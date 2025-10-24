Trump ničí Bílý dům

24. 10. 2025

čas čtení 1 minuta

Trump se rozhodl rozšířil Bílý dům o obrovský "taneční sál", který má být větší než samotný nynější Bílý dům> Sliboval, že existující Bílý dům zůstane nepoškozen. Lhal.

Mezitím začal bourat historické východní křídlo Bílého domu, kde měly kanceláře manželky amerických prezidentů. Bez povolení úřadů. Američané jsou šokováni. - Nyní Trump zakázal novinářům přístup do parku odkud bourání Bílého domu fotografovali a natáčeli


Američané sice trpí zvýšením cen potravin a pojištění, avšak Trumpova šílená mluvčí Leavittová sděluje. žer Trumpovou hůlavní prioritou je nyní "stavba tanečního sálu". 





