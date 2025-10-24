Belgický premiér uvedl podmínky, za kterých by podpořil "reparační půjčku" pro Ukrajinu
24. 10. 2025
De Wever zdůraznil, že ho nejvíce znepokojuje právní stránka problému, protože právě v Belgii se nachází finanční úložiště Euroclear, kde jsou uložena imobilizovaná aktiva Ruské federace.
"Dokonce ani během 2. světové války se nikdy nedotkli znehybněných aktiv. Takže toto je velmi důležitý krok, pokud si na to troufnete. A máme tři požadavky," řekl.
Prvním požadavkem Belgie je podle něj plné rozložení právních rizik.
"Můžeme trpět gigantickými soudními spory. Takže pokud to chcete dělat, musíte to dělat společně. Za druhé, chceme záruky pro případ, že by peníze musely být vráceny – že se každá země připojí... Je možné, aby důsledky byly zcela na Belgii," zdůraznil předseda vlády.
Za třetí, podle politika Belgie chce, aby další země s imobilizovanými ruskými aktivy podnikly podobné kroky.
"Víme, že v jiných zemích jsou velké sumy ruských peněz a vždy o tom mlčí. Pokud se v této otázce posouváme, pojďme společně," řekl de Wever.
Dodal, že pokud ostatní nebudou s těmito požadavky souhlasit, pak "udělá vše možné", aby zablokoval rozhodnutí o reparační půjčce, protože v tom vidí velké riziko.
De Wever vysvětlil, že Rusko může zkonfiskovat majetek evropských společností, které jsou stále v Rusku, a země loajální k Ruské federaci mohou udělat totéž.
"Vezmeme Putinovy imobilizované peníze a můžeme mu 'dovolit', aby si je vzal zpět. Takže mu můžeme dokonce pomoci, místo abychom ho trestali. A pak, samozřejmě, všechny tyto společnosti se zkonfiskovaným majetkem nás začnou žalovat... Měla by existovat transparentnost ohledně rizik a právního základu pro rozhodnutí – protože jsem to ještě neviděl... Pokud chcete dělat rozhodnutí, která se v historii ještě nestala, musíte začít s právním rámcem," zdůraznil belgický premiér.
Hlavní diplomatka EU Kaja Kallas v komentáři pro média před začátkem summitu lídrů 23. října uvedla, že chápe obavy Belgie a že EU bude hledat řešení, která tato rizika zohlední.
Kallas poznamenala, že považuje myšlenku reparační půjčky zahrnující imobilizovaná ruská aktiva za spravedlivou a že se jedná o nezbytné rozhodnutí.
"Základním signálem je, že Rusko je zodpovědné za škody, které způsobilo na Ukrajině... Toto rozhodnutí vyšle tři velmi důležité signály. První je na Ukrajinu, abychom jim pomohli se bránit. Druhá je do Ruska, že to nebude moci "přečkat". A třetí je do Ameriky, abychom ukázali, že my sami podnikáme velmi důležité kroky," uvedla Kaja Kallas.
Na otázku, zda by podle jejího názoru bylo možné Belgii přesvědčit, Kallas odpověděla, že o tom budou jednat.
"Všichni se shodují na tom, že žádná země by neměla nést všechna rizika sama. Takže pokud potřebujeme vyvinout mechanismus, aby Belgie měla záruky, které potřebuje, pak na tom musíme pracovat," řekla hlavní diplomatka EU.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
