Je to metafora češství: nejsme vynikající a nejsme příšerní. Už 35 let, nebo možná pár set.
Kdo se děsí výsledků voleb a budoucí vlády, tak se měl děsit celé předchozí roky, protože bylo zřejmé, že to takto dopadne (šance na opačnou koalici byla fakt mizivá). Ale ono to opravdu nedopadlo příšerně. Podívejte se na metaanalýzu řady výzkumů preferencí (dle Mandaty.cz): třem antisystémovým stranám přisuzovala okolo 47 mandátů. Dostali 28.
To jednak dramaticky snižuje jejich sílu a jednak to ukázalo, že česká společnost není proruská, není protidemokratická nebo zřetelně protizápadní, jak by bylo možné usuzovat z “nálad” na sociálních sítích. Kdosi to řekl velmi dobře: boti z trollích továren nemají volební právo. Tohle dnes ve vítězném ANO dobře vědí.
Děláme stále stejnou chybu, pokud hledáme světonázor Babiše podle toho, co momentálně někde říká. Můžeme hledat sto let a nenajdeme - protože tam žádný není. Babiš byl vždycky beznázorový, byznysově pragmatický a co jeho sdělení jsou účelová, ne autentická. Jeho “radikalizace” byla účelová, zaměřená na získání pár procent voličů od těch stran, kde se dalo brát, a to se dokonale povedlo.
Tak jako v předchozí vládě půjde Babiš hlavně po svém byznysu. A v tom, což je půvabný paradox, může například na tom “šíleném Green Dealu”, jak jej označuje, hezky vydělat, stejně jako si může do svých firem přesměrovat miliardy z emisních povolenek…
V jeho zájmu není rozvracet EU (tak jak to dělají zjevně ruští agenti Fico a Orbán), ale bude ji samozřejmě mohutně okopávat a dělat potíže.
Babiš bude zkrátka vládnout pragmaticky, tak jako v předchozích vládách. Tam, kde byznysový nebo politický zájem nemá, ponechá svým lidem volnost (Robert Plaga na školství, například). Tam, kde ten zájem má, jej snadno ve svůj osobní prospěch prosadí.
Tři velká rizika
Jestli může předchozí text vyvolat dojem, že kromě pár detailů to bude vlastně fajn vláda, tak to zcela jistě nikoli. Už jsme si osm let s Babišem zažili a víme, co lze čekat. Bude to celkově horší vládnutí než u uplynulé vlády (která taky nebyla nic moc). Ale tohle víme přece dlouho.
A navíc jsou tu tři velká rizika.
1) Je možné (nelze vyloučit), že si Babiše nějakým způsobem taky Rusko koupilo či ochočilo. To by byl sakra velký průšvih.
2) Může se stát, že SPD a Motoristé najdou vzájemně společnou řeč a budou svou protidemokratickou, protievropskou agendu protlačovat a Babiš jim uhne, protože bude muset, aby mohl vládnout a nešel před soud.
3) Může se stát, že Babiš, podobně jak to pozorujeme o stárnoucích vládců v dalších zemích, se bude extrémně soustřeďovat na moc samotnou a půjde hlava nehlava, agresivně a bez zábran po destrukci zbývajících demokratizačních pojistek. Veřejnoprávní média půjdou první pod gilotinu.
A bude tedy už konečně líp?
Tohle je zajímavé - protože vlastně v něčem bude. A to zcela bez zásluhy vlády, ať už by byla jakákoli. Ekonomika se nadechuje k růstu, u nás i v západní Evropě, a celkově dobré ekonomické výsledky vždy “prokapou” až dolů, k zaměstnancům, živnostníkům, k malým i větším firmám, i k seniorům. Babiš vlastně nemusí skoro nic dělat, jen koukat na to prokapávání a připisovat si to jako zásluhu. Což samozřejmě bude dělat, to víme.
Tak jako dřív bude pumpovat do ekonomiky prachy, což růst urychlí. Nezvedne schodky ale o tolik jako během předchozího vládnutí (a covidu). Jednak to není nutné a jednak ví, že na to je i část jeho voličů citlivá. Můj odhad je, že to bude okolo 500 mld ročně, jsem zvědavý, jak moc se trefím.
Jenomže to budou další promarněné roky, které jsou právě díky zlepšující se ekonomice ideální pro větší a strukturální reformy, které jsou právě tak potřebné (až nutné, viz penzijní systém!) jako nepopulární, zejména u Babišovy voličské základny.
Čekám tedy mnoho řečí - jako obvykle zmatených a protiřečících si - a žádné zřetelné výsledky. Možná se věci posunou lepším v oblasti vzdělávání (bude-li tam Robert Plaga a pokud mu Babiš reformy povolí) a ve zdravotnictví (Adam Vojtěch, jinak totéž). Ale to je málo a budou to zase promarněné čtyři roky.
(Ke vzdělávání a zdravotnictví. Je fér a důležité poznamenat, že v obou oblastech s tím poměrně slušně, řekl bych “na poměry” slušně, pohnula i končící vláda. Tedy reformování a změny, pomalé, ale byly).
Oligarchie, co se ti směje do tváře
S Babišem přichází zpět fenomén, kterému jsme si čtyři roky odvykli; říká se mu “in-your-face oligarchy” a ve světě se používá nejvíce ve spojení s vládnutím Trumpa, MAGA a technologických bratříčků.
Znamená to, že superboháči už vládnou naprosto otevřeně a nepokrytě, že to není jako dříve, kdy se snažili zezadu tahat za nitky, ale naprosto otevřeně si říkají o přímou politickou moc. Tu taky dostávají a nikdo se nediví, nikdo neprotestuje.
Valná většina lidí okolo Trumpa (vláda další klíčové osoby řídící zemi) jsou aktivní byznysmani a ve velkém (jejich firmy mají tržby a hodnoty v miliardách až desítkách miliard, velcí hráči). Jsou to lidé, jejichž celoživotním posláním je dělat byznys - a kteří šli do politických funkcí, aby dále rozhojnili svoje majetečky. Nejjasnější příkladem je samozřejmě Trump, který se ve funkci nehorázně obohacuje - a všichni další, když to vidí, dělají to samé.
In-your-face oligarchy ovládla díky svým penězům mediální řemeslo do té míry, že se jí daří přesvědčovat zejména chudší, seniornější a méně vzdělané voličstvo, že oni, miliardáři, jsou ti, kteří by se roztrhali pro blaho lidu. “Dává celý svůj plat na charitu, podívejte se, jaký je to dobrý člověk!”.
Můžeme si nad tím hlavu ukroutit, ale nic nezměníme. Je to nebezpečí pro demokracii, které může být i větší než jsou geopolitické hrozby (záleží na vývoji válečného konfliktu a osudu Ruska). Tato oligarchie “se nezakecá” a Amerika už dává návod: země strádá, najdeme nepřátele, označíme ho za viníka a budeme jej pronásledovat, chytat a zavírat.
Babiš není Trump a naštěstí za sebou nemá žádné MAGA a žádné techbros, tedy brutálně mocné a naprosto odhodlané tvůrce diktatury. Rozpolcenost společnosti u nás není zdaleka taková jako v USA (ale co není, může nastat).
Babiš sám není až tak schopný a kolem sebe má jen patolízaly. Nepodaří se mu to za čtyři roky, ale může se objevit někdo schopnější, kdo ten prapor potáhne dál.
Nemáme to jednoduché. Z jedné strany extremisti, z druhé oligarchové.
228
Diskuse