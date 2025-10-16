Izrael mučil a sexuálně ponižoval Gretu Thunbergovou
16. 10. 2025
Níže jsou uvedeny některé úryvky z jejího rozhovoru pro švédský deník Aftonbladet, informuje na X Caitlin Johnstone.
„Chytili mě, strhli na zem a hodili na mě izraelskou vlajku.“
„Odvlekli mě na opačnou stranu, než seděli ostatní, a celou dobu jsem měla kolem sebe tu vlajku. Bili mě a kopali do mě.“
„Brutálně mě přesunuli do kouta. ‚Zvláštní místo pro zvláštní dámu‘, řekli. A pak se naučili švédsky ‚Lilla hora‘ (malá děvka) a ‚Hora Greta‘ (děvka Greta), což neustále opakovali.“
Do kouta, kde Greta seděla, policie umístila vlajku.
„Vlajka byla umístěna tak, aby se mě dotýkala. Když se vlajka zachvěla a dotkla se mě, křičeli ‚Nedotýkej se vlajky‘ a kopali mě do boku. Po chvíli mi svázali ruce kabelovými sponkami, a to velmi pevně. Skupina strážců se seřadila, aby se se mnou vyfotila, zatímco jsem tak seděla.“
„Byli sraženi na zem a zbiti. Ale já to mohla vidět jen koutkem oka, protože pokaždé, když jsem zvedla hlavu ze země, mě kopl strážný, který stál vedle mě.“
Greta byla poté odvedena do budovy, kde byla prohledána a svlečena. „Strážní neměli žádnou empatii ani lidskost a pořád se se mnou fotili. Hodně věcí si nepamatuji. Stalo se toho tolik najednou. Jste v šoku. Bolí vás to, ale snažíte se zůstat klidní.“
Venku byla podle svých slov donucena znovu se svléknout. „Bylo to posměšné, hrubé zacházení a všechno si natáčeli. Všechno, co dělají, je extrémně násilné.“
„Bylo tak horko, asi 40 stupňů. Pořád jsme prosili: Můžeme dostat vodu? Můžeme dostat vodu? Nakonec jsme křičeli. Stráže celou dobu chodily před mřížemi, smály se a držely v rukou láhve s vodou. A ty láhve s vodou házely do popelnic před námi.“
„Když lidé omdlévali, bušili jsme na klece a volali lékaře. Pak přišli strážci a řekli: ‚Postříkáme vás slzným plynem.‘ Bylo pro ně běžné to říkat.“
„Pokud Izrael za dohledu celého světa může takto zacházet se známou osobou se švédským pasem, představte si, co dělají Palestincům za zavřenými dveřmi.“
Thunbergová říkala, že švédská vláda značně bagatelizovala týrání, kterému ona a její kolegové aktivisté ze Sumud Flotilla byli vystaveni. Ani nám nepřinesli vodu.
„Byli jsme spolu a vyprávěli jim o zacházení, kterému jsme byli vystaveni. O nedostatku jídla, vody, o týrání. O mučení. Ukázali jsme jim naše fyzická zranění – modřiny a škrábance. Dali jsme jim všechny naše kontaktní údaje – já jsem jim dala číslo svého otce a číslo našeho kontaktu v organizaci. Měli jsme jasno: vše, co teď řekneme, musí být zveřejněno v médiích.“
„Nic neudělali, jen řekli: ‚Naší prací je vás vyslechnout. Jsme tady a máte nárok na konzulární podporu.‘“
„Opakovali jsme znovu a znovu: potřebujeme vodu. A oni viděli, že strážci mají láhve s vodou. Zaměstnanci ambasády řekli: ‚Zapíšeme si to.‘ Jeden z nás, Vincent, řekl: ‚Až se příště uvidíme, musíte nám přinést vodu.‘
Pak trvalo dva dny, než se zaměstnanci ambasády znovu objevili.
„Nepřinesli žádnou vodu, kromě malé láhve, která byla z poloviny prázdná. Vincent, který byl v nejhorším stavu, ji dostal, aby se mohl napít. Stále jsme se strážců ptali: „Můžeme dostat vodu?“, ale oni jen chodili kolem se svými lahvemi s vodou a neodpovídali.“
„Řekl jsem: ‚Necháte nás tady takhle? Pokud odejdete, zbijí nás.‘ Ale oni prostě pokračovali v chůzi.“
Když Aftonbladet porovnal e-maily zaslané ministerstvem zahraničních věcí příbuzným s tím, co zajatci popisují zaměstnancům ambasády, je zřejmé, že závažnost situace byla bagatelizována.
Ministerstvo zahraničních věcí popisuje scénu v přístavu, kde byla Greta Thunbergová několik hodin bita, takto: „Vyprávěla nám o krutém zacházení a o tom, že dlouho seděla na tvrdé zemi.“
V sobotu několik médií zveřejnilo svědectví, že Greta byla vystavena mučení.
Aftonbladet hovořil se třemi dalšími členy flotily, kteří do značné míry potvrzují to, co říká Greta Thunbergová, a kteří zažili různé druhy zneužívání a ponížení. Hovořili jsme také s příbuznými. Všichni jsou velmi kritičtí k tomu, jak se zachovali zaměstnanci švédské ambasády.
Celý text v angličtině ZDE
