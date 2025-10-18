Evropská unie, to je tam, kde je Trump Putinem objímán
18. 10. 2025 / Boris Cvek
Asi proto dojde k setkání Trumpa a Putinem v Budapešti. Média píší o tom, že jde o ponížení pro Evropu a velký triumf pro Orbána. Ten už je z toho celý v rauši. Nemůže se dočkat svých vzorů a pánů. Putin, na kterého Unie vypsala už skoro dvacátý balíček drakonických sankcí, se bude procházet po unijní půdě, bude vítán, obdivován, bude se tu objímat před celým světem s americkým prezidentem. Kdyby někdo v Asii nebo Latinské Americe nebo Africe nevěděl, co je to Evropská unie, teď se to dozví: to je tam, kde se Trump objímá s Putinem! Budou toho plná všechna média. Babiš bude moci být hrdý na své vzory.
Trump tím jistě chce Orbána potrestat za to, že bere ruskou ropu, chce srazit Putina na kolena a rozdrtit ho sankcemi. Proto ho Putin obejme a poděkuje mu. Nebo ne? Nebo vlastně Trump chce Putinovi pošeptat do ucha své ultimátum, které vypršelo osmého srpna? Ne, půjdou spolu ruku za ruku do zákopů, pokleknou před vojáky a řeknou jim: běžte proboha domů, co tu děláte, máte přece rodiny! Putin mezitím nechá vyvraždit pár rodin na Ukrajině a Trump mu poděkuje. A budou slavit mši svatou.
