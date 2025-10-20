Trump, lidumilný mírotvorce, chce po Zelenském, aby se fakticky vzdal
20. 10. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
To se člověk opravdu zapotí, má-li toho lidumilného mírotvorce přenášejícího hory sledovat. Mám na mysli prezidenta Trumpa. Je to pár dnů zpátky, kdy požadoval zastavení bojů na Ukrajině podle současné frontové linie.
Najednou se ale dozvídáme, jak tvrdí Financial Times, že řekl ukrajinskému prezidentovi, že má akceptovat Putinovy podmínky, jinak Putin zničí Ukrajinu. A Putin nechce současnou frontovou linii, chce celý Donbas. Tedy fakticky celou Ukrajinu. Lidumilný mírotvorce v plné kráse. Trump nebo Putin, to je jedno. Hele, Churchille, akceptuj Hitlerovy podmínky, jinak Hitler zničí Británii. Copak to nevidíš?
Jenže co si teď počneme, jak to budeme interpretovat pro lidi? Co si s tím počnou experti a novináři? Jak z toho udělat nové zbraně pro Ukrajinu? Ty tam přece masivně plynou, jen jich ubylo během léta o polovinu. To je přece obrovský nárůst. Nebo není to vlastně tak, že se Trump konečně na Putina naštval? To jsme se načekali! Sankce, jsou to ve skutečnosti přece ty sankce, protože Orbán a Erdogan už přestali kupovat ruskou ropu! Nebo ne, spíše jde o triumf české muniční iniciativy.
Nebo vlastně ne, je to výraz toho, co premiér označil v létě „Trumpovým úsilím o mír“. Když Trump tleskal Putinovi na Aljašce, premiér Fiala to komentoval tak, že Trump usiluje o mír. Nebo vlastně ne, jde přece o přípravu na summit Zelenskyj-Putin, který už dávno byl… nebo přece měl být už v létě, ne? Nebo co třeba to uchopit tak, že Putin se už zhroutil, protože Indie a Čína přestaly kupovat ruskou ropu. Ne? Brzy přestanou, to je přece jedno.
Musím citovat krátkou ukázku z článku na Novinkách (původní zdroj je FT, AP). Myslím, že velmi dobře ilustruje, jak se Trump změnil, jak úžasný na něj měl vliv finský prezident, když s ním hrál golf, a král Karel, když ho hostil v Británii. Tohle je vlastně to úsilí o mír podle premiéra Fialy:
„Schůzka se podle svědků několikrát změnila v hádku, při níž Trump „neustále nadával“ a odmítl se zabývat mapami frontové linie, které mu ukrajinská delegace předložila. Ve vyjádření po jednání přitom podle agentury AP uvedl, že obě strany by měly přistoupit na zastavení bojů podél frontové linie.
Trump nicméně podle několika evropských představitelů přítomných jednání doslova opakoval Putinovy argumenty. Zaznít mělo i tvrzení, že na Ukrajině probíhá „speciální operace, ani ne válka“.
Trump také údajně řekl, že má map už po krk. V jednom okamžiku setkání americký prezident dokonce odhodil ukrajinské mapy bojiště stranou, řekl FT úředník obeznámený s průběhem setkání. „Ta červená čára, ani nevím, kde to je. Nikdy jsem tam nebyl,“ řekl Trump podle tohoto úředníka.“
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-kdyz-putin-bude-chtit-tak-te-znici-mel-trump-varovat-zelenskeho-pri-setkani-v-bilem-dome-40544640
