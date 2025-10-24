Trump ničí Bílý dům
24. 10. 2025
Trump se rozhodl rozšířil Bílý dům o obrovský "taneční sál", který má být větší než samotný nynější Bílý dům> Sliboval, že existující Bílý dům zůstane nepoškozen. Lhal.
Mezitím začal bourat historické východní křídlo Bílého domu, kde měly kanceláře manželky amerických prezidentů. Bez povolení úřadů. Američané jsou šokováni. - Nyní Trump zakázal novinářům přístup do parku odkud bourání Bílého domu fotografovali a natáčeli
This may very well become the defining image of the Trump administration. https://t.co/pdJb3U0OnK— MeidasTouch (@MeidasTouch) October 22, 2025
Američané sice trpí zvýšením cen potravin a pojištění, avšak Trumpova šílená mluvčí Leavittová sděluje. žer Trumpovou hůlavní prioritou je nyní "stavba tanečního sálu".
BREAKING: In a shocking moment, Karoline Leavitt admits that, as Americans are suffering behind high grocery prices and insurance premiums, "the ballroom is really the president's main priority."— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 23, 2025
And #RepublicansAreAWOL.
Nobody voted for this.pic.twitter.com/b1HUpxfdho
In his own fucking words, HE said he wouldn’t touch the existing structure. That the White House was his “favorite.”— Jo (@JoJoFromJerz) October 22, 2025
He lied.
Of course he lied.
He lies about everything.pic.twitter.com/qfnRrSK3kr
