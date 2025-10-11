Motofašisté - Klausova poslední pomsta světu, který ho odmítl
11. 10. 2025 / Milan Čech
Ano, přestal jsem psát, protože nelze svést národ z jeho osudu, který si dobrovolně vybral. Ale k tomu, když se do vlády instalují otevření fašisté, adorující upalování romských dětí, nemůžu mlčet, zejména jako táta-pěstoun malého romského kluka. I o jeho budoucnost nyní totiž hrajete své k lidem zcela bezohledné mocenské hry. Vím, že za touhle nově vznikající mafiánskou entitou stojí vaše vládychtivé pletichy a organizovaný komplot, kterým se vzájemně chcete ochránit před trestním stíháním – a k tomu jsou i fašisté vhodní. Ale nejde mi jen o instalaci fašistů, pro které jedno romské dítě není ničím. Jde o instalaci konspiračních pavědců, kteří svou lží chtějí zabít všechny děti světa.
Ano, je to tak, svět ovládli pomstychtiví narcističtí sociopaté. (Je fér uvést, že zatímco u Trumpa tuto diagnózu potvrdilo mnoho psychiatrů, u Klause tak podrobný odborný názor nemáme a pouze z jeho chování můžeme usuzovat, že obdobný patologický narcismus byl a je hlavním rysem jeho osobnosti.)
Tito lidé nekriticky pozitivně vnímají svou osobu a vše co z ní pochází a vášnivě nenávidí všechny, co jim nastavují pravdivé zrcadlo. Veškerá jejich inteligence neslouží realitě a schopnosti se v ní evolučně vyvíjet a orientovat, ale výhradně obhajobě vlastních názorů a zničení těch oponujících. Je přitom zcela irelevantní, zda jsou náhodou pravdivé, nebo naopak zcela iracionální, vyvrácené miliony vědeckých studií a vedoucí ke smrti miliard lidí. Existuje jen Já, jinak nic.
Když tito lidé dostanou moc, například díky Rusům, kteří to chtějí Západu zavařit tím, že tyto pro řízení společnosti zcela zhoubné a nesvéprávné jedince instalují do nejvyšších pozic, začnou si brutálně vyrovnávat účty. Zejména s těmi, co se před nimi nesklonili, hájili pravdu, a tím je a jejich pokroucený názor ponižovali.
Trump tak jde po žalobcích a soudcích, co ho odsoudili, a instaluje do funkcí zcela nekompetentní patolízaly, kteří mu nebudou odporovat, ani kdyby na náměstí za bílého dne znásilnil dítě. Budou tvrdit, že prezident Trump, nejvyšší bytost ve vesmíru, prováděl nebohému dítěti energetické léčení, kterým ho uzdraví a zbaví traumat a zasloužil by za to Nobelu cenu za medicínu. JFK Jr., další zcela šílený iracionální pavědec, zcela nepatřící na svou pozici, toto potvrdí, k podobným účelům svou funkci ostatně dostal. Stejně jako ji dostane pavědec Macinka. Šílení narcisté ale nejsou nikdy plně uspokojeni, protože touží po uznání zejména těch, co jsou racionální a žijí a věří v pravdu. Právě ty ale nikdy nepřesvědčí, a tak jsou čím dál víc frustrovaní a tím víc tlačí na pilu, aby svou šílenost navzdory všemu prosadili. Proto těmito lidmi řízená společnost míří k totalitě, která jejich “pravdu” dokáže uzákonit.
Trumpův monument pomsty
Trump nejde jen „po lidech“; on staví celý státní aparát jako nástroj k osobnímu zúčtování. Nejdřív šel po těch, kdo mu to kdysi právně zavařili — speciální státní zástupci a vyšetřovatelé (Jack Smith), pak po těch, kdo ho trestně stíhali nebo vedli procesy na úrovni států (Alvin Bragg v New Yorku), a dokonce po státních zástupkyních, které si na něj troufly (Letitia James). A když pravomoce nestačí, přešel na diskreditaci institucí a jednotlivců v médiích a kultuře. Do seznamu „k vyříznutí“ patří novináři, televizní komentátoři a late-night komici, kteří si dovolili vysvětlit veřejnosti, kdo vlastně je — včetně symbolických terčů typu Jimmyho Kimmela, kterého Trump opakovaně dehonestoval jako reprezentanta „kultury, která se mu posmívá“. Tímto stylem msty se právo a spravedlnost mění v nástroj osobní pomsty. Oponenti se stávají „nepřáteli státu“ a mediální pole se mění v loviště, kde se veřejně stíná každý, kdo si dovolí být neslušný k „nejvyššímu“ nebo kdo např. odmítá otevřeného fašistu Kirka považovat za mesiáše. Výsledek není jen osobní vendeta — je to proměna demokracie v klec, kde místo veřejného zájmu vládne osobní zúčtování psychicky vyšinutého monstra, schopného zavraždit celou humánní civilizaci, zejména pokud se obdobné zrůdy dostanou k moci na mnoha místech naráz.
Msta se stala státním náboženstvím. Stát už nechrání občany — chrání uražené ego Vůdce.
Stejné je to u Klause. A tak jeho další uměle vytvořený zcela nesmyslný výtvor zvaný Motoristé nechce Ministerstvo dopravy, kde by se mohli starat o životní prostor milovaných automobilů. Ukazují, že auta byla jen marketingovou šarádou pro mentálně méně vyspělé, ochotné skočit na cokoli, co zabrnká na jejich temné podvědomí. Pro některé překvapivě naopak chtějí MŽP a Ministerstvo zahraničí, a to jen proto, že tam budou moci zničit všechno humánní a vědecké, co Klause poslalo na smětiště dějin a prosadit tak jeho milionkrát zesměšněnou lež jako jedinou svatou Pravdu. I zde bude msta hybatelem jako v USA. Motoristé chtějí ta místa, kde se Klaus bude moci mstít za svoje opovržení a zesměšnění. Za to, jak ve službě fosilním oligarchům popíral klimatickou změnu – a narcismus mu už nikdy nedovolil změnit názor ani pod miliony vědeckých studií. A jeho zahraniční politika bude lépe sloužit jeho „nadřízeným“ v Kremlu, ale zároveň bude vykonávat mstu na těch, co nás drželi na Západě a zesměšňovali jeho mnohaleté proruské lži, které se ukázaly jako zcela vylhané, když se Rusko projevilo jako barbarský imperialistický agresor, a ne jako nebohá mírumilovná oběť záludného Západu. I zde prosadí proměnu narativů na ty zcela zvrácené.
Proto budou pseudopozitivní Klausovy relikty, nově přejaté jeho Motoristy, jako je vyrovnaný rozpočet, upozaděny a bez problémů podřízeny Babišovu utrácení, zatímco ty negativní — msta pravdě, která udělala z Klause směšnou Putinovu figurku — budou za všech okolností prosazeny. A je úplně jedno jestli Turek bude mít svoje ministerské BDSM křeslo s hákovými kříži, z kterého bude řezat nejen ženy, nebo bude na povrchu uklizen aby se veřejnost uklidnila.
Ano, u obou narcistů je to předsmrtná křeč vyšinuté psychiky, podvědomý výhřez patologie nezkrocený racionální myslí, která by ho měla dokázat omezit. Právě to ale patologičtí narcisté nedokážou, a proto — pokud je nějaký bůh — jsou to právě oni, kdo jsou vyvoleni k tomu zničit další model světa, který se příliš neosvědčil. To my jsme ale umožnili této křeči vzít si s sebou do hrobu i nás všechny.
Cesta do Ruské zadnice
A tak šílení starci dokonají dílo zkázy. U nás vytvoří vládu, kde se všichni trestně stíhaní vzájemně vyvlečou z postihů za zločiny proti společnosti a odhlasující si faktickou nepostižitelnost. Za 4 roky se o to víc budou muset všemi prostředky u moci udržet a tak tato země padne ještě hloub, protože nikdo jiný než hybridní válka a Rusko je u moci neudrží. Tentokrát si ale už Rusko za svoje služby pohlídá aby ho jen nevyužili bez řádného splacení.
Oligarcha-STBák a jeho skvadra vůdcových nekritických poslušných podržtašků nyní klidně nechá proruské fašistické svoloči i Ministerstvo obrany, aby mohla být sabotována naše obrana a předávány Rusku důležité informace z NATO. Stejně jako v Maďarsku s námi postupně přestanou všichni sdílet informace, ale to na našem pádu do ruské zadnice nic nezmění.
Jsme na stejné trajektorii jako Němci ve 30. letech s tím rozdílem, že my nikoho napadat nebudeme. Kolektivní psychická pavědecká konspirační nemoc tohoto národa, uměle vytvořená Rusy na sítích, se bude projektovat výhradně dovnitř a bude potírat vše, co jí bude stát v cestě. Z takto rozšířené lidské nenávisti nakonec vždy vzniká fašistický režim. My budeme mít režim, kde ministerstva vedou nebo na dálku tajně ovlivňují otevření fašisté (nebo pavědečtí konspirátoři), co by nejraději přivázali ženy k plotnám, považují zabíjení Romů za polehčující okolnost a vraždu planety za cestu vpřed.
Je totiž stále dost těch, kteří brzy pochopí, že mají ústavní právo bojovat proti takovéhle fašisticko-oligarchické environmentálně dystopické diktatuře všemi prostředky, když stát a jeho složky selhaly. Nejprve když odmítali dělat něco s ruským vlivem, který takto myslící a volící většinové občany uměle vytvořil, a takto proměnění lidé si nechali nalhat, že předchozí vláda byla tou nejhorší na světě. A že vláda fašistů a konspiračních vyšinutých teoretiků spolu s papoušky oligarchy bude něčím daleko lepším, protože jim rozdá alespoň část z toho, co ukradne nebo zničí našim dětem.
Pokud selže i prezident a neodmítne všechny z SPD a Motoristů jmenovat ministry, pokud selže občanská společnost, která na první fázi instalace fašisticko-oligarchické diktatury neodpoví masovou revoltou, pak si osud Němců v roce 45, sklízející svou historickou nevědomost obřími nemilosrdnými kombajny, zcela zasloužíme. Ano, budeme mít kamarády v USA, Rusku i jinde, kteří nás na této cestě budou podporovat, ale brzy poznáme, že i tak, a právě proto, to byla cesta do horoucích pekel, kam tahle civilizace úprkem pádí.
Ano, můžeme spílat Turkům, Klausům, Babišům, Rajchlům a dalším, ale pravda je taková, že tuto zemi před týdnem zabili jen a pouze tkz. dezoláti, ano, vymytí a zdegenerovaní Ruskem přesně za tímto účelem, ale to polehčující okolnost není.
Tento text není taktickou líbivou směsí slov, která by je dovedla k pochopení své role v této vraždě vlastní země. Je to krutý a nemilosrdný opak, který nikoho v rauši konspiračního narcismu tím spíš nepustí k prohlédnutí a pravdě. Pracovat na vraždě vlastních dětí a vnuků (nikam jinam Motoristická pavěda a fašismus jeho lídrů totiž nevede) ale není nic, co slušný člověk dělá. A je třeba, aby vám to někdo otevřeně již řekl. Nejste zachránci světa před „fialovým hnusem“, ale jen a pouze vrazi a tyrani vlastní země. To vy svou tupostí jste nainstalovali fašisticko-oligarchický režim, kde právo už platí jen pro plebs. Myji si nad vámi ruce, jako každý člověk, co svůj mozek nepředal Rusům a jejich uměle stvořenému temnému světu, světu, který ale právě proto, díky vám, jen v jiné variantě a právě s těmi lídry, kteří mu dle vás měli zabránit, plně přichází na scénu.
Fašisté, oligarchofašisté a konspirační pavědci by neměli zapomínat, že pokud nám chtějí nainstalovat vládu fašistů vítajících upalování dětí, vytvářejících organizovanou mafii vzájemně se chránící před trestním stíháním svých členů, máme z ústavy právo na skutečný odpor. A to i navzdory většině, která si ve své tuposti oligarchický fašismus vybrala jako náhradu za demokracii.
Diskuse