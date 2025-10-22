Pozdrav z komunismu

22. 10. 2025

Dnes už je to těžko představitelné, a mladší lidi to ani nezaznamenali - že za komunismu byly všude kolem vás takovéto blábolivé transparenty - až natolik, že to už lidi ani nevnímali. 

Tento transparent máme v Glasgow. Visel na schodech na koleji Kajetánka v Praze, kde bydlela jako studentka z Británie moje budoucí žena, Lesley Keen. Z té zdi spadl a Lesley ho ztopila, protože jí to přišlo jako podivnost, kterou možná stojí za to si zarchivovat.

Když pracovnice a vrátní koleje zjistili, že transparent zmizel, mohli se z toho zbláznit. Obtěžovali všechny na koleji bydlící zahraniční studenty a naléhali na ně, aby jim řekli, kam trnpsarent zmizel. Marně.

Je dnes v Glasgow. :) 

