Je to politováníhodné, že v Německu vyhodili židy z restaurace, ale...
22. 10. 2025 / Jan Čulík
Není to jako v třicátých letech. To za prvé.
Už jsem to tady psal, ale považuji to za nutné to zdůraznit znovu. Je samozřejmě politováníhodné, že jakýsi majitel německé restaurace uplatnil kolektivní vinu a odmítl obsloužit židy. Je nutno to odmítnout.
ALE: Představte si, že bych byl Rus, a že by mě vyhodili někde z restaurace, kdyby mě slyšeli mluvit rusky, kvůli Putinové zločinné válce na Ukrajině. Samozřejmě bych se mohl hájit, že Putina nenávidím a za válku nenesu žádnou odpovědnost. Skutečně bych to však dělal? Spíš bych asi jako Rus odešel ze scény.
Já absolutně nechápu, i když za to všichni židé nenesou osobní zodpovědnost, že jim nepřijde blbé, když je někdo vyhodí z restaurace, protože kriminální stále více nábožensky založeného, expanzivního a vražedného izraelského státu vyvraždila zřejmě až sto tisíc lidí, včetně mnoha desítek tisíc dětí (asi sedmdesát tisíc mrtvol bylo identifikováno, další desetitisíce mrtvých spočívají pod troskami Izraelem zničených obytných domů a škol).
Ano, mohu se hájit, jako Rus, že nic nemám společného s Putinovými zločiny, židé se mohou hájit, že nemají nic společného s mnohonásobnými Netanjahuovými zločiny - ale stejně. Spíš bych mlčel. Jak to, že to těm vyhazovaným židům nepřijde.
Není to situace jako ve třicátých letech. Tehdy židovský stát nevyvraždil sto tisíc nevinných lidí.
A ano, německý tisk stojí, stůj co stůj, na straně židů. Němci totiž v minulosti vyvraždili šest milionů židů. Jak zní ten bonot: Němci spáchali holocaust, a tak dnes musejí Palestinci zemřít.
