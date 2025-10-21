Zelenskyj navštíví Londýn kvůli jednání před očekávaným summitem Trumpa a Putina
21. 10. 2025
Ukrajinský prezident se bude snažit získat bezpečnostní záruky na schůzce „koalice ochotných“ před jakýmikoli jednáním mezi USA a Ruskem
Volodymyr Zelenskyj odcestuje v pátek do Londýna na setkání „koalice ochotných“ před očekávaným summitem Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Maďarsku, a to uprostřed rostoucího znepokojení Evropy nad vyloučením Ukrajiny z budapešťského setkání.
Zelenskyj na sociálních sítích uvedl, že cílem návštěvy Londýna je získat bezpečnostní záruky pro Kyjev a že tento týden se v Evropě uskuteční „mnoho setkání a jednání“.
Výsledek minulého týdne setkání Zelenského a Trumpa ve Washingtonu, kde byla odmítnuta žádost Ukrajiny o řízené střely Tomahawk, vyvolal zklamání, poté co když Zelenský letěl do USA, Trump a Putin spolu vedli dvouhodinový telefonický rozhovor.
Po telefonátu se Trump opět vrátil k opakování maximalistických požadavků Moskvy, včetně toho, aby Ukrajina vzdala Donbas. O víkendu se objevily zprávy, že Trump během bouřlivé schůzky v Bílém domě soukromě naléhal na Zelenského, aby přijal ruské podmínky pro ukončení války, a varoval, že Putin řekl, že Ukrajinu „zničí“, pokud nesouhlasí.
Oznámení o schůzce v Londýně přišlo v době, kdy hlavní diplomatka EU Kaja Kallasová varovala, že ačkoli věří, že Trump je ve svém touze po míru „upřímný“, „z těchto schůzek nemůže vzejít nic, pokud se jich nezúčastní Ukrajina nebo Evropa“. Řekla, že vyvíjení tlaku na Ukrajinu „není správným přístupem“ k ukončení ruské války.
„Pokud jde o Ukrajinu, základní podmínky se nezměnily,“ řekla Kallasová ostře. „Ukrajina je od února připravena na bezpodmínečné příměří, ale Rusko nemá skutečný zájem o mír. Všichni podporujeme snahy prezidenta Trumpa o ukončení války, ale Putin bude vážně vyjednávat, pouze pokud bude mít pocit, že prohrává.“
Mezi nástroji, o nichž EU diskutuje, aby vyvinula tlak na Moskvu, je nová půjčka pro Ukrajinu ve výši 140 miliard eur, která by byla financována ze zmrazených aktiv ruské centrální banky. Kallas v pondělí uvedl, že mezi členskými zeměmi panuje široká podpora.
Evropská komise předložila plán „reparační půjčky“ s cílem pokračovat ve financování Kyjeva a snaží se získat podporu Belgie, která je hlavním skeptikem a kde je uložena většina ruských aktiv.
Lídři EU budou o půjčce jednat na čtvrtečním summitu v Bruselu a úředníci doufají, že dají zelenou vypracování podrobnějšího právního návrhu. „Reparační půjčka může vyslat Moskvě velmi silný signál, že nás nemůže přečkat,“ uvedl Kallas.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v komentáři pro novináře po summitu lídrů jižních zemí EU ve Slovinsku zopakoval, že Evropané a Ukrajinci musí být u jednacího stolu, aby se válka mohla ukončit.
„Bylo to v podstatě jako: ‚Ne, podívejte se, nemůžete získat zpět žádné území,‘“ řekl deníku anonymní zdroj. „‚Nemůžeme udělat nic, abychom vás zachránili. Měli byste zkusit dát diplomacii další šanci.‘“
Po setkání s Trumpem Zelenskyj vyzval k dodání dalších 25 amerických protiletadlových baterií Patriot v souvislosti s rychle eskalující vzdušnou válkou Ruska. V pondělí v Kyjevě řekl, že k jejich nákupu by měly být použity zmrazené ruské aktiva na Západě.
Ukrajina již disponuje některými protiletadlovými raketami Patriot, ale ty nestačí k ochraně většiny jejích velkých měst nebo energetické infrastruktury, která se s blížící se zimou opět stala terčem silných ruských útoků.
Dva telefonáty Zelenského s Trumpem a naplánování osobní schůzky minulý týden vzbudily v Kyjevě a mezi jeho spojenci naději, že Washington by mohl být na pokraji dodání dálkových řízených střel Tomahawk na Ukrajinu, které by jí umožnily zasáhnout cíle hluboko na ruském území, včetně vojenských základen, logistických center, letišť a velitelských center.
Ukázalo se však, že americký prezident po rozhovoru s Putinem opět provedl náhlý obrat.
Zelenskyj v pondělí označil setkání s Trumpem za „pozitivní“, ale potvrdil, že Putin trvá na požadavku Kremlu, aby Ukrajina vzdala celý Donbas. „Podle mého názoru [Trump] nechce eskalaci s Rusy, dokud se s nimi nesetká,“ řekl Zelenskyj o rozhodnutí amerického prezidenta neschválit dodávku raket Tomahawk.
Ruská státní média informovala, že americký ministr zahraničí Marco Rubio a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov plánují brzy jednat, aby položili základy pro setkání v Budapešti.
