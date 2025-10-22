ProtimluvFest 2025 je tady!
22. 10. 2025
19. ročník přehlídky se bude věnovat tématu literární zkušenosti hranice.
Budeme se těšit na to, jak se k tématu postaví například Weronika Gogola z Polska, autorka knihy Ufo nad Bratislavou, jak vnímá téma maďarsko-slovenských vztahů Diana Marosz, autorka dvojjazyčné knihy pro děti, nebo jakou reflexi mnohonárodnostního prostoru Vojvodiny přinese Roland Orcsik ze Segedínu.
Sudety jsou v hledáčku hned několika pozvaných českých autorů: David Bátor, Michal Grac, Ondřej Hložek, Patrik Linhart a Alexandr Pech píšou texty o zapomenutých a opuštěných sudetských místech. Hlučínsko a jeho prajzštinu vzpomene Petr Čichoň. Nebudou chybět ani debaty na téma literární zkušenosti hranice pohledem literárních vědců z Polska a České republiky. A samozřejmě na přetřes přijde i Těšínské Slezsko, o němž píše ve své knize Řezaný świat vydané nedávno v českém překladu také polský publicista a prozaik Adam Miklasz.
Hlavní tematický blok rozšíří se svými úspěšnými tituly Ivana Gibová ze Slovenska, autorka prózy Babička©, a také básník Jan Kunze, který za svou sbírku Potom zhasni získal letos Cenu Jantar Moravskoslezského kraje. Tradiční a oblíbený pořad Protimluvná trachta přizve mladé ostravské autory. Číst bude také řecký básník Tassos Pagiaslis z Patras, jehož pořad doprovodí kapela Kavurakia, soubor tradiční řecké hudby z Ostravy.
Více se o programu můžete dočíst na webových stránkách festivalu: www.protimluvfest.cz
Nebo ve festivalovém bulletinu:
https://protimluvfest.cz/wp-content/uploads/2025/10/ProtimluvFest25_bulletin.pdf
Těšíme se na setkání,
redakce nakladatelství a revue Protimluv
