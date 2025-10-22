Trump si Zelenskému stěžoval, že nezískal Nobelovu cenu
22. 10. 2025
Diplomat z Evropy pro list The Washington Post označil schůzku mezi Trumpem a Zelenským za "chaotickou".
Americký prezident podle něj "nadále mluvil" o "urážkách" souvisejících s tím, že nezískal Nobelovu cenu míru.
Zdroj popsal nejnovější komunikaci mezi prezidenty Spojených států a Ukrajiny s novináři jako "ne tak katastrofální" jako na začátku roku, ale Zelenskyj stále "odcházel zklamaný". Podle diplomata Trump mění rétoriku, ale ne politiku, kterou je "donutit Ukrajinu zastavit válku".
Washington Post upozorňuje na skutečnost, že Trumpova komunikace se Zelenským byla "výrazně ovlivněna" telefonickým rozhovorem s Vladimirem Putinem, který se uskutečnil den předtím, po němž Trump oznámil jejich nadcházející schůzku v Budapešti.
