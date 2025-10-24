Trump exekutivním příkazem 14024 uvalil primární sankce na Rosněfť a Lukoil, zatímco těmi sekundárními jen hrozí
24. 10. 2025 / Boris Cvek
Primární sankce míří na americké firmy a občany a trestají je za případný obchod se sankcionovanými entitami. Sekundární sankce naopak mohou trestat jiné státy nebo zahraniční firmy a občany za to, že s Rosněftěm nebo Lukoilem obchodují. To by mohlo být pro Indii, Čínu, Maďarsko, Turecko atd. velmi citelné. To jsou ty brutální sankce, kterými Trump hrozil v létě. Samozřejmě hodně by záleželo na jejich konkrétní formulaci a faktickém vynucení.
Tím se ale nemusíme nyní zabývat, protože Trump sekundární sankce nevyhlásil. Jeho exekutivní příkaz 14024 zavádí primární sankce, zatímco sekundárními jen hrozí. Cituji překlad z Atlantic Council (odkaz níže, dá se tam překliknout přímo o na text zmíněného Exekutivního příkazu) pomocí DeepL: „…primární sankce proti společnostem Rosněfť a Lukoil byly uvaleny na základě výkonného nařízení č. 14024, které je podle ní významné, protože „nese hrozbu sekundárních sankcí“.
Pozn. JČ: Nicméně přicházejí zprávy, že Čína a Indie zřejmě budou sankce vůči ruským naftovým firmám dodržovat.
Zdroj: https://www.atlanticcouncil.org/content-series/fastthinking/how-will-trumps-new-russian-oil-sanctions-shift-the-war/
