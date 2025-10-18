Británie: Nyní je antisemitské protestovat proti izraelským fotbalovým chuligánům, kteří způsobují násilí ve vašem městě
Fotbalový klub Aston Villa vyvolal pobouření, když zakázal fanouškům Maccabi Tel Aviv vstup na nadcházející zápas Evropské ligy UEFA. Směšnou výmluvou bylo, že policie West Midlands měla informace, že fanoušci Maccabi Tel Aviv plánují násilnosti. Aston Villa tyto informace brala vážně, jen proto, že fanoušci Maccabi Tel Aviv se chovali násilně při jiných evropských fotbalových zápasech.
V předchozích incidentech místní britské úřady rozumně lhaly, aby ochránily izraelské fanoušky, a předstíraly, že násilí způsobili místní fanoušci, aniž by brali v úvahu záznamy kamer a očitých svědků. Zpravodajské agentury, jako je Sky News, se rychle omluvily za své původní zprávy a opravily svůj výklad událostí. To je zachránilo před stejným zacházením, jakého se dostalo novinářům v Gaze.
Jsem hrdá na to, že patřím k nemnoha novinářům, kteří se důsledně drželi oficiálně schválené verze pravdy, která zní takto:
V Amsterdamu fanoušci Maccabi Tel Aviv nevinně skandovali slova jako „V Gaze nejsou žádné školy, protože tam nezůstaly žádné děti“ a klasické „Smrt Arabům“. Je zřejmé, že pouze rasista by měl proti takovému skandování námitky.
Videozáznamy ukazují fanoušky Maccabi Tel Aviv, jak nosí řetězy, terorizují cestující ve vlaku, vyhrožují novinářům a bijí náhodné členy veřejnosti, kteří neměli s fotbalovým zápasem nic společného. Někteří místní obyvatelé se dokonce pokusili bránit před těmito fanoušky, což je naprosto skandální.
Jak všichni víme, je antisemitské, když se někdo brání proti Izraelcům, ať už jsou to Palestinci, místní fotbaloví fanoušci nebo náhodní lidé, kteří neměli ponětí, co se sakra děje.
Když Izrael napadne váš lid, jedinou neantisemitskou reakcí je hodit svůj lid pod autobus a vinit ho za to, že byl napaden. Aston Villa se však rozhodla tento princip ignorovat, což vyvolalo pobouření všech politiků, kteří jsou v rukou Izraele.
Nejvýznamnější britští zastánci genocidy, jako je Michael Gove, naznačili, že zákaz fanoušků Maccabi Tel Aviv znamená „židé nemají přístup“. Pochopte prosím, že není antisemitské spojovat židy s vládou Izraele, když to dělají sionisté.
Uklidňující je, že sir Keir Starmer dostal pokyn říci, že zákaz byl „nesprávným rozhodnutím“. Premiér na Twitteru napsal: „Nebudeme tolerovat antisemitismus na našich ulicích. Úkolem policie je zajistit, aby si všichni fotbaloví fanoušci mohli užít zápas bez obav z násilí nebo zastrašování.“
Aby bylo jasno, Starmer měl na mysli, že izraelští fotbaloví fanoušci si mohou užít zápas. Je mu úplně jedno, jestli jste obětí násilí a zastrašování.
Naštěstí zasáhla britská ministryně vnitra Shabana Mahmoudová a požadovala, aby byli fanoušci Maccabi Tel Aviv vpuštěni na zápas. Slíbila, že budou nasazeny další policejní hlídky, aby fanoušci Maccabi Tel Aviv mohli skandovat „smrt Arabům“ a mlátit fanoušky Aston Villy bez odplaty. Převezme plnou odpovědnost za jakékoli násilí a obviní fanoušky Aston Villy, kteří se brání.
