Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na velké ruské ropné společnosti a vyzvalo Rusko, aby přijalo okamžité příměří
23. 10. 2025
Trumpova administrativa ve středu oznámila, že „uvaluje další sankce v důsledku nedostatečného zájmu Ruska o mírový proces, který by ukončil válku na Ukrajině“.
Donald Trump tuto zprávu sdílel na své sociální síti, kde zveřejnil tiskovou zprávu amerického ministerstva financí s názvem „Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na velké ruské ropné společnosti a vyzývá Moskvu, aby okamžitě souhlasila s příměřím“.
Podle ministerstva financí nová opatření Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) „zvýší tlak na ruský energetický sektor a oslabí schopnost Kremlu získávat příjmy pro svou válečnou mašinerii a podporovat svou oslabenou ekonomiku. Spojené státy budou i nadále prosazovat mírové řešení války, přičemž trvalý mír závisí výhradně na ochotě Ruska jednat v dobré víře. Ministerstvo financí bude i nadále využívat své pravomoci na podporu mírového procesu.“
„Nyní je čas zastavit zabíjení a okamžitě uzavřít příměří,“ uvedl ve svém prohlášení ministr financí Scott Bessent. „Vzhledem k odmítnutí prezidenta Putina ukončit tuto nesmyslnou válku uvaluje ministerstvo financí sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují válečný stroj Kremlu. Ministerstvo financí je připraveno v případě nutnosti přijmout další opatření na podporu snahy prezidenta Trumpa ukončit další válku. Vyzýváme naše spojence, aby se k nám připojili a dodržovali tyto sankce.“
Ministerstvo financí uvedlo, že sankce se zaměřují na dvě největší ruské ropné společnosti, Rosněfť a Lukoil, které jsou nyní označeny.
Trump říká, že zrušil schůzku s Putinem, protože „vedeme dobré rozhovory, ale nikam nevedou“
Poté, co uvalil nové sankce na ruské ropné společnosti, které označil za „obrovské“, Donald Trump ve středu novinářům řekl, že zrušil plánovanou schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti.
„Zrušili jsme schůzku s prezidentem Putinem. Prostě mi to nepřipadalo správné. Neměl jsem pocit, že bychom se dostali tam, kam potřebujeme. Tak jsem ji zrušil. Ale v budoucnu ji uskutečníme,“ řekl Trump, když seděl s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO, v Oválné pracovně.
„Myslím, že pokud jde o upřímnost, jediné, co mohu říci, je, že pokaždé, když mluvím s Vladimirem, vedeme dobré rozhovory, ale nikam nevedou, prostě nikam nevedou.“
