Prvních 7 izraelských rukojmích propuštěno Hamasem v Gaze; Trump v Izraeli
13. 10. 2025
Gali and Ziv Berman, free and back home🎗️ 🇮🇱— Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025
📸IDF Spokeperson Unit pic.twitter.com/Mlfrz7mpkN
Trump přiletěl do izraelského Knessetu
Americký prezident přiletěl do izraelského parlamentu, známého také jako Knesset, kde má pronést projev.
Trump byl přivítán Netanjahuem a jeho manželkou.
Britský premiér vyzývá k realizaci „druhé fáze“ mírového plánu pro Gazu
Britský premiér Starmer bude naléhat na světové lídry, aby využili momentální příznivé situace po uzavření dohody o příměří k zajištění trvalého míru v Gaze.
Dnes se zúčastní summitu v Šarm aš-Šajchu.
Dříve bylo tvrzení jednoho z ministrů Starmerova kabinetu, že Velká Británie hrála klíčovou roli při zajištění příměří v Gaze, odmítnuto americkými a izraelskými představiteli.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee označil komentáře ministryně školství Bridget Phillipsonové za „bludné“, zatímco izraelská náměstkyně ministra zahraničí Sharren Haskelová rovněž odmítla její popis role Velké Británie.
EU obnoví misi na hraničním přechodu v Rafahu
Evropská unie obnoví svou monitorovací misi na hraničním přechodu mezi Gazou a Egyptem, uvedla šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová.
„Zajištění míru v Gaze bude mimořádně složité,“ uvedla Kallasová v příspěvku na X.
„EU je připravena splnit svou úlohu. Ve středu obnoví civilní misi k monitorování hraničního přechodu mezi Gazou a Egyptem.“
Co se děje na okupovaném Západním břehu?
Zatímco se nyní všechny oči upírají na Gazu, kde jsou propouštěni izraelští rukojmí, izraelské síly pokračují v raziích na okupovaném Západním břehu.
Další informace od Trumpa na palubě Air Force One
V rozhovoru s novináři americký prezident chválil Katar a jeho „úžasnou“ roli při zajištění dohody o Gaze.
„Katarci nám s touto dohodou opravdu pomohli. Emir je úžasný muž, který nám opravdu pomohl – musíte pochopit, že jeho země je přímo uprostřed všeho,“ řekl Trump.
„Katar nám s tímto úkolem velmi pomohl, doufám, že si to lidé uvědomí. Pro Katar to bylo velmi těžké a velmi nebezpečné, byli velmi stateční a jejich vůdce, emír, byl velmi, velmi statečný – a Katar by si zasloužil uznání.“
Pracovníci Červeného kříže dorazili do centra Gazy
Naši kolegové na místě hlásí, že vozidla Červeného kříže jsou nyní přítomna ve městě Deir el-Balah v centru Gazy, aby přijala další skupinu rukojmích.
Současně se podniká podobná akce v Khan Younis v jižní Gaze.
Trump říká, že Hamas dostal souhlas USA k přezbrojení
Trump uvedl, že USA jsou si vědomy toho, že Hamas „přezbrojuje“ v Gaze, a tvrdil, že skupina k tomu dostala souhlas USA „na určitou dobu“.
Na otázku reportéra na palubě Air Force One před příletem do Izraele ohledně zpráv, že Hamás se „znovu vyzbrojuje“ a ustavuje se jako palestinská policejní síla, Trump odpověděl, že skupina se pokouší obnovit pořádek po měsících války.
„Byli v tom otevření a my jsme jim dali souhlas na určitou dobu,“ řekl. „Musíte pochopit – ztratili pravděpodobně 60 000 lidí. To je velká odplata,“ argumentoval.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelské útoky zabily více než 67 000 lidí, včetně více než 20 000 dětí.
Trump také řekl, že USA chtějí zajistit, aby se vracející obyvatelé mohli bezpečně vrátit k obnově, a popsal Gazu jako „doslova zničenou“ a řekl, že se může stát „hodně špatných věcí“, když se lidé vrátí.
Časový harmonogram odzbrojení Hamásu se stal jedním z hlavních sporných bodů v rámci dohody o příměří, přičemž vyjednavači se neshodli na tom, jak a kdy by mělo odzbrojení proběhnout.
Vozidla ICRC přijíždějí do Khan Younis, aby vyzvedla další rukojmí
Živé záběry ukazují několik vozidel Červeného kříže čekajících v Khan Younis, aby vyzvedla další skupinu rukojmí, která bude propuštěna.
Autobusy Červeného kříže přijíždějí do věznice Ofer
Autobusy Červeného kříže přijely do izraelské věznice Ofer, aby vyzvedly 108 z 250 palestinských vězňů, kteří budou propuštěni na okupovaný Západní břeh.
Mezi nimi byl i Matan Zangauker, který zavolal své matce Einav.
„Vrátíš se domů – všichni se vrátíte domů,“ řekla svému synovi podle The Times of Israel. „Válka už skončila.“
YNet News také informoval, že rodiče Nimroda Cohena a bratrů Davida a Ariela Cunio také mluvili se svými syny po telefonu prostřednictvím spojení Hamásu.
Macron vítá propuštění izraelských rukojmí
Francouzský prezident Emmanuel Macron říká, že sdílí radost izraelských rodin a obyvatel země, když Hamás předává první skupinu sedmi rukojmí Červenému kříži.
„S jejich propuštěním – a propuštěním dalších třinácti rukojmích, které se očekává dnes ráno – se mír stává možným pro Izrael, Gazu a celý region,“ uvedl v příspěvku na X.
„Francie se bude podílet na všech fázích plánu prezidenta Trumpa, společně s arabskými partnery, které pomohla mobilizovat. Ale prozatím se radujme,“ dodal.
Dohoda pod vedením Trumpa v Egyptě postrádá široký rámec pro trvalý mír: analytik
Mírová iniciativa prezidenta Trumpa, která má být dnes podepsána v Egyptě, dosáhla pouze dohody o výměně rukojmích a vězňů, ale postrádá široký a jasný rámec pro trvalý mír na Blízkém východě, podle analytika.
Mohamad Elmasry, profesor na Doha Institute for Graduate Studies, uvedl, že zatímco Trump prezentuje příměří „jako nějakou širokou mírovou dohodu“, dohoda nepřesahuje rámec ukončení dvouleté války.
„Jedná se o příměří. Nemáme žádný plán pro široký mír. Nejedná se o okupaci Západního břehu. Nejedná se o izraelskou blokádu Gazy ani o žádné strukturální příčiny tohoto konfliktu,“
Elmasry dodal, že v 20bodovém plánu jsou „závažné problémy“, a poukázal na to, že není jasné, jak by se Izrael stáhl z Gazy.
Elmasry také kritizoval zpravodajství hlavních západních médií o probíhající výměně izraelských rukojmí a palestinských vězňů a řekl, že se „téměř výlučně zaměřují“ na Izraelce a jejich rodiny.
„Vůbec se neklade důraz na Palestince, kteří byli také propuštěni. Zjišťujeme obecné odlišování Palestinců – jakousi dehumanizaci a nedostatek důrazu na palestinskou lidskost.“
Izraelská armáda oznámila, že Červený kříž převezme další rukojmí v Gaze
Uvedla, že ICRC je na cestě k dalšímu místu setkání v jižní Gaze, kde převezme další rukojmí.
Izraelské rodiny reagují na propuštění první skupiny rukojmí
Izraelská média identifikovala prvních sedm rukojmí, kteří byli propuštěni, jako Matana Angresta, bratry Galiho a Ziva Bermana, Alona Ohela, Eitana Mora, Omriho Mirana a Guye Gilboa-Dalala.
Skupina se nyní nachází na izraelském území a má se setkat se svými rodinami na vojenské základně Re'im v jižním Izraeli.
Rodiče Ohela řekli deníku The Times of Israel, že jejich syn „vypadá úžasně“ a „stojí na vlastních nohou“, zatímco Morova matka řekla serveru Ynet News, že její syn „vypadá skvěle, i když je hubený a bledý“.
Izrael zveřejnil jména 7 propuštěných rukojmí
Izraelské ministerstvo zahraničí zveřejnilo jména sedmi rukojmí, kteří byli dosud propuštěni:
Dalších 13 živých rukojmí bude propuštěno později dnes. Palestinská vězeňská společnost také zveřejnila jména 1 718 Palestinců, kteří mají být propuštěni z izraelských věznic v rámci dohody.
„Den smíšených pocitů pro palestinské rodiny“
Dnešek je pro mnoho palestinských rodin dobrým dnem. Některé se připravují na přivítání svých synů po letech strávených v izraelských věznicích. Pro jiné však stále panuje nejistota.
Rodiny čekají, až se dozví, kam budou jejich příbuzní posláni – zda se vrátí do Gazy, budou posláni na okupovaný Západní břeh nebo deportováni.
Tyto podrobnosti zůstávají nejasné. Izraelské bezpečnostní složky a vláda požádaly o tyto deportace, což je postup, který Izrael v minulosti používal, aby zabránil propuštěným vězňům setkat se se svými blízkými doma.
V předchozích výměnných dohodách rodiny netrpělivě čekaly na propuštění svých příbuzných z vězení, aby se nakonec dozvěděly, že nemohou opustit Západní břeh, aby se setkaly s členy rodiny deportovanými jinam. Mnozí z těch, kteří byli dnes propuštěni, budou čelit podobným omezením. Nebudou moci překročit hranici zpět na Západní břeh, aby se setkali se svými rodinami.
