Odborníci OSN odsuzují Trumpův postup proti Venezuele jako „extrémně nebezpečnou eskalaci“
23. 10. 2025
Skupina expertů Organizace spojených národů v úterý odsoudila nedávné výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že povede válku proti Venezuelě, a uvedla, že jeho rozhodnutí bombardovat nejméně sedm lodí v mezinárodních vodách – kde zabil desítky lidí obviněných bez důkazů z pašování drog – lze charakterizovat jako „mimosoudní popravy“.
Opakované výhrůžky Trumpa vůči Venezuele „porušují základní mezinárodní závazky nezasahovat do vnitřních záležitostí jiné země ani jí nevyhrožovat použitím ozbrojené síly“, uvedla trojice expertů a varovala, že agresivní postoj amerického prezidenta představuje „extrémně nebezpečnou eskalaci s vážnými důsledky pro mír a bezpečnost v karibské oblasti“, píše na webu Common Dreams Jake Johnson.
I kdyby Trumpova vláda podložila svá tvrzení o obchodu s drogami, „použití smrtící síly v mezinárodních vodách bez řádného právního základu porušuje mezinárodní právo“.
Prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro mimosoudní popravy, odborníka na prosazování demokratického a spravedlivého mezinárodního řádu a zvláštního zpravodaje pro prosazování a ochranu lidských práv a základních svobod při boji proti terorismu přichází uprostřed rostoucího znepokojení nad Trumpovými kroky a postojem vůči Venezuele.
Na začátku tohoto měsíce Trump schválil tajné operace CIA v této zemi a odmítl odpovědět na otázku, zda tento krok znamená zelenou k zavraždění prezidenta země Nicoláse Madura.
Trumpova administrativa také shromáždila v Karibiku „neobvykle velkou vojenskou sílu“ sestávající z tisíců vojáků, nejméně osmi válečných lodí a letky stíhaček.
„Trump neřekl nic, co by rozptýlilo obavy, že by Spojené státy mohly zahájit rozsáhlou vojenskou operaci,“ informoval v úterý Washington Post.
Ve svém prohlášení odborníci OSN označili Trumpovo válečné štvaní proti Venezuele za porušení Charty OSN, která podle nich „zakazuje hrozbu nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu“.
Agresivní chování americké administrativy také označili za opakování špinavé historie amerických intervencí v Latinské Americe.
„Dlouhá historie vnějších intervencí v Latinské Americe se nesmí opakovat,“ uvedli experti. „Poučení z historie musí být akceptováno a nesmí se opakovat. Mezinárodní společenství musí pevně stát na straně právního státu, dialogu a mírového řešení sporů.“
Celý text v anglickém originále ZDE
Diskuse