Porodnost v Polsku prudce klesá. Příčina? Epidemie osamělosti, kterou státní peníze nedokážou vyřešit
23. 10. 2025
Ukázalo se, že jsme všichni bojovali špatnou bitvu. Za deset let od té doby klesla nezaměstnanost v Polsku na jednu z nejnižších v EU. Příjmy se více než zdvojnásobily. Počet míst v jeslích a školkách se znásobil. Vláda nyní vynakládá téměř 8 % státního rozpočtu na peněžní transfery známé jako program „800 Plus“, který je tak nazván proto, že stát vyplácí rodinám 800 zlotých měsíčně (cca 5000 Kč) na každé nezaopatřené dítě.
A přesto se za stejné období počet obyvatel snížil o 1,5 milionu. V demografických statistikách se objevil milion nových jednočlenných domácností, tiché záznamy v měnící se sociální smlouvě. V roce 2024 klesla porodnost v Polsku na 1,1, což znamená, že se Polsko řadí mezi země s nejnižší porodností na světě, vedle válkou zničené Ukrajiny. Letos se očekává další pokles na 1,05.
Problémem není jen to, že Poláci mají méně dětí. Stále častěji nemají partnery, s nimiž by se o to mohli pokusit. Nejnovější fáze genderových válek totiž brání nejen rození dětí, ale i samotnému vytváření párů – zde chápaných jako heterosexuální svazky –, na nichž stále spočívá většina statistik porodnosti.
Po většinu lidské historie znamenalo být sám být mrtvý. Slovo „osamělost“ v angličtině až do průmyslové éry téměř neexistovalo. Na počátku 20. století zůstávala svobodná jen nepatrná část dospělých – ve východní Evropě ještě menší než na západě. Na území dnešního Polska žilo jako svobodní lidé sotva 8 % obyvatel, v Anglii to byl téměř dvojnásobek.
O sto let později se poměr obrátil. Téměř polovina Poláků do 30 let je svobodná. Další pětina je ve vztahu, ale žije odděleně. Průzkumy ukazují, že tato generace, zejména lidé ve věku 18 až 24 let, se cítí osamělejší než jakákoli jiná – dokonce více než Poláci nad 75 let. V roce 2024 téměř dva z pěti mladých mužů uvedli, že neměli sex alespoň rok. Abstinence se také stala stranickou záležitostí: muži s pravicovými názory a ženy s levicovými názory jsou nejčastěji sexuálně neaktivní.
Mladí Poláci nejen spí odděleně, ale také se oddělují pomocí scrollování. Sedm z deseti z nich vyzkoušelo loterii seznamovacích aplikací.
Ale slib nekonečných možností zřejmě přinesl nekonečné váhání: pouze 9 % mladých párů se skutečně seznámilo online. To, co se ve statistikách jeví jako krize plodnosti, se v reálném životě jeví jako krize vztahů.
Války mezi pohlavími – podněcované politickou polarizací, zaujatostí algoritmů seznamovacích aplikací a střetem mezi autonomií a intimitou – se rozšířily po velké části světa. V postkomunistické Evropě je však tento konflikt ještě ostřejší. Tři síly se spojily, aby tento region odlišily: závratná rychlost změn, vzestup psychoterapie jako nové kulturní gramatiky a dědictví samotného komunismu.
Málokterý region prošel takovou proměnou. Od roku 1990 se HDP na obyvatele v Polsku zvýšil osmkrát, i po zohlednění životních nákladů. Od roku 2002 klesla nezaměstnanost z 20 % na 2,8 %. Prosperita změnila jak každodenní život, tak i vědomí, převrátila generační životní vzorce a vyvolala zúčtování mezi pohlavími.
Měnící se časy s sebou přinášejí měnící se mravy. Komplikují také mezigenerační výměnu.
Moje babička, která opustila školu v 10 letech, mě naléhala, abych nechodila na univerzitu v Cambridge, abych neztratila svého milého; moje maminka, která byla jednou z prvních vysokoškolsky vzdělaných zdravotních sester v našem městě, mě podporovala, ale varovala mě před britskou studentskou půjčkou a trvala na tom, že „je špatné žít v dluzích“ – jako by to byla aberace, a ne základní kámen nového ekonomického řádu.
Daleko v Krakově, na opačném konci Polska – a společenského žebříčku – rodiče mého partnera, erudovaní profesoři, na něj tlačili, aby vylepšil svou magisterskou práci, místo aby riskoval založení podniku, který by jednoho dne mohl prosperovat. Pro mnoho mých přátel znamenala dospělost ne učit se od rodičů, ale vysvětlovat jim svět.
Rodina, kdysi považovaná za neotřesitelný základ Polska, se začíná rozpadat. Když padla berlínská zeď, méně než 6 % dětí se narodilo mimo manželství – téměř pětkrát méně než v Británii. Ale jak tato generace dospěla, mnozí z nich dali přednost odstupu před povinnostmi. Údaje o odcizení zůstávají neúplné, ale podle jednoho odhadu až jeden z čtyř Poláků mladších 45 let nemá žádný kontakt se svým otcem; až jeden z 13 je odříznut od své matky. (V Británii nemá kontakt s členem rodiny přibližně jeden z pěti lidí.) Když rodiče již neslouží jako vzory, stát se rodičem se stává improvizací.
To, co kdysi poskytovala rodina a církev, nyní nahrazuje terapeutova pohovka. Vychováni na nízkokalorické emocionální stravě, mnoho Poláků se obrátilo k psychoterapii. Před deseti lety to bylo tabu. Dnes veřejní poskytovatelé zdravotní péče hlásí 145% nárůst psychologických konzultací za 10 let. Soukromí lékaři, u nichž většina pacientů skutečně hledá pomoc, se chlubí růstem, který by záviděli i venture kapitalisté. Změna je stejně tak kulturní jako klinická: na lesklých obchodních summitech je hlavním řečníkem stejně často Esther Perel jako miliardářský zakladatel. Parlament nyní diskutuje o tom, jak regulovat to, co kritici nazývají divokým západem psychoterapeutického průmyslu, kde se mistři sebereflexe mísí s podomními prodejci životních triků.
Ale 22 % Poláků, kteří se v posledních pěti letech vrhli na pohovky, tvoří nepřiměřeně mladí, ženy a svobodní. Ovládají plynule jazyk „péče o sebe“, „potřeb“ a „hranic“ a obracejí se na muže, kteří často reagují idiomy „povinností“, „norem“ a „očekávání“.
Za těmito intimními dramaty se skrývá paradox typický pro postkomunistickou Evropu: je zde větší i menší rovnost pohlaví než na Západě. Komunismus, který odmítal buržoazní model rodiny, přiměl ženy k plné zaměstnanosti a vysokoškolskému vzdělání, což vedlo k tomu, že Polsko má jeden z nejmenších rozdílů v odměňování žen a mužů v EU. V 80. letech již ženy na univerzitách převyšovaly počet mužů. V soukromé sféře – manželství, domácí práce, výchova dětí – však přetrvávaly konzervativní normy. Když ženy stále hledají partnery se stejným nebo vyšším statusem, ale ve společnosti, kde získávají dva ze tří vysokoškolských diplomů, čísla již nesedí.
Muži a ženy jsou doslova na různých místech: vnitřní migrace posunula rovnováhu tak, že v největších městech země – jako Varšava, Łódź a Krakov – připadá na 100 mužů nejméně 110 žen. Muži spíše zůstávají v menších městech, daleko od nové ekonomiky a nových norem.
Polský deficit dětí tedy nelze vyřešit peněžními bonusy, levnějšími hypotékami nebo dotovanými jeslemi. V první řadě selhává ne ochota vychovávat dítě, ale schopnost budovat společný život s někým jiným.
Diskuse