Konference UNESCO o mediální gramotnosti, kde vystoupí přední ruští propagandist
23. 10. 2025
Vážení kolegové, někdo v samostatné skupině Signal upozornil na aktivitu ruské organizace Global Fact Checking Network (GFCN). GFCN zřejmě organizuje konferenci o dezinformacích, která se bude konat 29. října. Mezi účastníky jsou Maria Zakharova, Zvinchuk (tvůrce kanálu Rybar Tg) a takzvaní odborníci z celého světa (Evropa, Afrika, Jižní Amerika). Odkaz na stránku události: https://fakes2025.dialog.info/en/ Organizátorem je jedna z klíčových organizací provádějících ruské dezinformační kampaně, ANO Dialog, která přímo spolupracuje se Sergejem Kirijenko na provádění rozsáhlých dezinformačních operací v Rusku, jakož i operací FIMI a zasahování do voleb na Západě, včetně nedávné kampaně Kremlu v Moldavsku. Aleksandr Smol a Raisa Shamaeva (známí z Pervyi Kanal a Vovan a Lexus) moderují panel na téma „Boj proti podvodům 2026: nové hrozby a obranné strategie“. Zajímavostí je, že akce byla zařazena do oficiálního kalendáře akcí souvisejících s Týdnem globální mediální a informační gramotnosti UNESCO 2025: https://www.unesco.org/en/weeks/media-information-literacy-2025/around-world?hub=66833
Vážení kolegové, někdo v samostatné skupině Signal upozornil na aktivitu ruské organizace Global Fact Checking Network (GFCN). GFCN zřejmě organizuje konferenci o dezinformacích, která se bude konat 29. října. Mezi účastníky jsou Maria Zakharova, Zvinchuk (tvůrce kanálu Rybar Tg) a takzvaní odborníci z celého světa (Evropa, Afrika, Jižní Amerika). Odkaz na stránku události: https://fakes2025.dialog.info/en/ Organizátorem je jedna z klíčových organizací provádějících ruské dezinformační kampaně, ANO Dialog, která přímo spolupracuje se Sergejem Kirijenko na provádění rozsáhlých dezinformačních operací v Rusku, jakož i operací FIMI a zasahování do voleb na Západě, včetně nedávné kampaně Kremlu v Moldavsku. Aleksandr Smol a Raisa Shamaeva (známí z Pervyi Kanal a Vovan a Lexus) moderují panel na téma „Boj proti podvodům 2026: nové hrozby a obranné strategie“. Zajímavostí je, že akce byla zařazena do oficiálního kalendáře akcí souvisejících s Týdnem globální mediální a informační gramotnosti UNESCO 2025:https://www.unesco.org/en/weeks/media-information-literacy-2025/around-world?hub=66833
Diskuse