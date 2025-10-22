Itálie se připojí k nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu
22. 10. 2025
Zpočátku se Řím stavěl proti účasti na této iniciativě, ale změnil postoj kvůli obavám, že "zůstane stranou" na pozadí toho, že se k programu připojí další spojenecké země, uvedly zdroje. Italské ministerstvo obrany na žádosti agentury Bloomberg o komentář neodpovědělo.
Generální tajemník NATO Mark Rutte již dříve uvedl, že více než polovina zemí aliance již souhlasila s přidělením finančních prostředků na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Program PURL umožňuje Kyjevu získat kriticky důležité zbraňové systémy, včetně protiraketových systémů Patriot, s finanční podporou evropských partnerů.
Do září Ukrajina obdržela asi 2 miliardy dolarů finančních prostředků od šesti zemí, ale tyto prostředky, jak agentura zdůrazňuje, jsou nedostatečné na pozadí stupňujících se ruských útoků na energetickou a civilní infrastrukturu.
Italská premiérka Giorgia Meloni nadále podporuje Kyjev, a to navzdory omezeným finančním možnostem země. Řím se již podílel na přípravě nejméně 10 balíčků vojenské pomoci, které podle zdrojů zahrnovaly systém protivzdušné obrany SAMP/T.
Zdroj v angličtině: ZDE
