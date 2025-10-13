Zelenskyj vyzývá Trumpa, aby využil momentální příměří v Gaze k vyjednání míru na Ukrajině
13. 10. 2025
Ukrajinský prezident během telefonického rozhovoru s americkým prezidentem projednal žádost o dodávku řízených střel Tomahawk
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během sobotního telefonického rozhovoru vyzval Donalda Trumpa, aby využil momentální příměří v Gaze k vyjednání míru na Ukrajině.
Trump a Zelenskyj podle serveru Axios diskutovali mimo jiné o žádosti Ukrajiny, aby USA povolily dodávku řízených střel Tomahawk, které by posílily schopnost Kyjeva provádět údery na dlouhé vzdálenosti uvnitř Ruska.
Toto navazuje na Trumpovo prohlášení, že „jaksi se rozhodl“ prodat Tomahawky zemím NATO, aby je mohly dodat Ukrajině.
„Pokud lze zastavit válku v jedné oblasti, pak jistě lze zastavit i jiné války – včetně ruské války,“ napsal Zelenskyj na Facebooku den poté, co Moskva zahájila masivní útok dronů a raket na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, který vyvolal rozsáhlé výpadky proudu v Kyjevě a jinde.
„Informoval jsem prezidenta Trumpa o ruských útocích na náš energetický systém – a oceňuji jeho ochotu nás podpořit,“ řekl Zelenskyj na Twitteru a dodal, že vedli „velmi pozitivní a produktivní“ diskusi o „konkrétních dohodách“ na posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
Telefonát se uskutečnil uprostřed rostoucího znepokojení v Kyjevě nad rostoucím rozsahem ruských leteckých útoků a schopností Ukrajiny čelit stále sofistikovanějším leteckým útokům zahrnujícím stovky dronů najednou a účinnějšími ruskými protiopatřeními proti kyjevské protivzdušné obraně.
Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyi varoval, že Rusko zesiluje své letecké útoky.
„Čekají nás nové výzvy. Za poslední měsíc nepřítel zvýšil počet zbraní pro letecké útoky a ačkoli naše protivzdušná obrana je účinná asi ze 74 %, musíme vyvinout další úsilí, abychom pokryli energetický sektor, kritickou infrastrukturu a logistiku,“ řekl Syrskyi.
Na začátku tohoto týdne Rusko vyslalo proti Ukrajině 465 útočných dronů typu Shahed a návnadových dronů, stejně jako 32 řízených a balistických raket.
Poslední rozhovory mezi Trumpem a Zelenským se odehrály uprostřed probíhajících diskusí ve Washingtonu o tom, zda poskytnout Ukrajině řízené střely Tomahawk, o které Kyjev dlouhodobě usiluje, což by podle varování ruského prezidenta Vladimira Putina znamenalo „zcela novou, kvalitativně novou fázi eskalace“.
Telefonický rozhovor mezi oběma politiky se odehrál uprostřed oteplování vztahů mezi americkým prezidentem a Zelenským.
Ukrajinský prezident ve svém pátečním večerním projevu uvedl, že Rusko využívá toho, že se svět „téměř výlučně soustřeďuje na vyhlídky na nastolení míru na Blízkém východě“, a vyzval k posílení ukrajinských systémů protivzdušné obrany a k přísnějším sankcím vůči Rusku.
„Ruské prostředky musí být plně využity k posílení naší obrany,“ uvedl ve videu zveřejněném na Twitteru.
Mezitím britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz v pátek ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni koordinovat a směřovat k využití „hodnoty zmrazených ruských státních aktiv na podporu ukrajinských ozbrojených sil, a tím přivést Rusko k jednacímu stolu“.
