Zprávy o izraelských leteckých útocích na Rafah - je ohrožena dohoda o příměří v Gaze
19. 10. 2025
Příměří ohroženo střety ozbrojených skupin s jednotkami Hamásu
Od vstupu příměří v platnost začaly bezpečnostní síly Hamásu znovu upevňovat kontrolu nad významnými částmi Gazy a střetly se s ozbrojenými skupinami podporovanými Izraelem, které byly rozmístěny ve východních částech města Gaza a také v Rafahu.
Tato místa byla oporou těchto ozbrojených skupin, které byly obviněny z únosů nákladních vozidel s humanitární pomocí a narušování křehké bezpečnostní situace v pásmu.
Bezpečnostní síly Hamásu se nyní střetly s těmito skupinami ve městě Rafah, které je pod izraelskou kontrolou. Izraelská armáda zasáhla a pokusila se těmto skupinám poskytnout palebnou podporu, aby se mohly stáhnout z oblasti, aniž by byly zabity nebo zatčeny místními bezpečnostními silami.
Pro mnoho Palestinců by to mohlo ohrozit udržitelnost příměří.
Netanjahu opustil zasedání vlády, aby se zúčastnil bezpečnostních konzultací o incidentu v Rafahu.
Izraelská média informují o střetech mezi bojovníky Hamásu a izraelskou armádou v Rafahu. Existují také zprávy o výbuchu improvizované výbušniny, která způsobila škody a zranila vojáky v Rafahu.
Pozadím toho všeho je přítomnost ozbrojené milice, která během války spolupracovala s izraelskou armádou, je Palestinci opravdu nenáviděna a možná je hledána Hamásem.
Obvinění zní, že Hamás se snaží tuto oblast obklíčit, aby je dostal. Nemáme oficiální potvrzení. Dochází ke střetům a mezi izraelskými vojáky jsou zřejně zranění.
Izraelští politici v současné době tvrdí, že Hamás porušil příměří a že Izrael musí rychle reagovat.
Izraelské letectvo provedlo v neděli letecké údery v Rafahu na jihu Gazy, informovala izraelská média. Jedná se o dosud nejzávažnější ohrožení týdenního příměří v pásmu.
K leteckým útokům údajně došlo poté, co militanti Hamásu vylezli z tunelů v oblasti Rafah a ráno stříleli na izraelské vojáky, což vyvolalo přestřelku. Izraelské armádní rádio oznámilo, že smrtící střety v Rafahu pokračují.
Ani Hamás, ani izraelská armáda se k tomu nevyjádřily.
Přestřelka a následné letecké útoky byly nejintenzivnější ze série porušení příměří v Gaze. Média v Gaze v sobotu obvinila Izrael z 48 porušení příměří a zabití 38 Palestinců od jeho uzavření před 10 dny.
Izrael naopak tvrdí, že Hamas porušuje dohodu o příměří tím, že zdržuje návrat ostatků některých rukojmích do Izraele. Izraelská média citovala nejmenované úředníky, kteří obvinili skupinu z „testování“ limitů dohody o příměří tím, že se přiblížila ke skupinám izraelských vojáků v Gaze. Hamás upozorňuje, že mrtvoly rukojmích jsou pod troskami domů vybombardovaných Izraelem a že potřebuje techniku na to, aby je mohl vyprostit. Izrael techniku odmítl poskytnout, avšak dál obviňuje Hamás, že nevrací mrtvoly rukojmích, což Hamás nemůže, protože nemá příslušnou techniku.
Dohoda o příměří, která stanovila ukončení bojů v Gaze, aby mohli být propuštěni všichni izraelští rukojmí a osvobozeni téměř 2 000 palestinských zadržených a vězňů, byla Donaldem Trumpem oslavována jako konec téměř dvouleté války v pásmu.
Ještě před víkendovými boji však byla dohoda křehká a vyjednavači v Egyptě stále pracovali na doladění detailů plánu navrženého USA.
Poslední kolo bojů dále ohrožuje dohodu, protože krajně pravicové prvky izraelské vlády požadují tvrdou reakci na to, co popsaly jako neústupnost Hamásu.
„Vyzývám premiéra, aby nařídil IDF plně obnovit boje v pásmu Gazy s maximální silou,“ uvedl Itamar Ben-Gvir, ministr národní bezpečnosti, v příspěvku na X.
„Falešné iluze, že Hamás změní své chování nebo dokonce dodrží podepsanou dohodu, se, jak se dalo očekávat, ukazují jako nebezpečné pro naši bezpečnost,“ dodal.
„Ztráta vzdělání je ztrátou samotné budoucnosti“: Děti a učitelé v Gaze jsou dva roky bez školy.
V sobotu večer Hamás vrátil Izraeli dvě rakve, které soudní lékaři identifikovali jako Ronen Engel, 54letý fotograf, který byl zabit 7. října v kibucu v jižním Izraeli a jehož ostatky byly převezeny do Gazy, a Sonthaya Oakkharasr, thajský občan, který byl zabit v kibucu Be'eri.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua potvrdila návrat Engelových ostatků a zopakovala své odhodlání zajistit návrat všech rukojmích, kteří zůstali v Gaze.
V sobotu večer americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že existují „věrohodné zprávy“, že Hamas poruší příměří, a prohlásilo, že „plánovaný útok proti palestinským civilistům by představoval přímé a závažné porušení dohody o příměří“. Pokud by k takovému útoku došlo, „budou přijata opatření k ochraně obyvatel Gazy a zachování integrity příměří“.
Prohlášení USA bylo chápáno jako narážka na tvrdý postup Hamásu proti klanům, které se staví proti jeho vládě a z nichž mnohé jsou podporovány a vyzbrojovány Izraelem. Minulý týden se objevila videa, na nichž Hamás provádí veřejné popravy členů klanů.
V neděli Hamas odmítl tvrzení USA jako nepravdivé a odsoudil pokračující uzavření hraničního přechodu Rafah.
Hamás v nedělním prohlášení uvedl, že uzavření přechodu znemožní dovoz těžké techniky potřebné k vyproštění těl rukojmích pohřbených pod troskami.
Izrael již obvinil Hamás z porušení dohody o příměří tím, že nevrátil ostatky zemřelých rukojmích. V pondělí Hamás vrátil posledních 20 přeživších rukojmích, ale do sobotního večera vrátil pouze 12 z 28 zemřelých zajatců s tím, že k vyzvednutí ostatních z ruin Gazy bude potřebovat speciální vybavení.
Palestinská ambasáda v Káhiře dříve oznámila, že jediná brána území do vnějšího světa bude znovu otevřena v pondělí.
Hamás vyzval zprostředkovatele, aby zvýšili tok humanitární pomoci do Gazy pro její 2 miliony obyvatel, a to i přes pokračující uzavření hraničních přechodů a izraelská omezení pro humanitární organizace. Podle humanitárních organizací je pomoc v Gaze i týden po uzavření příměří stále kriticky nedostatečná.
Hraniční přechod Rafah je jediným přechodem, který před válkou nebyl kontrolován Izraelem. Je uzavřen od května 2024, kdy Izrael převzal kontrolu nad palestinskou stranou. Plné znovuotevření přechodu by Palestincům usnadnilo přístup k lékařské péči, cestování nebo návštěvy rodiny v Egyptě.
V rámci dohody o příměří Izrael v sobotu vrátil do Gazy 15 těl Palestinců, čímž se celkový počet vrácených těl zvýšil na 135. Byla však vrácena bez jmen, pouze s čísly. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zveřejňuje jejich fotografie na internetu v naději, že se přihlásí jejich rodiny.
Mezitím jsou trosky v Gaze prohledávány kvůli mrtvým. Podle ministerstva zdravotnictví se počet palestinských obětí po nalezení nových těl zvýšil na více než 68 000. Podle Červeného kříže jsou stále pohřešovány tisíce lidí.
