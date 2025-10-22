Brazílie dala zelenou ropným vrtům v citlivé oblasti Amazonie
22. 10. 2025
Plány na rozšíření ropného průzkumu v Brazílii, která je již nyní osmým největším producentem na světě, jsou podporovány prezidentem Luizem Inaciem Lulou da Silvou, který trvá na tom, že příjmy z ropy pomohou financovat brazilskou klimatickou transformaci.
Kritici ho obviňují z rozporuplného postoje, když naléhá na světové lídry, aby zintenzivnili boj proti klimatickým změnám před jednáním COP30 v amazonském městě Belém od 10. do 21. listopadu.
Petrobras získal licenci k vrtům v oblasti Foz de Amazonas po pětileté bitvě o povolení k průzkumu této oblasti.
Brazilská agentura pro životní prostředí Ibama uvedla, že dala zelenou po "přísném procesu udělování licencí na ochranu životního prostředí".
Brazilská nevládní organizace Climate Observatory však uvedla, že organizace občanské společnosti půjdou proti rozhodnutí k soudu.
"Vláda sabotuje vedení, které by měla mít na COP30," řekla AFP Suely Araujo, bývalá prezidentka Ibama a koordinátorka nevládní organizace Climate Observatory.
"Jak mohou naši diplomaté obhajovat odklon od fosilních paliv... když země zintenzivňuje průzkum a těžbu fosilních paliv?"
"Hlava vztyčená"
Araujo, který v roce 2018 odepřela francouzskému ropnému gigantu Total licenci na těžbu v okolních blocích, uvedla, že udělení licence otevřelo dveře pro další povolení ve stejném regionu.
Foz de Amazonas je součástí slibné nové pobřežní ropné linie, přičemž nedaleká Guyana se po velkých objevech na moři stala hlavním producentem za méně než deset let.
Region "představuje budoucnost naší ropné suverenity. Brazílie si nemůže dovolit zanedbávat svůj potenciál," uvedl v prohlášení ministr energetiky Alexandre Silveira.
"Dokud bude svět požadovat ropu, někdo ji bude dodávat... Brazílie jde na COP se vztyčenou hlavou," řekl Silveira v rozhovoru pro televizi Globo News.
Petrobras uvedl, že okamžitě zahájí vrtání průzkumného vrtu v bloku 59, pobřežním místě vzdáleném 500 kilometrů od ústí řeky Amazonky.
Ekologové bijí na poplach kvůli vrtům pro těžbu ropy u pobřeží největšího tropického deštného pralesa na světě, v oblasti se silnými oceánskými proudy a náchylné k intenzivním bouřím.
Světový fond na ochranu přírody v Brazílii uvedl, že v této oblasti se nachází 80 % mangrovových porostů v zemi.
Irama ve své závěrečné technické zprávě zdůraznila potenciální rizika pro již tak klesající populaci kapustňáků kvůli pohybu plavidel a zařízení v regionu a uvedla, že Petrobras se musí podílet na jejich ochraně.
Petrobras uvedl, že jeho modely ukazují, že únik ropy na moři "by pravděpodobně nedosáhl pobřeží" a neměl by "žádný přímý dopad" na domorodé komunity.
"Doufáme, že z tohoto výzkumu získáme vynikající výsledky a prokážeme existenci ropy v brazilské části této nové globální energetické hranice," uvedla v prohlášení Magda Chambriardová, prezidentka společnosti Petrobras.
Brazílie uspokojuje většinu svých energetických potřeb prostřednictvím obnovitelných zdrojů a vyváží více než polovinu své ropy, takže emise z nové těžby ropy nepřidají k jejímu vlastnímu objemu emisí skleníkových plynů, ale stále budou globálně uvolňovány.
"Schválení nových ropných licencí v Amazonii není jen historickou chybou – je to zdvojnásobení modelu, který již selhal," řekl Ilan Zugman z advokační skupiny 350.org.
"Masivní ztráta biologické rozmanitosti"
Ibama v roce 2023 odepřela Petrobrasu průzkumnou licenci s odvoláním na nedostatečné plány na ochranu volně žijících živočichů v případě úniku ropy.
Když se Petrobras odvolal, vzrostl tlak ze strany Luly, který na začátku tohoto roku řekl, že Ibama je vládní agentura, která se chová, jako by byla "proti vládě".
V únoru technické stanovisko Ibama, které viděla agentura AFP, uvedlo, že doporučení zůstává "odepřít environmentální licenci" s odkazem na riziko "masivní ztráty biologické rozmanitosti ve vysoce citlivém mořském ekosystému".
V květnu šéf Ibama Rodrigo Agostinho povolil Petrobrasu provést vrt na únik ropy, což byl poslední krok před udělením licence.
Test odhalil mezery v ochraně divoké zvěře, ale Ibama v pondělí uvedla, že k dalšímu testu dojde "během vrtné činnosti".
Zdroj v angličtině: ZDE
