40 profesí, které jsou „nejvíce ohroženy umělou inteligencí“ – a 40, kterých se nedotkne
13. 10. 2025
Několik velkých firem – například Klarna, Microsoft a Amazon – nahradilo lidské pracovní síly umělou inteligencí, ale co by tato technologie mohla znamenat pro budoucnost vaší práce?
Umělá inteligence okradla Joea Turnera o 120 000 liber.
Třicetiosmiletý spisovatel přišel za dva roky o 70 % svých klientů, kteří přešli k chatbotům.
Podle rozhovorů, které tým Money televize Sky News vedl s odborníky z oboru, výzkumníky a dotčenými pracovníky, je jeho profese jednou ze 40 profesí, které AI rychle nahrazuje.
„Je to zrada,“ říká Turner, který před nástupem generativní umělé inteligence vydělával jako freelancer v librách šestimístné částky.
„Tak dlouho jste do toho vkládali své srdce a duši, a pak vás nahradí stroj.“
Dodává: „Vždy si myslíte, že se vám to nikdy nestane.“
Podle výzkumu zveřejněného společností Microsoft v červenci, který zůstal téměř bez povšimnutí, by asi 85 % úkolů spojených s Turnerovou prací mohlo být vykonáváno umělou inteligencí.
Analýza 200 000 konverzací s chatbotem Co-Pilot provedená technologickým gigantem dospěla k závěru, že by mohl vykonávat alespoň 90 % práce historiků a programátorů, 80 % práce prodejců a novinářů a 75 % práce DJů a datových vědců.
Mezi 40 nejohroženějšími povoláními byli také asistenti zákaznického servisu (72 %), finanční poradci (69 %) a propagátoři produktů (62 %). Prohledejte tabulku níže a podívejte se, jak si vede vaše pozice...
V rozhovoru s týmem Money senior výzkumník společnosti Microsoft Kiran Tomlinson trvá na tom, že studie „zkoumá, které kategorie pracovních míst mohou produktivně využívat chatboty s umělou inteligencí, nikoli jaká pracovní místa mohou nahradit nebo zrušit“.
Turner tomu však nevěří. „Tak to chtějí prodávat,“ říká.
Odborníci, se kterými jsme hovořili, byli stejně skeptičtí k optimismu společnosti Microsoft.
„Zcela nahrazeno nástrojem“
„Pokud se podíváte na tyto pracovní pozice za tři až pět let, je velmi pravděpodobné, že budou zcela nahrazeny,“ říká konzultant v oblasti umělé inteligence s více než desetiletou zkušeností s nasazováním této technologie v téměř 40 firmách.
„S výjimkou oblastí, kde jsou založeny na vztazích nebo vyžadují velmi kritické myšlení,“ dodává pod podmínkou anonymity kvůli svým obchodním vztahům s řadou malých a středních podniků, fondů v hodnotě několika miliard liber a veřejných orgánů.
„Tyto typy pracovních míst budou ze své podstaty s největší pravděpodobností zcela nahrazeny umělou inteligencí,“ souhlasí výzkumník v oblasti umělé inteligence Xinrong Zhu, odborný asistent na Imperial College London.
„Žijeme ve světě, ve kterém jsme svědky velmi důležitého zlomu.“
Tento verdikt odráží propouštění, které oznámily velké společnosti v průběhu léta.
Firma Klarna, která nabízí službu „kup teď, zaplať později“, snížila počet zaměstnanců o 40 % díky investicím do AI a zmrazení náboru, přičemž se chlubila, že její chatbot zastává práci 700 zaměstnanců.
Samotná společnost Microsoft oznámila, že propouští 15 000 zaměstnanců, zatímco investuje 69 miliard liber do datových center za účelem trénování modelů AI a údajně využívá AI k úspoře 500 milionů dolarů ve svých call centrech.
Generální ředitel Amazonu Andy Jassy uvedl, že očekává „snížení celkového počtu zaměstnanců společnosti, protože díky rozsáhlému využívání umělé inteligence dosáhneme vyšší efektivity“.
Ale neberte to doslova, říká konzultant pro umělou inteligenci. To, že umělá inteligence převezme pracovní místa, neznamená, že to může udělat hned: „Neřekl bych, že umělá inteligence je v pozici, kdy můžete okamžitě propouštět: Ve většině podniků spíše dochází k zastavení náboru nových zaměstnanců.“
Ve Velké Británii nedošlo k prudkému poklesu počtu pracovních míst, která jsou nejvíce ohrožena umělou inteligencí, ale podle barometru pracovních míst v oblasti umělé inteligence společnosti PwC rostla mezi lety 2019 a 2024 čtyřikrát pomaleji než pracovní místa, která jsou ohrožena nejméně.
„Umělá inteligence se používá jako výmluva,“ říká konzultant.
„Existuje řada makroekonomických faktorů, které ve skutečnosti způsobují [propouštění].“
Jsou to obvyklí podezřelí z blogu Money: zvýšení národního pojištění zaměstnavatelů, náklady na najímání zaměstnanců a náklady na energii – ne převzetí umělou inteligencí.
Ale, jak říkají, „to neznamená, že se to nestane příští rok.“
Podle průzkumu společnosti Deloitte přibližně 78 % globálních podniků předpokládá v tomto fiskálním roce zvýšení svých celkových výdajů na AI.
Podle průzkumu Světového ekonomického fóra přibližně 40 % zaměstnavatelů očekává snížení počtu zaměstnanců v oblastech, kde AI může automatizovat úkoly.
E-mail, který změnil vše
Oso by pracující na volné noze mohou být tedy kanárkem v uhelném dole.
Podle studie, kterou loni provedla Zhu, klesla poptávka po zakázkách souvisejících s psaním a programováním během osmi měsíců od vydání ChatGPT o 21 %.
„Rozsah tohoto poklesu nás opravdu překvapil,“ říká.
Turnera by to nepřekvapilo.
O několik měsíců dříve, v prosinci 2023, obdržel e-mail od webové stránky, pro kterou pracoval deset let.
„Používáte někdy AI?“ stálo v něm. „Ne,“ odpověděl.
To bylo naposledy, co mu napsali. Přes noc mu z ročního příjmu zmizelo 30 000 liber.
„Šel jsem na jejich webové stránky a zjistil jsem, že místo mě začali používat AI,“ říká.
Jeden po druhém ho následovala i většina jeho dalších klientů.
„Byla to prostě úplná pustina,“ říká o situaci na trhu práce.
Pokud posloucháte šéfy některých předních firem zabývajících se umělou inteligencí, můžete si myslet, že tato pustina je jen apokalyptickým výhledem na konec pracovního světa, jak ho známe.
Dario Amodei, generální ředitel společnosti Anthropic, varoval, že umělá inteligence by mohla „vymazat polovinu všech vstupních pozic pro kancelářské pracovníky“, zatímco šéf OpenAI Sam Altman řekl, že celé kategorie pracovních míst „úplně, úplně zmizí“.
„Chtějí tyto modely glorifikovat,“ říká Dr. Fabian Stephany, ekonom specializující se na trh práce na Oxfordské univerzitě a člen nezávislého institutu Microsoft AI Economy Institute.
V roli šéfa velké technologické firmy pokračuje: „‚Podívejte, pokud můžeme automatizovat práci 50 000 lidí, pak musí být ta technologie opravdu úžasná – takže byste měli investovat do naší firmy!
Já bych se přimlouval za trochu umírněnější, pragmatičtější přístup.
Berte to jako technologii a podívejte se, jak technologie v minulosti ovlivňovala trh práce.“
Vynálezy, které revolučně změnily pracoviště
Vezměme si například vynález Richarda Arkwrighta z roku 1769, tkalcovský stroj Spinning Jenny, který na počátku průmyslové revoluce vyráběl obrovské množství příze pro výrobu látek v některých z prvních továren.
Zatímco domácí tkalci přišli o práci, potřeba dělníků v továrnách se podle Stephanyho zvýšila stokrát.
Podobný dopad měl vynález Henryho Forda, montážní linka z roku 1913, která zkrátila dobu výroby automobilu z 12,5 hodiny na 1,5 hodiny.
Rychlost snížila výrobní náklady a ceny na čerpacích stanicích, což zvýšilo poptávku, prodej a počet zaměstnanců najatých k jejímu uspokojení.
Ze stejného důvodu vedl vynález bankomatu v roce 1967 k nárůstu počtu pracovních míst bankovních úředníků, přestože automatizoval jednu z jejich klíčových funkcí – na což Microsoft rád poukazoval.
„Náš výzkum ukazuje, že AI podporuje mnoho úkolů, zejména těch, které zahrnují výzkum, psaní a komunikaci, ale neznamená to, že může plně vykonávat jakoukoli jednotlivou profesi,“ říká Tomlinson z Microsoftu.
Studie skutečně ukazuje 40 povolání, ve kterých umělá inteligence může vykonávat pouze 10 % nebo méně úkolů.
Mezi nimi převládají řemeslníci, jako jsou malíři a dekoratéři (4 %), uklízeči (3 %) a pokrývači (2 %).
Na seznamu jsou také chirurgové (3 %), lodní inženýři (5 %) a ošetřovatelé (7 %).
Historie však zahrnuje také seznam poražených technologických inovací.
Podle výzkumu ekonomického historika profesora Alana Olmsteada nahrazení koní traktory do roku 1960 ušetřilo americkým farmářům 3,4 miliardy pracovních hodin ročně.
Vzpomeňme také na pracovníky, kteří kdysi zodpovídali za skládání kuželek na bowlingových drahách a kteří byli víceméně nahrazeni automatickým skládacím zařízením představeným v roce 1946.
Množství také neznamená kvalitu: Arkwrightovi pracovníci čelili vyčerpávajícím a opakujícím se 13hodinovým směnám v extrémním hluku, horku a prachu.
Jak naplňující by byla práce s umělou inteligencí?
„Sterilní a prostě nezajímavá, uniformní a ponurá, povrchní a prázdná“ – tak Turner popsal svou práci poté, co na žádost klienta vyzkoušel AI.
„Auto bylo řešením – auto bylo koněm, který se nikdy neunavil. Ale pokud se na AI díváte stejným způsobem, v podstatě říká: ‚Není dost špatných knih, musíme jich vytvořit víc.‘“
Více lidské práce, ne méně?
To však není její účel, říká konzultant pro AI.
„V současné době nevidím, že by AI přicházela s úžasnými nápady pro autory kreativního psaní,“ říká.
Ale je dobrá v tom, že vezme autorův nápad a velmi rychle vytvoří první návrh, vysvětluje.
„Znamená to, že máme méně autorů, nebo že jich máme více?“
Optimismus konzultanta pramení z toho, že viděl, jak AI vytváří další práci pro lidi v některých firmách, které je najaly.
Firma zabývající se terénními úpravami použila ChatGPT k vytvoření personalizovaných služeb, které prodávala stávajícím zákazníkům.
U jednoho poskytovatele penzijního pojištění s 350 000 členy AI ušetřila „doslova tisíce hodin“ tím, že prohledala miliony záznamů, dokumentů PDF a e-mailových řetězců za účelem nalezení dohod o výživném pro manžele.
Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o práci ukradenou advokátní kanceláři, ale podle konzultanta by se bez AI pravděpodobně vůbec neuskutečnila kvůli extrémním nákladům na manuální práci.
Náklady na založení digitálního podniku se také dramaticky snížily, dodává, pokud použijete AI k organizaci webových stránek, pracovních postupů, marketingu a pracovních smluv.
„Dostanete se do světa, kde můžete mít tisíce dalších malých start-upů, protože náklady na neúspěch jsou mnohem nižší.“
„Poražení technologické změny“
Takový pozitivní přístup by však těžko přesvědčil zkušeného zvukového producenta Christiana Allena, který v uplynulém roce přišel kvůli AI o zakázky v hodnotě 7 000 liber.
„Copak nikdo neviděl Terminátora, proboha?“ říká 53letý Allen, jehož práce byla v uplynulých dvou desetiletích vysílána na významných rozhlasových stanicích, jako jsou britské Classic FM a Heart FM.
„Myslím, že by to mohlo velmi snadno převzít kontrolu.“
AI nejprve snížila poptávku po namlouvání firemních školicích videí, ale Allen nedávno přišel o potenciálního klienta z rozhlasu, který místo toho koupil první AI reklamu, kterou kdy slyšel a která je dostatečně dobrá pro vysílání.
„Byla děsivě dobrá,“ říká Allen, který žije poblíž Birminghamu. „Nikdo by to nepoznal.“
Náklady pro klienta? 11,99 liber. Dabéři by očekávali 1 000 liber.
„Nikdo s tím nemůže soutěžit.“
Vzniká další poušť pracovních míst?
Podle oxfordského ekonoma Fabiana Stephanyho, který se snažil „vyvrátit dystopický příběh“, tomu tak není.
„Je velmi vzácné, aby nová technologie zcela nahradila celé povolání,“ říká Stephany.
Jedinými výjimkami jsou povolání definovaná jedinou úlohou bez jakékoli složitosti, jako jsou například nastavovači kuželek v bowlingové herně nebo překladatelé na vrcholu žebříčku společnosti Microsoft, říká.
Allenova práce je složitá, zahrnuje například tvorbu zvukových stop pro videa a televizi a mixování zvuku, ale přesto je nervózní.
„AI předplatné může mixovat za vás, takže produkční společnosti všude – my už nejsme potřeba. To je docela děsivé.“
Dodává: „Za 10 let už to dělat nebudu.“
Výzkumník společnosti Microsoft Kiran Tomlinson říká, že AI „se může ukázat jako užitečný nástroj pro mnoho povolání“ a „správná rovnováha spočívá v nalezení způsobu, jak tuto technologii využívat tak, aby se využily její schopnosti a zároveň se doplnily lidské silné stránky a zohlednily preference lidí“.
Alexo, řekni mi, co dělá vláda
V lednu britský premiér Starmer řekl, že v příštích letech „neexistuje téměř žádný aspekt naší společnosti, který by AI neovlivnila“.
Tato technologie je zmíněna nejméně 126krát v průmyslové strategii vlády pro technologický sektor, která se silně zaměřuje na její potenciální výhody.
Podle Zhu se však nedostatečná pozornost věnuje jejímu rušivému vlivu. Proč Microsoft zveřejňuje zprávy o ohrožení pracovních míst, ale vláda ne? Kde jsou pokyny, jak by se měli zaměstnavatelé a zaměstnanci přizpůsobit?
„Vláda by zde měla hrát důležitou roli, ale nehraje,“ říká.
Stephany připomíná, jak byli v 20. století propuštění oceláři ponecháni napospas bez pomoci, a varuje, že je „zásadní neopakovat chyby minulosti“.
Allen s tím naprosto souhlasí: „Všechna pracovní místa ohrožená umělou inteligencí je třeba chránit. Jak jinak by lidé vydělávali peníze?“
Vláda tvrdí, že do centra svých plánů v oblasti AI staví lidi.
„To zahrnuje partnerství s předními technologickými firmami, které nám pomohou poskytnout školení v oblasti AI pro 7,5 milionu pracovníků, a iniciativy zaměřené na zavedení digitálních dovedností a výuky AI do škol a komunit,“ říká mluvčí.
„To zajistí školení pro lidi všech věkových skupin a z různých prostředí a je podpořeno částkou 187 milionů liber.“
Říkají, že „tisíce pracovních míst“ budou vytvořeny v AI Growth Zones, oblastech určených pro datová centra AI, kde stát podpoří velké technologické společnosti přístupem k energii a plánováním.
Co můžete udělat pro sebe?
Pracovníci by se měli obávat, pokud se nesnaží používat AI, říká konzultant.
Životopisy s dovednostmi v oblasti AI byly dosud důsledně upřednostňovány skupinou 2 000 náborářů, které sledoval Fabian Stephany v rámci probíhající studie.
„Pokud je pracovník ochoten investovat do svých dovedností a rozvíjet svůj profil, neměl by se vůbec obávat,“ říká.
Téměř polovina (45 %) globálních zaměstnavatelů považuje kompetence v oblasti AI za klíčovou dovednost, uvádí Světové ekonomické fórum.
Data LinkedIn ukazují, že dovednosti související s AI v profilech členů vzrostly v roce 2024 meziročně o 65 %.
Počet pracovních nabídek na Indeed.com obsahujících termíny související s AI vzrostl od konce června 2023 o 170 % – i když z nízké výchozí hodnoty (z 1,7 % na 4,6 % k 31. srpnu).
„Pokud jste ochotni naučit se dovednosti, které vám umožní integrovat AI do práce, kterou momentálně vykonáváte, pravděpodobně se vám bude dařit nejen dobře, ale možná vás čeká i velký kariérní vzestup,“ dodává Stephany.
V samostatné studii deseti milionů volných pracovních míst ve Velké Británii zjistil, že pracovní místa vyžadující dovednosti v oblasti AI nabízela o 23 % vyšší plat – což je nárůst platu vyšší, než jaký lze očekávat od magisterského titulu (20 %).
Nejlepším výchozím bodem je vytvoření bezplatného účtu u chatbotů AI, jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini, říká konzultant AI.
„Přihlaste se k jednomu z nich, poskytněte mu podrobný popis toho, kdo jste, co děláte každý den, jak v práci, tak potenciálně i ve svém osobním životě, a zeptejte se ho, jak vám může pomoci.
„V tuto chvíli to může znamenat, že budete dělat svou práci lépe, což vám zajistí povýšení.“
Nebo možná ne.
V posledních několika měsících viděl spisovatel Joe Turner, jak se někteří klienti stydlivě vrací.
„Vidím příliv nových zakázek a lidé nyní požadují, aby obsah vůbec neobsahoval AI,“ říká.
Klienti zjistili, že prázdné fráze a obecné manýry AI nesou nezaměnitelnou známku „bezduché mašiny“.
„Jmenuje se to AI, ale není to umělá inteligence. Je to jen databáze slov s modely uvažování,“ uzavírá.
Povolání s nejvyšším počtem úkolů, které by mohla vykonávat umělá inteligence
Tlumočníci a překladatelé: 98%
Historici: 91%
Matematici: 91%
Korektoři: 91%
Programátoři automatických strojů: 90%
Spisovatelé a autoři: 85%
Statističtí asistenti: 85%
Obchodní zástupci: 84%
Technici: 83
Novináři: 81
Letušky a stevardi: 80
Telefonisté: 80
Redaktoři: 78%
Vychovatelé v oblasti zemědělství a domácnosti: 77%
Politologové: 77%
Datoví vědci: 77%
Geografové: 77%
Hlasatelé a rozhlasoví diskdžokejové: 74%
Makléři: 74%
Weboví vývojáři: 73%
Zástupci zákaznického servisu: 72%
Účetní: 72%
Prodejci jízdenek a cestovní agenti: 71%
Analytici trhu: 71%
Recepční: 70%
Učitelé obchodu: 70%
Osobní finanční poradci: 69%
Učitelé ekonomie: 68%
Analytici managementu: 68%
Pracovníci telefonních ústředen: 68%
Telemarketeři: 66%
Obchodní zástupci v oblasti reklamy: 66%
Archiváři: 66%
Telekomunikační pracovníci v oblasti veřejné bezpečnosti: 66%
Učitelé knihovnictví: 65%
Demonstrátoři a propagátoři produktů: 64%
Modelky: 64%
Specialisté na public relations: 63%
Pracovníci přepážek a půjčoven: 62%
Hostesky a hostitelé: 60%
40 nejméně ohrožených povolání
Povolání s nejmenším počtem úkolů, které dokáže AI vykonávat
Ošetřovatelé: 0%
Brusíři a lakýrníci podlah: 0%
Obsluha beranidel: 0%
Pokládání a údržba železničních tratí: 0%
Formovači a jádraři ve slévárnách: 0%
Provozovatelé čistíren odpadních vod: 0%
Strážci mostních a plavebních komor: 0%
Provozovatelé bagrů: 0%
Protetici: 1%
Provozovatelé plynových kompresorů/čerpacích stanic: 1%
Dělníci v ropném a plynárenském průmyslu: 1%
Dláždění/pokládání povrchů/utužování povrchů: 1%
Obsluha lesní techniky: 1%
Obsluha motorových člunů: 1%
Pomocníci pokrývačů: 2%
Pokrývači: 2%
Služky/uklízečky: 2%
Pracovníci údržby dálnic: 3%
Umývači nádobí: 3%
Cementáři a betonáři: 3%
Obsluha průmyslových vozíků a traktorů: 3%
Chirurgičtí asistenti: 3%
Výrobci pneumatik:> 32%
Pracovníci pro odstraňování nebezpečných materiálů: 4%
Asistenti malířů/štukatérů: 4%
Montéři/opraváři autoskel: 4%
Opraváři/výměnáři pneumatik: 4%
Asistenti výrobních dělníků: 4%
Přípraváři zdravotnického vybavení: 4%
Obsluha balicích a plnicích strojů: 4%
Vedoucí hasičů: 4%
Oční technici: 4%
Obsluha zařízení a systémů: 5%
Lodní inženýři: 5%
Obsluha strojů a odvážecí pracovníci: 5%
Flebotomisté: 5%
Ošetřovatelští asistenti: 7%
Balzamovači: 7%
Masážní terapeuti: 7%
