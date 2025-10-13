Plasty v nás: jak mikroplasty zřejmě mění naše těla i mysli
13. 10. 2025
Částice se nacházejí v naší krvi, mozku a střevech – a vědci teprve začínají zjišťovat, jaké mají účinky
Mikroplasty byly nalezeny téměř všude: v krvi, placentách, plicích – dokonce i v lidském mozku. Jedna studie odhaduje, že jen naše mozkové orgány mohou obsahovat 5 g těchto částic, což je přibližně jedna čajová lžička. Pokud je to pravda, plast není jen obalený kolem našeho jídla nebo vetkaný do našeho oblečení: je uložený hluboko v nás.
Nyní vědci předpokládají, že tyto částice mohou také ovlivňovat naše střevní mikroby. Když Dr. Christian Pacher-Deutsch z univerzity v Grazu v Rakousku vystavil střevní bakterie pěti zdravých dobrovolníků pěti běžným mikroplastům, došlo ke změně bakteriálních populací – spolu s chemickými látkami, které produkovaly. Některé z těchto změn odrážely vzorce spojené s depresí a rakovinou tlustého střeva.
„I když je příliš brzy na definitivní závěry ohledně zdraví, mikrobiom hraje ústřední roli v mnoha aspektech zdravého života, od trávení po duševní zdraví,“ říká Pacher-Deutsch, který představil svou práci na nedávné konferenci United European Gastroenterology v Berlíně. „Snížení expozice mikroplastům, kde je to možné, je proto moudrým a důležitým preventivním opatřením.“
Takové objevy vyvolávají znepokojivé otázky: kolik plastu každý z nás v sobě nese, má to opravdu význam a můžeme s tím něco dělat?
Mikroplasty se uvolňují z obalů, oděvů, barev, kosmetiky, pneumatik automobilů a dalších předmětů. Některé jsou tak malé, že pronikají přes výstelku plic a střev do krve a vnitřních orgánů – dokonce i do buněk. Co se děje dál, je zatím do značné míry neznámé.
„Navrhnout definitivní experiment je obtížné, protože jsme těmto částicím neustále vystaveni,“ říká Dr. Jaime Rossová, neurovědkyně z University of Rhode Island v USA. „Víme však, že mikroplasty se nacházejí téměř ve všech tkáních, které byly zkoumány, a nedávné studie naznačují, že se v nás hromadí mnohem více plastů než před 20 lety.“
O několik desítek let později začala studovat, jaký vliv mohou mít mikroplasty na mozek savců. Její první studie, publikovaná v roce 2023, poskytla náznak: myši, které pily vodu s mikroplastovými částicemi, se začaly chovat jinak.
Obvykle, když umístíte myši do jasně osvětlené krabice, přilnou k stěnám v obranné pozici. Ale ty, které byly vystaveny plastům, se neklidně vydávaly do otevřeného prostoru – což je chování, které se častěji vyskytuje u stárnutí a neurologických onemocnění.
Při pitvě myší byl plast nalezen ve všech orgánech, včetně mozku, kde byl vyčerpán klíčový protein spojený se zdravím mozku, GFAP – což odráží vzorec pozorovaný u deprese a demence.
Od té doby přispěly k nejistotě studie na lidech. Mikroplasty byly detekovány v mozcích pacientů s demencí a v arteriálních plátech lidí se srdečními chorobami. Lidé s plasty nasycenými pláty měli téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost, že během tří let utrpí mrtvici, infarkt nebo zemřou.
Jak však poukazují další odborníci, nikdo vlastně neví, jaká je „bezpečná“ úroveň mikroplastů. Tento obor výzkumu je velmi mladý a testy spotřebitelů jsou „velmi předčasné“, říká prof. Stephanie Wrightová, výzkumnice v oblasti mikroplastů na Imperial College London: „Vaše výsledky testů naznačují, že máte 40 částic na ml krve – ale nevíme, zda je to špatné nebo dobré, o jaký typ plastu se jedná, odkud pocházejí, co dělají nebo kam směřují.“
Vědecké studie používají různé metody, což ztěžuje jejich vzájemné srovnání. Některé techniky – včetně té, která se používá k kvantifikaci mikroplastů v humánních studiích demence a srdečních onemocnění – mohou být ovlivněny biologickými tkáněmi. Z tohoto důvodu nejsou jejich výsledky zdaleka průkazné a je třeba je brát „s rezervou“, říká Wrightová.
I kdyby bylo možné přesně kvantifikovat částice v krvi nebo jiných tkáních, není jisté, zda všechny mikroplasty představují stejnou míru rizika.
„Plasty jsou velmi heterogenní. Existují různé typy, ale mají také různé tvary, které mohou ovlivnit jejich škodlivé účinky,“ říká Dr. Vahitha Abdul Salam z Queen Mary University of London. Důležitá je také velikost částic; čím jsou menší, tím je pravděpodobnější, že překročí biologické bariéry a proniknou do orgánů nebo buněk.
Než budeme s jistotou vědět, zda nám mikroplasty škodí, čekají nás další výzvy: studie na hlodavcích nemusí být přenositelné na člověka; protože jsou mnohem menší, mohou být plastové částice stejné velikosti přijímány a zpracovávány velmi odlišně, říká Salam.
Kam nás to tedy vede? Jsme těmto částicím neustále vystaveni a „z historie víme, že vystavení přílišnému množství částic je škodlivé“, říká Wright a jako příklad uvádí znečištění ovzduší. „Musíme jen pochopit, zda je na těchto částicích něco, co je činí neúměrně škodlivými.“
Další naléhavou otázkou je, zda jsou někteří jedinci zranitelnější než ostatní. Nedávná následná studie Rosse naznačila, že myši nesoucí gen APOE4 spojený s Alzheimerovou chorobou vykazovaly v reakci na expozici mikroplastům závažnější kognitivní úbytek než myši s méně rizikovými geny.
Navzdory těmto mezerám mnoho výzkumníků tiše mění své vlastní návyky. „Minimalizace expozice bude pravděpodobně mít celkově pozitivní účinek,“ říká Wright.
Pokud existuje nějaké pozitivum, pak je to fakt, že ačkoli výzkum naznačuje, že hladina mikroplastů v našich tělech v posledních letech prudce vzrostla, starší lidé jich zřejmě nemají více než mladší. „To považuji za pozitivní, protože mi to říká, že je možná budeme schopni z těla odstranit,“ říká Rossová. Hledání způsobů, jak tento přirozený proces urychlit – pokud existuje – bude pravděpodobně významným tématem výzkumu v nadcházejících letech.
Jak snížit expozici
Ačkoli je nemožné se mikroplastům zcela vyhnout, vědci tvrdí, že existují praktické způsoby, jak snížit osobní expozici.
Začněte v kuchyni. „Rozhodně se vyhýbejte zahřívání plastů,“ říká Ross. „Takže nevařte jídlo s plastovými nádobami a nedávejte horké nápoje nebo jídlo do plastu.“
Salam říká, že přestala ohřívat jídlo v plastových nádobách v mikrovlnné troubě: „Když vystavíte plastové polymery teplu nebo přímému slunečnímu záření, dochází k jejich přeměně nebo rozkladu na mikroplasty.“
Ross navrhuje prozkoumat každodenní rituály, jako je příprava šálku čaje nebo krájení cibule: „Čajové sáčky mohou uvolňovat velké množství nano a mikroplastů. I když je čajový sáček papírový, může být zalepen plastovým lepidlem, takže zkuste raději sypaný čaj. Krájíte na plastové desce? I to může kontaminovat jídlo.“
Vyberte si skleněné nebo nerezové nádoby, nádobí a kávové příslušenství a místo toho používejte dřevěné krájecí desky.
Ačkoli voda z kohoutku obsahuje určité množství mikroplastů, voda z kohoutku ve Velké Británii je upravována tak, aby byly téměř všechny odstraněny, a studie naznačují, že mnoho značek balené vody obsahuje mnohem více mikroplastů.
Kromě kuchyně Rossová doporučuje zamyslet se také nad ložním prádlem a výrobky pro osobní péči. „Snažte se používat více přírodních vláken, zejména u věcí, ve kterých spíte – povlečení, přikrývky a polštáře, protože nano a mikroplasty můžete vdechovat,“ říká.
Zkontrolujte etikety na výrobcích osobní hygieny a kosmetice: ačkoli jsou plastové mikročástice například v pleťových čisticích prostředcích nyní zakázány, některé kosmetické přípravky a výrobky, jako jsou krémy, rtěnky a oční stíny, mohou stále obsahovat nano- nebo mikroplasty pod názvy jako polyethylen, polypropylen, polyuretan nebo akryláty. Dávejte také pozor na skryté plasty v menstruačních výrobcích a volte ty, které jsou vyrobeny ze 100% bavlny nebo silikonových kalíšků.
Dalším problémem jsou plasty v ovzduší. Ačkoli vnitřní prostředí má obecně vyšší hladiny kvůli syntetickým textiliím a nábytku, „opotřebení pneumatik v prostředí s vysokým provozem je dalším zdrojem expozice mikroplastům“, říká Wright. „Stejně jako se vyhýbáte znečištění ovzduší tím, že chodíte po klidných ulicích, snažíte se nechodit vedle silnice a v autě máte zavřená okna. To by teoreticky mělo minimalizovat expozici mikroplastům.“
Diskuse