Švédsko kvůli riziku války zřídí nouzové zásoby obilí na severu země
17. 10. 2025
V rozpočtu na rok 2026 plánuje Stockholm investovat 575 milionů švédských korun (60 milionů dolarů) do vytvoření obilných zásob.
Stát plánuje zajistit pravidelný obrat, aby zásoby nezanikly, uvedla Švédská zemědělská rada.
Výběrové řízení bylo zahájeno 15. října v severních hrabstvích Norrbotten, Vasterbotten, Vasternorrland a Jamtland.
Tato území jsou v současné době zcela závislá na obilí přepravovaném z jižního Švédska – země se táhne asi 1 600 kilometrů od severu k jihu – což by mohlo být problematické v případě krize nebo války.
"Severní Švédsko je strategicky důležité pro armádu a je zvláštní prioritou pro totální obranu země," uvedl v prohlášení ministr civilní obrany Carl-Oskar Bohlin.
"Není náhodou, že právě zde jsou podnikány první kroky k vytvoření nouzových zásob obilí, což v podstatě spočívá v zajištění toho, aby obyvatelstvo mohlo mít potraviny na stole i v době krize."
Švédsko oživilo strategii "totální obrany" v roce 2015 po ruské anexi Krymu a další opatření byla zavedena po totální invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022.
Myšlenkou je mobilizovat celou společnost, od úřadů po občany a podniky, aby společně vzdorovala ozbrojené agresi a zároveň zachovala základní funkce.
Zemědělská rada uvedla, že 90 až 95 % populace by mohlo přežít na obilí po dobu tří měsíců, aniž by trpělo nedostatkem živin.
Stravovací potřeby se v době války mění, poznamenala zpráva s tím, že průměrný počet kalorií potřebných na osobu stoupá na 3 000 denně.
