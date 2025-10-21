Putin se lekl, a proto chce celý Donbas a demilitarizaci Ukrajiny
21. 10. 2025 / Boris Cvek
Opravdu nevěřím vlastním očím. Copak se to zase děje? Psalo se, že Putin volal Trumpovi, zda se s ním nemůže sejít v Budapešti. Putin Trumpovi. Dávalo se to do kontextu Trumpova zvažování, zda poskytne Ukrajině letounové střely tomahawk (pan Landovský, bývalý český vyslanec u NATO, v pondělí ve Dvaceti minutách Radiožurnálu vysvětlil, že USA těch střel mají málo a Trump musí řešit Pacifik). Putin prostě volal, aby s tím Trump přestal. Prosil ho, lekl se, měl strach. Tak se to všeobecně podávalo.
Trump se prý nad Putinem smiloval (jak jinak? je přece slitovný lidumil!) a tomahawky Ukrajině nedá. Místo toho propadl zuřivosti na Zelenského, že ten si na návštěvě u něj v Bílém domě dovolil řešit, kudy táhne frontová linie. Možná Zelenskyj chtěl, aby Trump přenesl nějaké ty hory. Ale Trump řekl, že je mu to jedno, že tam nikdy nebyl. Jen chce, aby se přestalo válčit.
To všechno je v zásadě v normě, na to jsme si u Trumpova specifického (a mediálně i politicky velmi úspěšného!) folkloru zvykli. I to, že Trump zároveň chce po Evropě, aby dobyla Krym. Kdyby chtěla. I to, že Turecko a Maďarsko skončí s ruskou ropou, a pak budou drakonické sankce proti Rusku.
Co mě překvapilo, je nový vývoj ohledně setkání Putin-Trump v Budapešti. Putin se tak lekl těch tomahawků, že setkání s Trumpem odkládá. Na CNN píšou, že jednání Lavrov-Rubio, které mělo vrcholný summit v Budapešti připravit, skončilo neúspěchem. Trump chce totiž konflikt zmrazit podél současné frontové linie, aniž by ovšem věděl, kde je, ale Putin chce podle CNN celý Donbas a faktickou demilitarizaci Ukrajiny.
Asi proto, že se Putin tak moc lekl, chce více z Ukrajiny, než mu Trump nabízí. Z uleknutí se může stát ledacos. Sancho Panza se z uleknutí pokakal, opravdu hodně. Prostě se pomatete a chcete to, co opakujete od roku 2021 stále dokola. Ale jak k tomu teď přijde Orbán? Pojede do Mar-a-Lago požádat Trumpa, aby už nestrašil Putina těmi tomahawky?
