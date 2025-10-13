O toxickém vlivu sociálních sítí
13. 10. 2025 / Bohumil Kartous
Česko, Ukrajina a celý demokratický svět má jeden společný, obrovský problém: vliv platforem sociálních sítí na naši společenskou diskusi a dopady, které to přináší v politické oblasti.
V Česku se to projevilo naplno v posledních sněmovních volbách. Drtivě zvítězil oligarcha, jehož politický marketing dlouhodobě koketuje s dezinformačními tezemi o imigraci i válce v Ukrajině, o vlivu EU na naše životy.
Méně ignorantská a méně sobecká část české společnosti je zhrozena z toho, že by násilnické, rasisticky se projevující individuum obdivující nacismus mohlo sedět ve vládě společně s dalšími nominanty radikálních populistů.
Zíráme na to, že by ministerstvo životního prostředí mohl vést pomatenec popírající vědecká zjištění o vlivu člověka na změnu klimatu. Předobraz vidíme ve vládě současných USA.
V Ukrajině se občanská společnost se znepokojením dívá na to, jak tisíce kanálů ruské sítě Telegram krmí Ukrajince ruskou propagandou se snahou kompromitovat odhodlání ukrajinské společnosti bránit se ruskému agresorovi.
Pro obě naše společnosti i pro celou Evropu je existenčně důležité vymanit se ze zajetí současných platforem a jejich toxických algoritmů, ať už jde o FB, X, TikTok nebo Telegram. Bez posílení digitální identity a vytvoření demokracii neohrožujícího digitálního prostředí budeme nadále pouze vést sisyfovský boj s menšinou, která chce - s podporou nedemokratických aktérů typu Rusko - demokracii oslabit nebo zničit.
Díky Adam K. Sybera jsem měl možnost mluvit o tomto tématu, společně s dalšími zahraničními a ukrajinskými hosty, na Donbas Media Forum, jedné z největších mediálních konferencí pořádaných v Ukrajině.
