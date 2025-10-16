Motofašisti nechtějí nic řídit, chtějí pouze ničit
16. 10. 2025
/
Stanislav Biler
Turek s Macinkou posouvají hranice možného a dnešní bizár bude zítřejší normou. V příčetnějším světě by nebylo nutné vteřinu debatovat o tom, že Turek nemůže být ministrem ničeho, ani kufru svého auta ne, a Macinka nesmí nikdy překročit práh ministerstva životního prostředí. Jejich hlavním cílem ale není něco řídit, ale ničit a vést kulturní války. Proto jim tady podstatná část politické i mediální pravice skrytě nebo otevřeně fandí.
„Turek a Macinka dělají obří ramena na sociálních sítích a vyhrožují na všechny strany, ale když se pak postaví na tiskové konferenci po jednání s Babišem před média, působí jako dva kluci. Macinka, coby ten o něco chytřejší z dvojice motoristického Pata a Mata, má na starosti mluvení, zatímco o hlavu větší Turek se za ním marně snaží schovat a neustále se rozhlíží na všechny strany, jestli náhodou nepřijede táta Chlad, aby kluky vytáhl z bryndy. Ale nikdo nepřijede, a tak kluci opakují cosi o černém humoru a Macinka deklamuje, že už má napsáno trestní oznámení na Deník N. Jako bychom snad byli všichni na světě první den a nevěděli, že trestní oznámení tu podává kdokoli na kohokoli a v případě politiků pak obvykle ti, kdo nemají v ruce vůbec nic.
Přesto na tiskové konferenci zazní jedna zajímavá věc, a to když se naši motofašisti chopí útoku Donalda Trumpa vůči všem, kdo by chtěli vzdorovat fašismu: ‚Jednou věcí je nevhodný černý humor se zpožděním patnáct let, ale daleko více mi vadilo, že tady byl tři roky vicepremiérem české vlády Ivan Bartoš, který ne v humoru, ale zcela vážně se účastnil akcí teroristické organizace Antifa,' vytáhl Macinka zbrocený potem svůj argumentační triumf.
Antifa samozřejmě není teroristická organizace. A Evropa zatím nejsou Spojené státy, a je na nás, aby to tak zůstalo. Evropská ultrapravice nicméně má v Trumpovi svého globálního vůdce, a tak přejímá i jeho tažení proti Antifě. Je to vůbec zajímavá strategie postavit obhajobu tak, že Turek je možná nacista, ale ještě horší je, že Ivan Bartoš byl na demonstraci proti fašismu. Nakonec můžou Motoristé rovnou tvrdit, že Turek sice občas hajluje, ale mnohem horší je, že jiní politici nehajlují nikdy.“
