Itálie se připojí k nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu

22. 10. 2025

Itálie vyjádřila připravenost financovat nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PURL, uvádí informované zdroje. Rozhodnutí oznámil italský ministr obrany Guido Crosetto na setkání ministrů obrany NATO minulý týden.

Zpočátku se Řím stavěl proti účasti na této iniciativě, ale změnil postoj kvůli obavám, že "zůstane stranou" na pozadí toho, že se k programu připojí další spojenecké země, uvedly zdroje. Italské ministerstvo obrany na žádosti agentury Bloomberg o komentář neodpovědělo.

Generální tajemník NATO Mark Rutte již dříve uvedl, že více než polovina zemí aliance již souhlasila s přidělením finančních prostředků na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Program PURL umožňuje Kyjevu získat kriticky důležité zbraňové systémy, včetně protiraketových systémů Patriot, s finanční podporou evropských partnerů.

Do září Ukrajina obdržela asi 2 miliardy dolarů finančních prostředků od šesti zemí, ale tyto prostředky, jak agentura zdůrazňuje, jsou nedostatečné na pozadí stupňujících se ruských útoků na energetickou a civilní infrastrukturu.

Italská premiérka Giorgia Meloni nadále podporuje Kyjev, a to navzdory omezeným finančním možnostem země. Řím se již podílel na přípravě nejméně 10 balíčků vojenské pomoci, které podle zdrojů zahrnovaly systém protivzdušné obrany SAMP/T.

Zdroj v angličtině: ZDE

