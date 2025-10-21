Trump vyhrožuje, že „vyhladí Hamás“, zatímco Izrael zabíjí další desítky lidí v Gaze
21. 10. 2025
Zmatek ohledně „žluté linie“, zatímco izraelští vojáci střílejí další Palestince
V Gaze byl další smrtící den, kdy Palestinci přibližující se k takzvané „žluté linii“ demarkační linie příměří byli zastřeleni izraelskými vojáky.
Obyvatelé města Gaza hlásili zmatek ohledně umístění linie kvůli nedostatku viditelné hranice.
„Celá oblast je v troskách. Viděli jsme mapy, ale nedokážeme určit, kde ty linie jsou,“ řekl Samir (50), který žije v Tuffahu na východě města, kde došlo ke střelbě.
Izraelský ministr obrany Israel Katz řekl, že kdokoli, kdo zůstane za žlutou linií, bude bez varování zastřelen.
„Dohodnutá linie“ odkazuje na vágní mapu, kterou 4. října sdílel americký prezident Donald Trump a která ukazuje počáteční izraelskou zónu stažení označenou žlutě, později nazvanou „žlutá linie“ Trumpovými úředníky.
Šéf UNRWA vyzývá k vyšetření „flagrantních“ izraelských zločinů v Gaze
Šéf Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky (UNRWA) vyzval k nezávislému vyšetření „flagrantních“ porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele v pásmu Gazy.
„Křehké příměří v Gaze musí být dodržováno,“ uvedl generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini v prohlášení ze dne X.
„Včera byly čtyři osoby zabity při ostřelování izraelskými silami školy UNRWA, která sloužila jako úkryt v uprchlickém táboře Nuseirat. Další osoby byly podle zpráv zraněny,“ napsal.
„Od začátku války bylo při různých incidentech, které postihly 300 objektů UNRWA, zabito více než 800 osob a téměř 2 600 osob bylo zraněno,“ uvedl Lazzarini a označil tyto útoky za závažné porušení mezinárodního práva.
„Opakuji svou výzvu k nezávislému vyšetření těchto flagrantních porušení mezinárodního humanitárního práva,“ řekl.
„Zbraně musí utichnout a musí být vyvozena odpovědnost.“
Hamas obviňuje Izrael z udržování „politiky hladovění“
Hamás vyzval mezinárodní společenství, aby požadovalo, aby Izrael dodržel své závazky ohledně příměří v Gaze.
Palestinská skupina také uvedla, že pracuje na dokončení předání ostatků izraelských zajatců navzdory „velkým výzvám kvůli rozsáhlému zničení“ Gazy. Hamaás již propustil 20 živých izraelských unesených osob a ostatky dalších 13.
Hamás „dodržuje všechny podrobnosti příměří v Gaze, zejména v první fázi, kdy předává všechny živé zajatce najednou“, uvedl mluvčí Hazem Qassem v prohlášení na telegramovém kanálu skupiny.
„Jednou z hlavních překážek, kterým čelíme při předávání ostatků, je absence těžké techniky potřebné k odstranění trosek. To jsme jasně sdělili zprostředkovatelům,“ uvedl Qassem.
„Všechny strany, které chtějí v regionu klid, musí vyvinout tlak na [izraelskou] okupaci, aby zajistily, že splní své závazky.“
Izrael „neopustil svou politiku vyhladovění našeho palestinského lidu v pásmu Gazy“, dodal.
Osadníci, kteří brutálně napadli palestinské farmáře, byli jako „lynčující dav“, říká novinář
Jasper Nathaniel, nezávislý novinář a spisovatel, natočil v neděli záběry osadníků, jak bijí palestinské olivové farmáře v okupované vesnici Turmus Aya na Západním břehu, včetně 53letého Afafa Abu Alia, který v důsledku útoku utrpěl krvácení do mozku.
Nathaniel řekl, že osadníci, kteří útok provedli, byli „lynčující dav“ a že i když neočekává, že izraelské úřady podniknou nějaké kroky, je stále důležité požadovat spravedlnost.
„Před několika měsíci známý násilnický osadník Yinon Levi zastřelil [aktivistu a novináře] Awdaha Hathaleena v [palestinské] vesnici Umm al-Khair. Devatenáct vesničanů bylo zatčeno, ale Yinon Levi se příští týden vrátil do vesnice a pokračoval v nelegální výstavbě,“ řekl Al Jazeera z Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.
„Impulsem je myslet si, že za to, co se včera stalo, nikdo nebude zatčen, ale já to vlastně nejsem ochoten akceptovat a lidé, se kterými jsem dnes ve vesnici mluvil, souhlasí. Osadníci tedy nemají zrovna dobrou historii, co se týče zodpovědnosti za své činy, ale nemělo by být tak těžké identifikovat muže, který tu ženu ubil, a vím, že já a spousta dalších lidí to nenecháme jen tak.“
Nathaniel řekl, že při pokusech o reportáž čelí „neustálému“ obtěžování a zastrašování ze strany osadníků. Před třemi dny byl vyhrožován při návštěvě města, kde byl v červenci palestinsko-americký Sayfollah Musallet ubit osadníky k smrti.
„Bylo to jen pár minut předtím, než se z kopců vynořila skupina osadníků z Hilltop Youth s obrovskými kovovými tyčemi, obklíčila naše auto a snažila se nám zabránit v odjezdu,“ řekl.
Týden předtím byl v Umm al-Khair, kde osadníci procházejí vesnicí s kulomety.
„Neohrožují vás tak aktivně jako osadníci tady, ale jsou neustále přítomni; neustále [nelegálně] staví,“ řekl Nathaniel. „Je to jiná forma ohrožení – víte, že jsou schopni násilí a že vás zabijí, pokud budou chtít.“
„Včera to bylo naprosto jasné – během prvních pěti minut stál uprostřed ulice muž s pistolí a zíral na nás. Myslím, že to je docela přímá hrozba.“
„Nejen naše domovy – zničeny byly i naše životy a vzpomínky“
Novinář Mohamed al-Astal hovoří před troskami svého domu poté, co byl zničen neúprosnými izraelskými bombardovacími kampaněmi.
„Tahle hromada bývala mým domovem – nejenže byl zničen, ale byly zničeny i naše životy a vzpomínky a pro budoucnost našich dětí nezbylo nic,“ říká al-Astal.
Izrael poškodil nebo zničil více než 92 procent bytové infrastruktury v Gaze. Nejméně 90 procent Palestinců v Gaze bylo během dvou let války vysídleno.
USA „budou postupovat po svém“ v jednáních o Gaze
Na začátku roku, když Spojené státy poprvé za téměř 30 let přímo oslovily Hamás, byli Izraelci pobouřeni.
Byli neuvěřitelně rozzlobení, ale Američané jim odpověděli, že Spojené státy nepotřebují povolení nikoho, aby mohly jednat s jakoukoli entitou na světě, zejména když jde o životy Američanů.
Týkalo se to bývalého zajatce Edana Alexandra, který má dvojí izraelsko-americké občanství, a Američané jednali přímo s Hamásem, aby se ho pokusili dostat ven, což se nakonec podařilo.
Izraelci tedy museli pochopit, že Američané budou v těchto jednáních postupovat po svém, a Benjamin Netanjahu nemůže americkému prezidentovi opravdu říct „ne“, protože je to jeho největší spojenec.
Izrael žádá Spojené státy, aby odložily rekonstrukci Gazy
Izraelská rozhlasová a televizní společnost informuje, že Izrael požádal Spojené státy, aby nezačínaly s rekonstrukcí Gazy, dokud Hamás neprokáže ochotu odzbrojit.
Státní rozhlasová a televizní společnost dodala, že neutralizace tunelů v Gaze je jednou z otázek, o nichž se jedná s USA.
Uvedla, že USA chtějí zahájit pilotní projekt týkající se tunelů v Rafahu a že Izrael s tím souhlasil.
Izraelská armáda zastřelila čtyři Palestince poblíž „žluté linie“
Žlutá linie je hranice, za kterou se izraelské jednotky stáhly a zůstávají rozmístěny na základě dohody o příměří s Hamásem.
Mahmoud Basal, mluvčí záchranné služby civilní obrany v Gaze, uvedl, že čtyři lidé byli zabiti dříve při dvou samostatných útocích, v obou případech „izraelskou palbou, když se vraceli zkontrolovat své domovy“ ve východní části města Gaza.
Izraelská armáda uvedla, že zahájila palbu na palestinské bojovníky, kteří údajně překročili žlutou linii a přiblížili se k vojákům ve čtvrti Shujayea.
Hamas popřel, že by o takovém útoku věděl, a jeden z jeho představitelů obvinil Izrael z vymýšlení „záminky“ k obnovení války v Gaze.
Britští demonstranti požadují propuštění 100 palestinských zdravotníků z izraelských věznic
Lékaři a zdravotníci se sešli v Londýně, aby požadovali propuštění více než 100 palestinských zdravotníků, kteří jsou v současné době bez obvinění nebo soudu drženi v izraelských věznicích.
Mezi nimi je i Dr. Hussam Abu Safia, významný ředitel nemocnice v Gaze, který byl unesen izraelskými silami v prosinci 2024.
Od té doby je držen ve vazbě navzdory rostoucím požadavkům na jeho propuštění a zprávám jeho právníka, že byl ve vězení mučen.
„Strategie zaměřená na zdravotníky a celou nemocniční infrastrukturu se zaměřuje na to, co udržuje život v Gaze,“ řekla Dr. Rebecca Inglis z organizace Healthcare Workers Watch.
„Víme, že naši přátelé a kolegové v Gaze říkají, že vyjít ven v operačním oděvu, jako ten, který mám právě na sobě, je stejné, jako si na záda nalepit terč.
Hory odpadu v Gaze představují vážné riziko pro veřejné zdraví
Více než dva roky války zanechaly oblasti v Gaze pohřbené pod horami odpadu, které nyní představují vážné riziko pro zdraví.
„Trpíme silným zápachem odpadu, který je všude – odporný zápach a rostoucí počet hmyzu jsou nesnesitelné,“ řekl Jamal Nassar, vysídlený Palestinec, v Gaze.
„Objevily se nové druhy škůdců, včetně malých švábů, brouků a komárů. Máme pocit, že v těchto podmínkách pomalu umíráme.“
Pracovníci městské správy tvrdí, že během bojů byly zničeny desítky popelářských vozů, zatímco nedostatek paliva a náhradních dílů znemožnil úklidové práce i během příměří.
„Město se potýká se dvěma důležitými problémy: Zaprvé nemá přístup k hlavní skládce ve východní části města Gaza, protože tuto oblast kontroluje izraelská armáda. V důsledku toho se odpadky hromadí po celém městě,“ řekl Maher Salem, úředník města Gaza.
„Zadruhé nemáme dostatek dárců, kteří by pomáhali městu a jeho provozu.“
Fathi Hussain, lékař urgentní medicíny, říká, že se šíří kožní onemocnění, jako je svrab a hepatitida.
„Setkali jsme se také s případy respiračních onemocnění způsobených spalováním odpadu na ulicích. Tyto případy vyžadují okamžitou lékařskou péči a někdy i intenzivní péči,“ řekl.
Jižní země EU volají po „okamžitém uvolnění“ pomoci pro Gazu
Vedoucí představitelé devíti zemí EU v oblasti Středozemního moře očekávají, že Izrael po uzavření příměří otevře hraniční přechody do Gazy, aby mohla být okamžitě uvolněna humanitární pomoc.
Země takzvané skupiny MED9 – Chorvatsko, Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko – se v pondělí sešly ve slovinském městě Portorož.
Požadovaly „okamžité uvolnění veškeré humanitární pomoci do Gazy“, uvedl slovinský premiér Robert Golob na tiskové konferenci.
„Neexistuje absolutně žádná omluva pro to, aby někdo blokoval takovou humanitární pomoc,“ řekl a dodal, že země „plně očekávají“, že Izrael otevře pozemní hraniční přechody.
Znovuotevření hraničního přechodu Rafah mezi pásmem Gazy a Egyptem zůstává i přes výzvy OSN a humanitárních organizací pozastaveno.
Golob uvedl, že skupina MED9 také chce zajistit, aby byla dohoda o příměří „plně dodržována“, mimo jiné tím, že se najde způsob, jak dostat reportéry na místo.
Šéf Centrálního velení se „snaží uklidnit napětí“ v Izraeli
Podle zprávy v médiích je po víkendu smrtícího násilí v pásmu Gazy, které ohrozilo příměří zprostředkované USA s Hamásem, v Izraeli vysoký americký velitel.
The Wall Street Journal uvedl, že admirál Brad Cooper z amerického Centrálního velení „již na místě snaží uklidnit napětí“, jak citoval nejmenované americké úředníky.
„V pondělí bylo v Izraeli přibližně 200 amerických vojáků, kteří zřídili civilně-vojenské koordinační centrum, aby monitorovali příměří a usnadnili tok humanitární pomoci a logistické a bezpečnostní podpory do Gazy,“ řekl deníku jeden nejmenovaný úředník Pentagonu.
„Očekává se, že v příštích dnech a týdnech dorazí mezinárodní partneři, aby pomohli s koordinací.“
Zpráva přichází v době, kdy se v pondělí, po nejkrvavějším dni v Gaze od uzavření příměří 10. října, setkali s premiérem Benjaminem Netanjahuem vysocí američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff.
Trump říká, že Hamás bude „vykořeněn“, pokud poruší dohodu o Gaze
Americký prezident Donald Trump řekl, že dá Hamásu „malou šanci“ dodržet dohodu o příměří s Izraelem, ale varoval, že palestinská skupina bude „vykořeněna“, pokud tak neučiní.
Hamás bude „velmi hodný, bude se chovat slušně, bude milý – a pokud ne, tak tam vtrhneme a vykořeníme je, pokud to bude nutné. Budou vymýceni a oni to vědí,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě po boku australského premiéra Anthonyho Albanese.
Trump uvedl, že žádné operace proti Hamásu v Gaze nebudou přímo zahrnovat americké vojáky, ale že „Izrael by se tam vrátil do dvou minut, kdybych ho o to požádal... ale dáme mu malou šanci.“
Netanjahu je rozpolcený mezi izraelskou veřejností, která má „války už dost“, a touhou zničit Hamás
Odzbrojení Hamásu bude klíčové pro zajištění podpory mnoha zemí v regionu pro mírový plán v Gaze podporovaný USA a pro zabránění Izraeli, aby se nechal zlákat k obnovení války nyní, když byli živí zajatci vráceni, řekl Dan Perry, bývalý regionální redaktor agentury Associated Press se sídlem v Tel Avivu.
„[Benjamin Netanjahu] se nechce vracet k válce, protože izraelská veřejnost je válkou unavená a on má před sebou volby, které se konají již brzy,“ řekl.
„Takže předchozí kalkulace – kdy všichni podezřívali, že válku prodlužuje, aby si udržel vládu, která je závislá na krajně pravicových fanatiků, kteří válku chtějí, ale jsou v zemi v menšině – se s blížícími se volbami obrací.“
Dodal: „Ale rozpor spočívá v tom, že [Izraelci] také mají potíže zbavit se myšlenky, že nemohou nechat Hamás žít za hranicemi, aby mohl bojovat další den a znovu jim hrozit.“
Američané chtějí pokračovat v Trumpově 20bodovém mírovém plánu a přejít v Gaze do poválečné éry.
Netanjahu však říká, že až budou všichni zbývající mrtví zajatci vráceni z pásma Gazy, Izrael bude ochoten diskutovat o dalším postupu – alespoň s Hamásem na druhé straně stolu – samozřejmě nepřímo. Izrael tvrdí, že Hamás nedělá dost pro vrácení těl zajatců.
Hamás tvrdí, že potřebuje pomoc na místě v podobě těžké techniky a možná i specializovaných týmů, protože v důsledku neúnavných izraelských útoků v posledních dvou letech je zde mnoho trosek, a proto se ukázalo, že je obtížné vyprostit těla zemřelých zajatců pohřbených pod troskami.
V neděli Hamás oznámil, že se mu podařilo lokalizovat další tělo, ale že ho nemohl předat Červenému kříži, protože v Gaze probíhaly izraelské letecké útoky.
Zdroj v angličtině ZDE
