Babiš se připravuje na střet s prezidentem a rozdělení společnosti
13. 10. 2025 / Boris Cvek
Vidím, že mnoho lidí, dokonce chytrých, sledujících podrobně politiku, stále nechápe, o co jde. Máme týden po volbách (dobře, to o pár dní více, ale říkejme tomu týden). Normální by bylo, aby vítěz jednal se všemi stranami kromě extremistů, tedy SPD. Dobře, se všemi stranami. Mohl by pak mít případně klacek na koaliční partnery.
Dva tři týdny schůzek napříč spektrem, to by byl normální scénář. Kdyby korupčníci, neonacisté atd. zlobili, ukázal by Babiš na možnou spolupráci s demokraty. Ale týden po volbách máme domluvenou vládu, pokud jde o složení koalice, ba dokonce počet ministerstev pro každého koaličního partnera, a také klíč k obsazení vedení Sněmovny. Šéfem Sněmovny má být předseda krajně pravicové formace.
Jde to velmi rychle a nic, vůbec nic nenaznačuje, že by Babiš připouštěl sebemenší změnu v půdorysu nové vládní většiny. Naopak se zdá, že počítá s tím, že by prezident mohl dělat problémy, a proto je tak rychlý a jednoznačný. Musí ukázat, že sto osm poslanců funguje jako jeden muž. Nutně potřebuje SPD i motoristy.
Společnost pak ve střetu s prezidentem o jmenování vlády může dělit na progresivisty, tedy Fialova vláda a nejvíce ze všeho piráti, a na zdravé jádro nové budoucnosti Evropy a světa, tedy krajní pravice, Orbán, Trump, AfD atd. Prezident bude muset nakonec povolit. Voliči rozhodli a demokracie je neúprosná, zejména pro demokraty, kteří nikdy nepochopili, že musejí umět vyhrávat volby, že to je věc politického, a možná nejen politického (jak jsme viděli v letech 1946-48), života a smrti.
