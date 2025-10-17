Buďte si jisti: mnoho hrůz, které Západ dopustil v Gaze, se přiblíží i k nám
17. 10. 2025
Historie ukazuje, že zločiny impéria se později odrazily i na evropské půdě. Dehumanizace a militarizovaný teror se dnes zdají být zcela normalizovány, argumentuje Owen Jones.
Je jasné, co izraelská genocida podporovaná Západem způsobila Gaze. Ale co způsobila nám? Palestinci jsou „kanárky v uhelném dole“, říká mi palestinský analytik Muhammad Shehada. „Křičíme varovný signál o tom, co vás čeká. Když máte mediálně-politickou třídu, která se vyžívá v zabíjení našich dětí, myslíte si, že se bude starat o vaše?“
Z naší nedávné, děsivé minulosti plyne varování, které bychom měli brát vážně. Kolonialismus, varoval martinický autor Aimé Césaire, „vede k odcivilizování kolonizátora, k jeho brutalizaci v pravém slova smyslu, k jeho ponížení, k probuzení jeho skrytých instinktů, k chamtivosti, násilí, rasové nenávisti a morálnímu relativismu“. Hrůzy západního imperialismu – s jeho dehumanizací a násilím – byly podle něj nakonec přesměrovány do Evropy v podobě fašismu. To byl imperiální „bumerang“, jak souhlasila německo-americká filozofka Hannah Arendtová.
Co se vrátí jako bumerang na Západ z vražedných polí Gazy? Každá genocida vyžaduje plnou dehumanizaci svých obětí a Palestinci nejsou výjimkou. Byli to „lidská zvířata“ a „lidské bestie“, které budou trpět „peklem“, prohlásili izraelští vůdci. „Je to celý národ, který je za to zodpovědný,“ řekl izraelský prezident Isaac Herzog. Jiní izraelští politici volali po „vymazání celé Gazy z povrchu Země“. „Není přehnané říci, že je velmi málo nevinných palestinských civilistů,“ prohlásil republikánský kongresman Brian Mast, zatímco moderátor Fox News Jesse Waters označil Palestince za „divochy“.
Ale tato dehumanizace přesahuje své nejnásilnější projevy. Nikdo ani nepředstíral, že palestinský život má jen zlomek hodnoty izraelského života. Podívejte se, co se stalo normou. Bombardované a zničené nemocnice, více než 1 700 zabitých zdravotníků. Masakrovaní civilisté, kteří se schovávali ve školách. Více než 2 600 hladovějících Palestinců zastřelených při pokusu o získání jídla od května. Teenageři zastřelení do různých částí těla „jako při střelbě na terč“, jak dosvědčil britský chirurg Dr. Nick Maynard: „Jednoho dne přicházeli převážně se střelnými zraněními hlavy nebo krku, jiného dne hrudníku, dalšího dne břicha.“ Průmyslové mučení zadržených, od amputací nohou způsobených zraněními pout, až po izraelské vojáky, kteří se údajně střídali v znásilňování muže puškami M16.
Mohli bychom pokračovat, ale to vše jsou hrůzy, které patří k nejtemnějším momentům lidstva. To, že byly umožněny západními vládami a povzbuzovány nebo prostě tolerovány západními médii, bude mít dalekosáhlé důsledky. Stejně tak i skutečnost, že západní občané, kteří protestovali proti tomuto bezohlednému barbarství, byli démonizováni, propouštěni, zbaveni platformy, zbiti policisty, zatýkáni a bylo jim vyhrožováno deportací. Stejně tak i zničení toho, co zbylo z „mezinárodního řádu“, torpédovaného za účelem ochrany Izraele před odpovědností, jako tomu bylo v případě, kdy soudci Mezinárodního trestního soudu byli sankcionováni USA poté, co vydali zatykače na izraelské vůdce za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Izraelská vláda se posunula dále doprava a usiluje o navázání vztahů s globálními krajně pravicovými hnutími, například ve Francii, Švédsku, Španělsku a Maďarsku, protože chápe, že tyto strany jsou jejími nejspolehlivějšími podporovateli. Izraelský ministr pro diasporu a boj proti antisemitismu dokonce pozval britského ultrapravičáka Tommyho Robinsona na oficiální návštěvu a prohlásil ho za „odvážného vůdce v první linii boje proti radikálnímu islámu“.
Západní krajní pravice vidí Izrael jako vzor: etnický stát, který vede podle nich spravedlivou válku proti islámu. Vůdce španělské krajně pravicové strany Vox prohlásil: „My Evropané musíme vidět, co se děje v Izraeli,“ a požadoval, aby Evropa na svou ochranu „zastavila masivní imigraci a vyhostila nelegální imigranty. Nechceme muslimskou Evropu.“ Když Izrael přijal zákon, který přiznává právo na sebeurčení pouze židovskému národu, nizozemský vůdce krajní pravice Geert Wilders to označil za „fantastické“, „příklad pro nás všechny“, a požadoval, aby jeho lid „definoval náš vlastní národní stát, naši původní kulturu, náš jazyk a vlajku... to nám pomůže zabránit tomu, abychom se stali islámskými“.
Poslechněte si izraelského vědce Shmuela Ledermana, který tvrdí, že Gaza se stala „laboratoří genocidního násilí“ – ale také testovacím polem pro „nové zbraně a bezpečnostní technologie“. Izrael, jak poznamenává australský novinář Antony Loewenstein, již dlouho testuje své vynálezy na Palestincích a poté je exportuje: spyware, databáze rozpoznávání obličejů a biometrické databáze, drony, inteligentní ploty a systémy zaměřování s umělou inteligencí.
V tuto chvíli Palestinci prohledávají trosky, aby našli své mrtvé, modlí se, aby genocidní útoky jednou provždy skončily, a čekají, až konečně dorazí nákladní vozy s humanitární pomocí, které Izrael blokoval. Ale jak Donald Trump poznamenal na začátku tohoto roku: „V Gaze byla vyhlazena civilizace.“ V návaznosti na velké zločiny v historii se vždy vedla debata o tom, co bylo v té době známo. Navzdory izraelské kampani lží, zkreslování, odklánění pozornosti, manipulace a zamlžování situace jsme to všichni věděli. Neznali jsme všechny odporné detaily – ty byla většina médií zamlčovala –, ale věděli jsme víc než dost. Izraelské zločiny nebyly skryté: jeho vůdci se jimi chlubili a byly živě vysílány, aby je viděl celý svět.
Cena, kterou zaplatili Palestinci, přesahuje naši představivost. Ale jakou cenu zaplatíme my? Západ se sám dehumanizoval, stejně jako sílí krajně pravicové hnutí, které považuje muslimy a levici za vnitřní nepřátele. Poté, co USA bombardovaly venezuelské lodě údajně pašující drogy, americký ministr spravedlnosti slíbil „stejný přístup k antifašistům: zničit celou organizaci, odshora až dolů. Rozložíme je na kusy.“ „Antifa“ – neboli antifašismus – je přízrak, strašák, který lze použít na jakékoli levicové disidenty.
